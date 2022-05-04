Hạt dưa hấu không chỉ có thể ăn được mà còn rất ngon.

Mặc dù không được tiêu thụ phổ biến nhưng hạt dưa hấu lại cực kỳ bổ dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe :

Chúng là một nguồn giàu magiê, một loại vitamin có nhiều tác dụng hữu ích trong cơ thể con người, từ não đến tim.

Chúng là một nguồn tuyệt vời của mangan, phốt pho, kali, protein, folate, axit béo thiết yếu, sắt và kẽm.

Do chứa nhiều khoáng chất, protein và hàm lượng axit béo thiết yếu, hạt dưa hấu rất tốt cho sức khỏe của tóc và da.

Cách tốt nhất để tiêu thụ hạt dưa hấu

Hạt dưa hấu có thể được ăn như bạn ăn các loại hạt khác hoặc hạt giống cây trồng. Dưới đây là một số cách để đưa chúng vào chế độ ăn uống của bạn:

Cách tốt nhất để tiêu thụ hạt dưa hấu là rang chúng như rang hạt hướng dương. Bằng cách thêm một ít muối và dầu ô liu và nướng chúng trong lò, bạn sẽ có một món ăn nhẹ ngon nhưng bổ dưỡng trong vòng chưa đầy 15 phút!

Hạt dưa hấu nảy mầm là một cách bổ dưỡng khác để tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, nó hơi tốn thời gian.

Bạn thậm chí có thể ăn hạt sống như một món ăn nhẹ hoặc rắc chúng lên sinh tố và salad để tạo một chút giòn.

Nếu không muốn ăn cả hạt, bạn có thể xay thành bột rồi cho vào các món ăn.

Ăn hạt dưa hấu trực tiếp từ quả có an toàn không?

Có, không có hại gì khi tiêu thụ hạt dưa hấu cùng với trái cây vì chúng dễ tiêu hóa và hoàn toàn không độc hại. Tuy nhiên, rang hạt sẽ làm tăng hương vị của chúng hơn.

Hạt dưa hấu để kiểm soát huyết áp

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Hạt dưa hấu là một nguồn magiê tuyệt vời, được chứng minh là có tác dụng hữu ích trong việc điều chỉnh huyết áp. Vì vậy, tiêu thụ hạt dưa hấu với lượng thích hợp có thể giúp kiểm soát bệnh tăng huyết áp.

Tuy nhiên, hãy nhớ rang chúng mà không có thêm muối vì natri được biết là làm tăng huyết áp.

Làm thế nào để sử dụng hạt dưa hấu cho mái tóc khỏe mạnh?

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Cách tốt nhất để thu được giá trị dinh dưỡng hoặc sức khỏe tối đa của hạt dưa hấu là tiêu thụ chúng thay vì sử dụng bôi tại chỗ. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các lợi ích dành cho tóc.

Phụ nữ mang thai có nên ăn hạt dưa hấu không?

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Hạt dưa hấu rất an toàn để tiêu thụ trong thai kỳ và cũng có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết trong thai kỳ.

Hạt giống dưa hấu để kiểm soát cân nặng

Hạt dưa hấu là một sự thay thế tuyệt vời cho đồ ăn nhẹ không lành mạnh, béo và nhiều đường như khoai tây chiên và bánh quy. Chúng có thể hỗ trợ giảm cân do những lợi ích sau do chúng mang lại:

Hạt dưa hấu chứa nhiều chất xơ, có thể giúp đạt được cảm giác no mà không cần tiêu thụ một lượng lớn.

Hạt dưa hấu chứa ít calo. Khoảng một nắm hạt dưa hấu chỉ có khoảng 23 calo.

Trong khi hạt dưa hấu có chứa chất béo, các axit béo không bão hòa và được coi là "chất béo tốt" với nhiều lợi ích sức khỏe.

Hạt dưa hấu để chống lại căng thẳng và trầm cảm

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Hạt dưa hấu chứa một lượng magiê cao, có thể đóng một vai trò quan trọng trong chức năng não và tâm trạng. Mức magiê thấp đã được phát hiện có liên quan đến việc tăng nguy cơ trầm cảm.

Ngoài ra, magiê đã được chứng minh là có tác dụng hữu ích đối với sự lo lắng. Vì hạt dưa hấu chứa một lượng lớn magiê, chúng có thể giúp chống lại căng thẳng và trầm cảm.

Thêm chúng vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể có nhiều rau tươi, trái cây, hạt và quả hạch có thể góp phần làm giảm mức độ căng thẳng và trầm cảm.

Hạt dưa hấu có cải thiện ham muốn tình dục không?

Có bằng chứng không thuyết phục về việc hạt dưa hấu cải thiện ham muốn tình dục. Tuy nhiên, một số thành phần trong dưa hấu được biết là có thể làm tăng ham muốn tình dục ở một số cá nhân.

An toàn khi ăn hạt dưa hấu

Không có tác dụng phụ lớn khi ăn hạt dưa hấu vì chúng rất dễ tiêu hóa trong đường tiêu hóa của và có ít đường và natri tự nhiên.

Tuy nhiên, bất kỳ ai đang ăn kiêng ít kali, magiê hoặc phốt pho hoặc nên tiêu thụ một lượng hạn chế hạt dưa hấu vì chúng có đầy đủ các khoáng chất nói trên.

Ăn hạt dưa hấu đúng cách

Dưới đây là một số mẹo để chiết xuất tối đa dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ hạt dưa hấu:

Hãy nhai kỹ hạt dưa hấu trước khi nuốt để đảm bảo rằng tất cả các chất dinh dưỡng sẽ được hệ tiêu hóa hấp thụ vì chúng là loại hạt dai.

Để có một món ăn nhẹ lành mạnh hơn, hãy rang hạt dưa hấu chỉ với dầu và không có muối.

Hạt dưa hấu được tiêu thụ tốt nhất bằng đường uống.

Một cách tuyệt vời để kết hợp hạt dưa hấu trong chế độ ăn uống hàng ngày là cho chúng vào món salad hoặc bát sinh tố để thêm phần giòn tan!

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Hạt dưa hấu có rất nhiều chất dinh dưỡng, với một lượng lớn kẽm, đồng, magiê, vitamin B, mangan và protein. Chúng làm no và ngon miệng mà không chứa quá nhiều calo. Vì vậy, chúng có thể hoạt động như một món ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn cho những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng của mình.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể tiêu thụ chúng với số lượng không giới hạn hoặc quá nhiều. Đối với bất kỳ thực phẩm nào có lợi cho sức khỏe của bạn, bạn phải tiêu thụ nó một cách điều độ như là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Theo Emedihealth