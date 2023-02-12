Mặc quần jean cả ngày: Thói quen chèn ép mạch máu, tăng chứng ợ chua còn hại cả tư thế vì lý do này

Sống khỏe 12/02/2023 11:28

Quần jean bó sát đã trở thành mốt trong nhiều năm và vẫn đang là xu hướng vào năm 2023. Mặc dù mặc đẹp nhưng vẫn có những tác hại tiềm ẩn với sức khỏe.

Mặc dù bạn có thể cảm thấy quá mệt mỏi vào cuối ngày để thay quần áo, nhưng tốt hơn hết bạn nên cởi chúng ra và chọn thứ gì đó rộng rãi hơn khi bạn về nhà. Trên thực tế, mặc quần jean bó quá thường xuyên và trong một thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ.

Chúng ta yêu thích chiếc quần jean siêu mỏng của mình, nhưng có lẽ bạn nên sẽ đổi chúng để lấy thứ gì đó mặc thoải mái hơn vì mặc chúng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo một số cách đáng ngạc nhiên.

1. Nó có thể khiến chân bị đau

Dù chiếc quần jean skinny của bạn có hợp thời trang đến đâu, tốt hơn hết bạn nên phối chúng với nhau và mặc quần rộng hơn và cởi ra ngay khi về đến nhà. Dành quá nhiều thời gian để mặc quần jean bó sát, đặc biệt nếu bạn di chuyển hoặc ngồi xổm suốt cả ngày, có thể làm tổn thương các cơ và dây thần kinh ở chân.

Mặc quần jean cả ngày: Thói quen chèn ép mạch máu, tăng chứng ợ chua còn hại cả tư thế vì lý do này - Ảnh 1

Sự kết hợp giữa quần jean ôm và thắt lưng chật cũng có thể gây tê, đau và ngứa ran ở phía trước đùi của bạn, một tình trạng còn được gọi là Hội chứng quần bó.

2. Nó có thể làm chậm quá trình lưu thông máu 

Mặc quần jean cả ngày: Thói quen chèn ép mạch máu, tăng chứng ợ chua còn hại cả tư thế vì lý do này - Ảnh 2

Chiếc quần jean yêu thích của bạn có thể là trang phục mặc trong bất kỳ dịp nào, nhưng nếu bạn từng cảm thấy nặng nề và mỏi chân, tốt hơn hết bạn nên chọn một chiếc quần thoải mái hơn.

Mặc quần áo quá chật và bó sát quanh eo có thể làm giảm lưu thông máu và khiến các tĩnh mạch khó bơm máu trở lại tim và các cơ quan khác.

3. Nó có thể làm cho chứng ợ nóng trở nên tồi tệ hơn

Bạn có thể nhận thấy quần jean có thể để lại những nếp nhăn sâu và nhạy cảm quanh eo nếu bạn mặc chúng quá lâu. Quần áo bó sát vào bụng thực sự có thể gây trào ngược axit, một trong những vấn đề về đường ruột phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải.

Mặc quần jean cả ngày: Thói quen chèn ép mạch máu, tăng chứng ợ chua còn hại cả tư thế vì lý do này - Ảnh 3

Ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh và không quen với chứng ợ chua đau đớn, bạn vẫn có nguy cơ bị trào ngược nếu thường xuyên mặc quần áo chật trong khoảng thời gian 2 tuần.

4. Nó có thể ảnh hưởng đến tư thế 

Mặc dù mặc quần jean bó sát có thể khiến bạn cảm thấy bị gò bó, nhưng về lâu dài, nó thực sự có thể khiến bạn trở nên xuề xòa. Quần jean bó phá vỡ sự cân bằng lành mạnh giữa lưng dưới và hông của bạn, đồng thời vì chúng có thể khiến lưng dưới bị cong quá mức nên có thể làm tăng áp lực lên các đĩa đệm cột sống của bạn.

5. Không tốt cho sức khỏe sinh sản 

Mặc quần jean cả ngày: Thói quen chèn ép mạch máu, tăng chứng ợ chua còn hại cả tư thế vì lý do này - Ảnh 4

Chắc chắn rằng quần jean bó là kiểu cổ điển, nhưng việc mặc chúng hàng ngày thực sự có thể làm tăng nguy cơ bạn bị nhiễm trùng và kích ứng nhất định. Một trong số đó là chứng đau âm hộ, một tình trạng đặc trưng bởi cơn đau mãn tính ở vùng kín của bạn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ mặc quần jean bó sát 4 lần trở lên một tuần có nguy cơ mắc chứng đau âm hộ cao hơn gấp đôi so với những người không bao giờ mặc quần bó sát.

Theo Brightside

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