Lý giải hiện tượng tự nhiên khóc là bệnh gì?

Sống khỏe 21/02/2019 10:31

Trong đời người có ít nhất một lần tự nhiên khóc, tự rơi nước mắt mà không biết nguyên nhân do đâu, đó có thể là bệnh gì. Các chuyên gia lý giải hiện tượng này như sau:

Nhiều người gặp phải tình trạng tự nhiên khóc mà không biết đó là bệnh gì hay nguyên do ra sao. Không ít người nghĩ rằng đó là hiện tượng khô mắt khiến mắt tự nhiên chảy nước mắt. Cũng có người liên tưởng đến các chuyện buồn tủi trong thời gian gần của bản thân để thay cho lý do của việc tự rơi nước mắt.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần lý do của việc tự nhiên rơi nước mắt. Ngoài các lý do buồn tủi, đó cũng có thể là dấu hiệu của hiện tượng thay đổi cảm xúc bất thường mà không thể tự kiểm soát được nước mắt. Đó cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang suy kiệt, mệt mỏi và não không còn đủ khả năng điều hành được hoạt động của cơ thể.

Tự nhiên khóc có thể là các dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng cần lưu ý

Tự nhiên khóc có thể là các dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng cần lưu ý

Do đó, nếu thấy mình có hiện tượng tự nhiên rơi nước mắt hoặc không tự kiềm chế được hành động, cảm xúc của bản thân, đó có thể là một trong số những nguyên do sau đây:

Cơ thể stress và mệt mỏi

Tình trạng stress khiến cho con người dễ khóc hơn mà không cần lý do. Nhiều nhà nghiên cứu đã giải thích được hiện tượng này là khi cơ thể chịu áp lực quá lớn, nó tự tìm cách giải phóng cảm xúc bằng việc khóc để giải tỏa căng thẳng.

Ngoài ra, cơ thể quá mệt mỏi, ngủ không đủ giấc cũng khiến cho nước mắt tự rơi như một tín hiệu báo rằng cần phải nghỉ ngơi và thư giãn. Nhiều phụ nữ gặp phải tình trạng tự nhiên chảy nước mắt vào khoảng thời gian trước kỳ kinh nguyệt kèm theo các dấu hiệu lo âu, dễ giận dữ và không kiểm soát được lời nói của mình.

Mắc bệnh trầm cảm

Người mắc chứng bệnh trầm cảm thường gặp phải những tình trạng rối loạn tâm lý ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Trầm cảm thường khiến người ta tự nhiên buồn và chán nản mà không rõ nguyên nhân, có thể rơi nước mắt một cách vô thức.

Trầm cảm có thể khiến tự nhiên rơi nước mắt bất thường

Trầm cảm có thể khiến tự nhiên rơi nước mắt bất thường

Người bị trầm cảm phải đối mặt với cả những triệu chứng tiêu cực, mệt mỏi, hoang mang về tương lai hoặc cảm thấy mình vô dụng. Nếu có một trong những biểu hiện như vậy, nên tìm đến các chuyên gia tâm lý để có giải pháp thoát khỏi trầm cảm một cách nhanh nhất.

Mắc các bệnh lý về tuyến giáp

Bệnh tuyến giáp cũng gây ra tình trạng tự nhiên chảy nước mắt một cách bất thường không lý giải được. Nguyên nhân là do tuyến giáp là bộ phận sản xuất các hormone điều tiết trong cơ thể. Khi bộ phận này có bệnh sẽ khiến quá trình này bị rối loạn dẫn đến nhiều phản ứng bất thường trong cơ thể.

Ngoài ra, bệnh tuyến giáp cũng khiến cơ thể có các dấu hiệu giống như trầm cảm, giảm sức đề kháng và khiến cho cơ thể nhạy cảm hơn với nhiệt độ như dễ bị cảm lạnh, mất ngủ, khô da, dễ tăng cân,...

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Cơ thể thiếu vitamin B12

Thiếu hụt vitamin B12 khiến cơ thể dễ bị trầm cảm và thường xuyên chảy nước mắt, khô mắt. Vitamin B12 là bảo vệ các tế bào thần kinh hoạt động và sản sinh máu, do đó nếu cơ thể thiếu vitamin này sẽ bị rối loạn và kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, sút cân, chán ăn, giảm trí nhớ, thiếu máu.

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho biết, thiếu vitamin B12 cũng gây nên việc hạ đường huyết, cơ thể suy nhược, giảm khả năng hấp thụ dẫn tới suy dinh dưỡng, mệt mỏi. Bởi vậy, cần bổ sung các thực phẩm tăng cường vitamin B12 cho cơ thể như gan, thịt, cá, trứng và các món ăn chế biến từ sữa.

Ngoài ra, hiện tượng tự nhiên rơi nước mắt cũng cảnh báo các vấn đề về mắt như khô mắt, có thể dẫn tới giảm thị lực nếu như không có phương án xử lý kịp thời. Do đó, nên thường xuyên vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý sau khi ra ngoài và bổ sung các dưỡng chất dưỡng ẩm cho mắt như các loại thuốc nhỏ mắt chuyên dụng cho mắt khô hoặc các thực phẩm tốt cho mắt như dầu cá, gấc, quả bơ, các thực phẩm giàu omega-3 và vitamin A.

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