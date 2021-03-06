Ung thư ở khu vực này có thể làm hỏng giọng nói của bạn. Khi không được điều trị nhanh chóng, nó có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. May mắn thay, ung thư thanh quản là một trong những loại ung thư dễ phát hiện sớm nhất nhờ vào triệu chứng khàn tiếng kéo dài .

Thanh quản là một cơ quan nằm ở phía trước cổ, trên khí quản, phía dưới và sau thanh quản là thực quản. Thanh quản dài và rộng khoảng 5cm và đóng vai trò trong việc thở, nuốt và nói của chúng ta.

Ung thư thanh quản là một trong số các ung thư vùng đầu mặt cổ. Theo Viện Ung thư Quốc gia Anh, ung thư ở vùng đầu và cổ chiếm 4% số ca ung thư ở Mỹ. Tỷ lệ sống sót đối với bệnh ung thư này phụ thuộc vào vị trí cụ thể của nó và mức độ chẩn đoán sớm của nó.

Khàn tiếng kéo dài là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của ung thư thanh quản. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khàn tiếng có thể do bệnh khác ít nghiêm trọng hơn gây nên.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là viêm thanh quản cấp tính. Nguyên nhân thường do cảm lạnh, nhiễm trùng ngực hoặc sử dụng giọng nói quá mức, chẳng hạn như la hét liên tục.

Hút thuốc cũng có thể gây khàn giọng vì nó gây kích ứng niêm mạc họng (màng nhầy). Các nguyên nhân khác gây ra khàn tiếng bao gồm: Trào ngược axit, dị ứng, các vấn đề về tuyến giáp, chấn thương, do tuổi tác.

Các triệu chứng phổ biến của ung thư thanh quản

Chú ý đến các triệu chứng cũng như thời gian kéo dài để đi tầm soát ung thư kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Theo Healthline, không giống như các loại ung thư khác, các triệu chứng của ung thư thanh quản khá dễ phát hiện. Một số dấu hiệu phổ biến nhất bao gồm: Giọng khàn, khó thở, ho nhiều, ho ra máu, đau cổ, đau họng, đau tai, khó nuốt thức ăn, sưng cổ, bướu cổ, giảm cân đột ngột.

Những triệu chứng này không phải lúc nào cũng xảy ra với bệnh ung thư. Tuy nhiên, bạn nên đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào kéo dài hơn một tuần. Chìa khóa để điều trị ung thư hiệu quả là chẩn đoán sớm.

Phòng ngừa ung thư thanh quản

Sự kết hợp của rượu và thuốc lá là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh ung thư thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh nguy cơ mắc phải ung thư thanh quản, các chuyên gia khuyến cáo tránh xa thuốc lá và khói thuốc lá. Rượu cũng là một yếu tố gây hại đến thanh quản. Đặc biệt, rượu còn làm khả năng gây ung thư trong thuốc lá tăng lên đáng kể.

Giữ vệ sinh răng miệng cũng giúp bạn có một hàm răng khỏe mạnh và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư vùng đầu, cổ. Đây là một trong những cách phòng bệnh ung thư thanh quản đơn giản mà hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế ăn các thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ muối rau, củ, quả,... Tích cực ăn các thực phẩm tươi, ưu tiên các chế độ ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu vitamin và cuối cùng là lưu ý khám sức khỏe định kỳ.