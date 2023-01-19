Mẹo vặt cuộc sống: Cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc ai ai cũng làm được

Nếu nhuộm tóc không đúng cách, hay màu tóc lên không như mong muốn cũng như sau một thời gian bạn muốn đổi màu tóc nhưng tóc vẫn còn màu cũ thì hãy bỏ túi ngay các cách tẩy màu thuốc nhuộm đơn giản, dễ làm trong bài nhé, bạn không lo bị hỏng tóc hay tóc khô xơ xác đâu. Hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

Bạn có thể tẩy màu thuốc nhuộm tóc bằng hỗn hợp dầu gội trị gàu trộn với Baking Soda mang lại hiệu quả cực kỳ chỉ sau vài lần gội đấy nhé. Baking Soda không thật sự có tác dụng tẩy tóc nhưng sẽ làm giảm bớt màu thuốc nhuộm trên tóc khá nhiều cùng với chất Selenium Sulfide hoạt tính của dầu gội đầu được biết có tác dụng làm sáng màu tóc khá tốt. Thông thường, nếu màu thuốc nhuộm tóc cũng nhạt phần lớn thì dùng dầu gội đầu trị gàu là đã có tác dụng rồi, nhất là với các loại thuốc nhuộm tóc tạm thời.

Các bước tiến hành thực hiện như sau"

- Lựa chọn loại dầu gội đầu chống gầu sẽ mang lại hiệu quả mạnh nhất.

- Chỉ cần trộn theo tỉ lệ 1:1 giữa Baking Soda và dầu gội đầu, làm ướt tóc rồi thoa hỗn hợp đều khắp cả đầu.

- Sau đó mát xa nhẹ da đầu, để trong vài phút rồi gội sạch bằng nước ấm, đừng quên dùng dầu xả, kem ủ tóc sau đó nhé.

Mặc dù cách này sẽ không tẩy màu thuốc nhuộm ngay lập tức, nó là quá trình dần dần vì cả Baking Soda và Selenium Sulfide sẽ không loại bỏ được thuốc nhuộm hoàn toàn sau lần đầu tiên, lặp lại 2-3 lần các bạn sẽ có được màu tóc như mong muốn. Nhưng vẫn có thể nói đây là cách tẩy màu thuốc nhuộm trên tóc đơn giản, tiết kiệm và không ảnh hưởng nhiều chất tóc nhất.

Cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc nhanh chóng bằng vitamin C

Dùng vitamin C là cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc tại nhà nhanh chóng!

Rất nhiều chị em đã thử cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc này và thực sự công nhận tác dụng của nó. Nó có thể loại bỏ bất kỳ màu nào, dù là loại thuốc nhuộm tóc bền hay tạm thời, màu đỏ đậm hay hạt dẻ,... mà cách làm thì lại đơn giản vô cùng: Chỉ bao gồm 2 viên vitamin C và dầu gội đầu:

- Không có tỉ lệ nhất định vì còn tùy vào lượng tóc của từng người nhưng ít nhất là 2 viên vitamin C, trộn nó với dầu gội đầu lượng vừa đủ.

- Đợi được hỗn hợp nhuyễn đồng nhất thì bôi đều lên mái tóc ẩm, rồi bọc lại bằng mũ tấm, đợi trong 1 tiếng để axít trong vitamin C hoạt động sẽ oxy hóa thuốc nhuộm, nới lỏng các phân tử thuốc nhuộm.

- Sau đó gội lại với nước ấm là được nhé.

Cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc phát huy hiệu quả tốt nhất là lúc sau khi bạn nhuộm tóc được một vài ngày. Để càng lâu thì càng mất nhiều thời gian bay màu thuốc trên tóc hơn nhưng cũng không đến 1 tuần.

Tẩy màu thuốc nhuộm tóc bằng giấm táo đơn giản tại nhà

Dùng giấm trắng giúp sạch màu thuốc nhuộm tóc không hại da, hỏng tóc!

Tương tự như cách axit trong vitamin C hoạt động, axit của giấm táo cũng sẽ giúp tẩy thuốc nhuộm khỏi tóc mà không làm hư da đầu như một số sản phẩm đắt tiền khác. Nguyên nhân là do hầu hết các thuốc nhuộm đều được pha chế để bền màu trước các chất kiềm như xà bông và dầu gội đầu, nhưng lại không tính đến việc tóc sẽ bị tẩy màu bằng axit nên chúng ta có thể lợi dụng những axit yếu để làm sạch màu thuốc nhuộm trên tóc tại nhà dễ làm.

Cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc này cũng đơn giản như sau:

- Các bạn chỉ cần pha giấm với nước ấm theo tỉ lệ 1:1, sau đó làm ẩm tóc với hỗn hợp này, đội mũ tắm ủ trong 20-30 phút.

- Sau đó gội lại bằng dầu gội đầu và dầu xả. Có thể lặp lại 2-3 lần mà không lo hỏng tóc nhé.

Trên đây là 3 cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc hiệu quả nhất, đã được kiểm chứng, còn ngoài ra các bạn có thể áp dụng thêm hai cách tẩy màu thuốc nhuộm tóc đơn giản khác sau đây:

- Nước rửa chén: Đây cũng là một cách nhẹ nhàng để loại bỏ màu thuốc nhuộm trên tóc. Trên thực tế, bạn có thể dùng chất lỏng này pha với vitamin C thay cho dầu gội đầu, có thể sẽ mang lại hiệu quả nhanh hơn tùy chất tóc từng người.

- Dùng Baking Soda và nước cốt chanh: Trộn hai thìa nước chanh với 2 thìa bột baking soda, được hỗn hợp tẩy màu thuốc nhuộm tóc khá rẻ tiền lại hiệu quả tuyệt vời. Thoa hỗn hợp đều lên tóc ướt, ủ trong 15 phút rồi rửa sạch. Chanh có thể làm khô tóc nên bạn không nên ủ lâu cũng như nhớ dùng dầu xả, kem ủ tóc sau đó.

Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích cho quý bạn đọc nhé! Chúc bạn áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!