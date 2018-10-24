Mua dừa về uống liên tục trong 7 ngày, cơ thể nhận lấy loạt tác dụng ‘thần kỳ’

Nếu sử dụng thức uống này liên tục trong 1 tuần, cơ thể sẽ nhận lấy những tác dụng tuyệt vời dưới đây:

Nước dừa là thức uống giải khát quen thuộc được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, nước dừa còn chứa hàm lượng lớn chất xơ, vitamin C và các khoáng chất như kali, magie, canxi… vô cùng có lợi cho sức khỏe .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , nước dừa đã được chứng minh có tác dụng trong việc làm dịu niêm mạc dạ dày nhờ khả năng bổ sung lượng dưỡng chất thiếu hụt như natri, kali, canxi và magie.

Chứng khó tiêu ở dạ dày nếu không được khắc phục kịp thời sẽ khiến lớp niêm mạc dạ dày bị viêm sưng và dẫn tới một số triệu chứng như buồn nôn, đầy bụng, cảm giác khó chịu và chán ăn.

Nước dừa còn chứa hàm lượng lớn chất xơ, vitamin C và các khoáng chất như kali, magie, canxi… vô cùng có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước dừa còn chứa tannins - chất có khả năng giảm sự viêm nhiễm và khắc phục hiệu quả các vấn đề khác của dạ dày bị gây ra bởi vi khuẩn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Uống nước dừa mỗi ngày góp phần tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời loại bỏ vi khuẩn trong cơ thể gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, nướu răng và những vi khuẩn khiến bạn mắc phải cảm cúm, bệnh truyền nhiễm và thương hàn.

Nhờ chứa nhiều vitamin, amino axit, khoáng chất, cytokine mà nước dừa không chỉ là thức uống giải khát mà còn giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả.

Uống nước dừa mỗi ngày góp phần tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước dừa chứa axit lauric và sẽ chuyển đổi thành monolaurin khi đi vào cơ thể nên có tác dụng giúp kháng virus, kháng khuẩn, chống ký sinh trùng và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Hơn nữa, trong nước dừa có nhiều chất xơ nên có thể giảm các vấn đề gây ra bởi acid, giúp ngăn ngừa tình trạng đau dạ dày, táo bón…

Giảm huyết áp

Nước dừa rất giàu kali giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, đồng thời đóng vai trò như một chất lợi tiểu, giúp lọc thận và thải ra lượng nước bị ứ đọng, giúp giảm huyết áp.

Nước dừa rất giàu kali giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, giảm huyết áp -Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, ước dừa còn có chứa arginine - một amino axit được chứng minh có khả năng làm giãn các mạch máu và cải thiện tuần hoàn máu. Chính vì vậy, đây là thức uống rất có lợi cho người mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch.

Làm chậm quá trình lão hóa

Thức uống này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, nó còn chứa cytokinin - một hợp chất ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và có thể làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Những dưỡng chất trong nước dừa còn giúp cải thiện làn da, điều chỉnh sự phát triển của tế bào da, cân bằng độ pH, giữ ẩm và làm chậm sự lão hóa của tế bào da. Để làn da luôn tươi trẻ và hồng hào, bạn có thể thêm chanh vào nước dừa để uống hàng ngày.

Những dưỡng chất trong nước dừa còn giúp cải thiện làn da, điều chỉnh sự phát triển của tế bào da - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Nước dừa chứa rất ít calo, hầu như không có chất béo lại chứa nhiều chất xơ nên có thể giúp bạn vừa bổ sung đủ nước vừa tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Chính điều này sẽ làm giảm lượng calo cơ thể tiêu thụ, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Biết được những tác dụng tuyệt vời trên, vậy thì tại sao bạn không bổ sung ngay nước dừa vào thực đơn ăn uống mỗi ngày nhỉ?