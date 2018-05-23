Mắt đẹp long lanh nhờ những bí quyết đơn giản giúp lông mi luôn dày, dài và ít gãy rụng

Sống khỏe 23/05/2018 10:47

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bảo vệ lông mi, ngăn ngừa gãy rụng cũng như giúp chúng mọc nhanh và dài hơn.

Hàng mi dài, dày và cong vút sẽ khiến đôi mắt thêm long lanh, quyến rũ đầy thu hút. Tuy nhiên, nhiều chị em gặp tình trạng lông mi thường xuyên gãy rụng và dần thưa thớt. Nguyên nhân có thể là do những thói quen xấu thường ngày bạn đang mắc phải như dụi mắt, lạm dụng mascara, trang điểm quá nhiều…

Để bảo vệ và ngăn ngừa tình trạng lông mi yếu dần và gãy rụng, bạn hãy ghi nhớ những bí quyết sau:

Cách bảo vệ và ngăn ngừa lông mi gãy rụng

Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn ngăn chặn việc gãy rụng lông mi quá mức.

Tẩy trang nhẹ nhàng

Tẩy trang là bước vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da sau khi trang điểm. Thế nhưng, việc chà xát hay mạnh tay khi tẩy trang có thể dẫn đến tình trạng lông mi bị rụng dần.

Vì vậy, bạn hãy sử dụng bông tẩy trang và các loại tẩy trang chuyên dụng dành cho mắt. Để bảo vệ lông mi, bạn chỉ cần áp bông tẩy trang đã thấm dung dịch lên mắt khoảng 30s rồi nhẹ nhàng lau sạch là được, tránh chà xát mạnh.

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Thấm dung dịch tẩy trang rồi đặt lên mắt khoảng 30 giây trước khi lau nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Không để lớp trang điểm qua đêm

Nếu bạn để lớp trang điểm cả đêm với hàng lông mi dày cộm mascara thì chỉ khiến lông mi dần yếu đi và dễ gãy rụng. Tốt nhất bạn nên tẩy trang sau khi kết thúc một ngày dài để làn da cũng như lông mi được nghỉ ngơi.

Hạn chế sử dụng lông mi giả

Thường xuyên sử dụng lông mi giả bằng cách dán keo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng lông mi thật. Bên cạnh đó, việc kéo mạnh khi gỡ mi giả có thể khiến mi thật của bạn đi theo cùng.

Mắt đẹp long lanh nhờ những bí quyết đơn giản giúp lông mi luôn dày, dài và ít gãy rụng - Ảnh 2
Thường xuyên dùng lông mi giả khiến mi thật yếu đi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên hạn chế sử dụng lông mi giả và nếu có dùng thì hãy lựa chọn những loại mi giả mềm mại và các dung dịch tẩy rửa chuyên dụng có chứa thành phần từ dầu để cung cấp dưỡng chất cho hàng mi.

Lựa chọn mascara phù hợp

Đã có nhiều trường hợp dị ứng với mascara dẫn đến tình trạng lông mi rụng nhiều. Nếu gặp trường hợp này, bạn nên xem lại loại mascara đang sử dụng và tìm kiếm một loại khác phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, chị em thường thích sử dụng mascara không thấm nước để lớp trang điểm lâu trôi. Tuy nhiên, loại mascara này lại vô cùng gây hại cho hàng mi của bạn. Nguyên nhân là do khi tẩy trang, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn do mi bị khô, cứng dẫn đến gãy rụng.

Mắt đẹp long lanh nhờ những bí quyết đơn giản giúp lông mi luôn dày, dài và ít gãy rụng - Ảnh 3
Lựa chọn kĩ mascara để ngăn ngừa dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống lành mạnh

Trên thực tế, thói quen ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đối với việc phát triển của hàng lông mi. Nếu bạn bổ sung những dưỡng chất dưới đây cho cơ thể sẽ giúp hỗ trợ sự phát triển và kích thích lông mi mọc dài hơn.

Protein: Lông và tóc chứa phần lớn là protein, vì vậy một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất này có thể giúp lông mi mọc nhanh và khỏe mạnh hơn. Thực phẩm chứa nhiều protein như chuối, thịt gà, trứng, sữa…

Biotin: Biotin là dưỡng chất hỗ trợ sản xuất keratin giúp bảo vệ lông mi và kích thích chúng mọc dài nhanh. Những thực phẩm giàu biotin gồm quả hạch, bông cải xanh, cải xoăn, các loại ngũ cốc…

Mắt đẹp long lanh nhờ những bí quyết đơn giản giúp lông mi luôn dày, dài và ít gãy rụng - Ảnh 4
Bổ sung các loại ngũ cốc vào bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Sắt: Nếu cơ thể thiếu sắt sẽ khiến lông mi trở nên yếu đi và dễ rụng hơn. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu sắt trong thực đơn hàng ngày như rau bina, cải xanh, hải sản, ngũ cốc, các loại đậu…

Niacin (vitamin B3): Dưỡng chất này có khả năng cải thiện lưu lượng máu đến các nang lông và kích thích chúng tăng trưởng. Niacin có nhiều trong thịt gà, cá, thịt bò, đậu phộng, bơ…

Trên đây là những bí quyết giúp bảo vệ và ngăn ngừa lông mi gãy rụng, chị em hãy ghi nhớ để sở hữu đôi mắt đầy thu hút với hàng lông mi cong vút nhé!

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