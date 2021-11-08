Kinh hãi gương mặt cô gái bị biến dạng, hốc mắt sưng to vì tự nhuộm tóc tại nhà

Trong quá trình nhuộm tóc, cô gái bất ngờ cảm thấy mặt bị tê liệt, đuôi mắt sưng dần lên và trán thì bỏng rát. Kết quả, cô phải nhập viện ngay lập tức với khuôn mặt sưng u cả cục.

Mới đây, trên tiktok, một tài khoản của cô gái Seraya Ellison (19 tuổi) đã chia sẻ hậu quả khôn lường từ việc tự nhuộm tóc tại nhà và nhanh chóng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây được coi là lời cảnh tỉnh cho những ai đang muốn tự ý mua thuốc về nhà để tự nhuộm tóc bởi có thể sẽ gây ra những tác hại nguy hiểm đến sức khỏe. Cụ thể, Seraya đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng của mình khi muốn nhuộm mái tóc thành một nửa đen và một nửa đỏ đối lập để trông có vẻ cá tính hơn. Cô đã tự mua thuốc nhuộm ở bên ngoài về và tự xử lý.

Gương mặt biến dạng, bỏng rát trong quá trình nhuộm tóc tại nhà Tuy nhiên không may thay, trong quá trình nhuộm tóc, Seraya bắt đầu cảm thấy mặt có cảm giác bị tê liệt, đuôi mắt sưng dần lên và trán thì bỏng rát. Thấy dự báo chẳng lành, Seraya đã nhanh chóng đến ngay bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán cô bị dị ứng với paraphenylenediamine (PPD), một thành phần phổ biến trong thuốc nhuộm tóc sẫm màu. Phản ứng khiến khuôn mặt cô gái sưng phồng lên méo mó, đôi mắt sưng húp lại và thị lực bị ảnh hưởng. Sau 5 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, Seraya mới dần hồi phục và trở về trạng thái bình thường.

Seraya cho biết, cô từng nhiều lần tự nhuộm tóc tại nhà trong suốt 13 năm qua. Tuy nhiên không hiểu sao lần này, kết quả tệ hại đến vậy khiến cô sợ và không còn dám tự nhuộm tóc nữa. Theo nghiên cứu của Viện Ung thư quốc gia Mỹ, nhuộm tóc càng lâu, dùng màu càng đậm thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng cao. Tỷ lệ ung thư ở phụ nữ dùng thuốc nhuộm tóc cao hơn 50% so với những người không dùng thuốc này. Khuôn mặt sưng phồng, biến dạng của cô gái khiến nhiều người khiếp sợ Paraphenylenediamin là loại hóa chất thường được dùng trong thuốc nhuộm tóc. Tại Mỹ, các chuyên gia y tế đã chứng minh rằng Paraphenylenediamin gây dị ứng, chàm, hen, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm với nắng và có thể gây tử vong nếu ngộ độc nặng. Ngoài ra, thuốc nhuộm tóc có thể gây nên bệnh xơ cứng bì toàn thể, một bệnh khớp khiến da mặt, da tay, thậm chí da toàn thân bị xơ cứng, dày lên khiến bệnh nhân mất khả năng diễn đạt cảm xúc trên gương mặt, có các biểu hiện bệnh về tim mạch, thận, khớp… Các biểu hiện đau khớp, sưng khớp cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh nan y, kết quả của nhiễm độc kéo dài do dùng thuốc nhuộm tóc.

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