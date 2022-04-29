Liệu pháp giác hơi: Những điều bạn cần biết về phương pháp được người Việt siêu ưa chuộng này

Sống khỏe 29/04/2022 11:40

Theo y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), liệu pháp giác hơi được sử dụng cho các chứng đau vai, cổ và đầu gối, cơ bị vặn hoặc co kéo, say nắng, đau đầu, đau ngực và thậm chí là chứng khó tiêu. Ngoài ra, nó là một dạng thuốc thay thế, trong đó lực hút cục bộ được tạo ra trên da để xua tan tình trạng ứ đọng và kích thích lưu thông máu.

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Ảnh minh họa: Internet

Khi nào bạn nên dùng liệu pháp giác hơi?

Liệu pháp giác hơi là một phương pháp thực hành không xâm nhập. Tuy nhiên, nó có tác dụng phụ, phổ biến nhất là chóng mặt. Ngoài ra, đối với những người có thể trạng yếu, để bụng đói trước khi giác hơi, hoặc phải khum người trên diện tích lớn sẽ khiến cơ thể không chịu được áp lực. Kết quả là họ có thể bị chóng mặt.

Người bệnh nên nghỉ ngơi, xoa và nâng cao vai, xoa bóp, ăn uống điều độ để tránh điều này.

Khi cơ thể ẩm, có thể xuất hiện các mụn nước sau khi giác hơi. Để tránh điều này, quy trình thử trước nên được giới hạn trong 10 phút. Nếu da bị phồng rộp hoặc bị tổn thương, không nên giác hơi trên vùng da cụ thể đó.

Liệu pháp giác hơi: Những điều bạn cần biết về phương pháp được người Việt siêu ưa chuộng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liệu pháp giác hơi không thân thiện với tất cả mọi người. Những người bị dị ứng da, phát ban, chàm hoặc các bệnh về da khác nên thận trọng và tránh giác hơi vùng da bị ảnh hưởng. Ngoài ra, những người có thể trạng yếu, phụ nữ có thai, trẻ em dưới sáu tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hoặc các bệnh tim mạch không nên thử giác hơi, vì nguy cơ tác dụng phụ rất cao.

Nó được sử dụng trên các vùng cơ dày đặc, chẳng hạn như vai, lưng và đùi. Các mao mạch máu sẽ bị vỡ dưới da sau khi hút giác hơi nên nếu có vết thương phải lau sạch vết thương bằng cồn để giảm thiểu nhiễm trùng. Cũng nên tránh đổ mồ hôi trước khi làm thủ thuật giác hơi này.

Sự thành công của giác hơi

Liệu pháp giác hơi: Những điều bạn cần biết về phương pháp được người Việt siêu ưa chuộng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc He Zongrong của Khoa Trung y tại Bệnh viện Beigang, Đại học Y Trung Quốc (Đài Loan) lưu ý rằng, giống như châm cứu, cạo gió và thuốc nam, giác hơi là một phương pháp trị liệu để đối phó với các lực đối nghịch bên trong cơ thể.

Giám đốc nhớ lại trường hợp một bệnh nhân nam bị đau đầu, mỏi cổ. Bệnh nhân đã thử một số phương pháp truyền thống để giảm đau không thành công. Giám đốc He đã chẩn đoán trường hợp của mình và thực hiện một phiên trị liệu kéo dài 10 phút với giác hơi và cạo vôi, ngay lập tức làm dịu cơn đau.

Theo Nspirement

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