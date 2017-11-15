Lá náng chữa bong gân như thế nào là hiệu quả nhất?

Do bất cẩn mà bạn bị trật chân và cũng do va chạm bất ngờ nên chân của bạn bỗng dưng bị sưng tấy và cảm giác rất đau. Như vậy có nghĩa là bạn đã bị bong gân. Nếu như bạn không có nhiều thời gian đi gặp bác sĩ thì hãy thử ngay cách dùng lá náng chữa bong gân xem sao. Đây là một biện pháp dân gian được ông bà ra từ xưa đã áp dụng và cho thấy hiệu quả tức thì. Nếu bạn chưa biết đến phương pháp này thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Bong gân nhìn chung không có nguy hiểm gì nặng, nhưng nếu như bạn không nhận biết được hiện trạng này thì về sau nó sẽ gây ra những biến chứng và điều này cũng không tốt chút nào.

Mọi vị trí như khớp tay hay chân là nơi mà bạn hay bị bong gân nhất. Khi bạn gặp chấn thương, bị tác động mạnh vào vị trí này gây cảm giác đau nhức, tê buốt rất khó chịu. Đồng thời, ở vị trí giữa khớp xương sẽ bị sưng to lên, đụng vô là thấy đau và khó có thể cử động được. Đây chính là biểu hiện nhận biết bạn đang bị bong gân, và tùy mức độ nặng nhẹ mà nó khiến bạn cảm thấy đau như thế nào.

Nếu như bạn nghĩ rằng do va chạm nên vị trí đó sẽ đau và sau một vài ngày sẽ khỏi hẳn thì hãy đợi thử xem, bong gân không dễ dàng khỏi hẳn được như vậy vì các dây chừng đã bị đứt đoạn, liên kết bị phá vỡ. Vậy, bạn cần áp dụng các biện pháp để điều trị bong gân sao cho hiệu quả nhanh nhất. Trong đó, cách chữa bong gân bằng lá náng là công thức đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Lá náng trị bong gân

Lá náng là cái tên có vẻ lạ nếu như bạn không phải là người làm trong ngành y. Lá náng còn có tên gọi khác là cây tướng quân hay chuối nước. Trong lĩnh vực y học cổ truyền đây là loại thảo dược có vị đắng, tính hàn, có khả năng giải độc, giảm đau nhức, sưng tấy vô cùng hiệu quả.

Chính nhờ khả năng tiêu sưng này mà lá náng được ứng dụng để chữa trị bong gân, giảm đau nhanh chóng.

Cách chữa trị bong gân bằng lá náng

Nếu như bạn bị trường hợp nặng thì lời khuyên đó là nên đến bác sĩ để được điều trị tốt hơn. Còn nếu bị nhẹ thì bạn có thể dùng nép hoặc băng cố định lại, sau đó mới áp dụng đến lá náng để hỗ trợ trị bong gân tốt hơn.

Dưới đây là hai cách cơ bản và thông dụng nhất mà nhiều người dùng để trị bong gân với lá náng hiệu quả. Bạn hãy áp dụng để sớm giảm đau và sưng tấy ở khớp tay và chân tốt nhất nhé.

Cách 1: Dùng lá náng, mua thấp và dạ cẩm

Đây là 3 loại thảo dược nếu bạn tìm mua thì hãy đến các hiệu thuốc đông y tìm nhé. Sau đó đem về và thực hiện như sau:

- Dùng 30g lá náng loại hoa trắng, 30g mua thấp, 20g dạ cẩm đem giã nát, bạn có thể hòa với chút nước lọc để hỗn hợp không bị quá khô.

- Sau đó, đắp hỗn hợp này lên vùng khớp bị bong gân.

- Dùng băng gạc quấn cố định lại.

- Giữ nguyên như vậy khoảng 3 tiếng rồi gỡ bỏ ra.

- Mỗi ngày thực hiện khoảng 2 lần và chỉ sau vài ngày là bạn sẽ thấy vết bong gân thuyên giảm đi đáng kể.

Cách 2: Lá náng, lá dây đòn và lá bạc thau

Đây là cách kết hợp tiếp theo mà bạn có thể áp dụng khi dùng lá náng chữa trị bong gân khớp tay và chân.

Cách áp dụng cũng tương tự như trên, bạn hãy dùng khi nó còn tươi, tỷ lệ 30g lá láng : 10g lá dây đòn : 8g lá bạc thau. Đem giã nhuyễn rồi trộn chung với ít rượu trắng. Áp dụng hỗn hợp lên vùng khớp bị bong gân. Cố định lại bằng băng gạc hoặc khăn mỏng. Mỗi ngày áp dụng khoảng 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 3 tiếng để có thể giảm đau, tiêu sưng khớp hiệu quả nhất nhé.

Trên đây là cách trị bong gân bằng cây lá náng dân gian đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Chắc chắn sau khi sử dụng, kết quả mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ.