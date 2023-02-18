Mặc dù đúng là nước súc miệng sẽ giúp hơi thở thơm tho trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể làm miệng bạn bị khô. Hầu hết các loại nước súc miệng đều chứa cồn và nó ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước bọt tự nhiên trong miệng của bạn.

Bởi vì cơ thể thường sản xuất ít nước bọt hơn vào ban đêm, các tế bào chết tích tụ trên lưỡi và nướu của bạn không được loại bỏ và khiến bạn thức dậy với hơi thở có mùi .

2. Đừng há miệng khi ngủ

Nhiều người trong chúng ta thở bằng miệng khi ngủ, và điều này cũng có thể gây khô miệng và khuyến khích vi khuẩn sinh sôi. Trên thực tế, thở bằng miệng thậm chí có thể dẫn đến sâu răng và chảy máu nướu răng, bên cạnh chứng hôi miệng mãn tính.

Điều này xảy ra bởi vì khi chúng ta thở bằng miệng, nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng độ pH trong miệng và làm thay đổi các loại vi khuẩn trong môi trường miệng của chúng ta. Một số nha sĩ thậm chí còn đề nghị băng miệng như một cách để giải quyết vấn đề này.

3. Hãy thử súc miệng bằng dầu dừa

Phương pháp làm thơm mát hơi thở này có nguồn gốc từ Ấn Độ và đã được chứng minh là có tác dụng làm trắng răng và cải thiện sức khỏe răng miệng của bạn.

Lấy một thìa dầu và súc quanh miệng trong 15-20 phút. Vi khuẩn gây hôi miệng bám vào dầu và hòa tan trong đó. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại dầu nào, nhưng nhiều người thích dầu dừa hoặc dầu ô liu hơn do hương vị dễ chịu.

4. Cẩn thận với cà phê

Trong khi nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng được việc phải đối mặt với một ngày trước khi uống tách cà phê buổi sáng, thì thức uống yêu thích của chúng ta có thể là nguyên nhân gây ra hơi thở buổi sáng.

Cà phê có tác dụng làm khô, khiến cơ thể tiết ít nước bọt. Nhiều người cũng thêm sữa hoặc kem vào cà phê của họ và các sản phẩm từ sữa thường gây hôi miệng.

5. Đừng quên chải lưỡi

Giống như răng, lưỡi của bạn cũng có thể chứa vi khuẩn khiến hơi thở có mùi. Nếu bạn không chải lưỡi, vi khuẩn trong miệng sẽ sinh sôi, khiến bạn thức dậy với hơi thở có mùi.

Bạn không nhất thiết cần dụng cụ cạo lưỡi để làm sạch lưỡi, bàn chải đánh răng lông mềm thông thường có thể hoàn thành công việc này.

6. Chú ý cách thở

Bạn thậm chí có thể không nhận ra rằng mình đang thở bằng miệng suốt cả ngày, nhưng thói quen này có thể khiến hơi thở của bạn có mùi. Mặc dù cơ thể thường tiết ra nhiều nước bọt hơn trong ngày, nhưng việc thở bằng miệng vẫn sẽ làm khô môi trường miệng của bạn. Ngoài hôi miệng, thói quen này có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như sâu răng và nhiễm trùng tai.

Theo Brightside