Giảm mỡ nội tạng và tránh xa các bệnh mãn tính về tim mạch chỉ với những thói quen ăn sáng cực quen thuộc này

Sống khỏe 26/06/2022 00:20

Nếu bữa sáng ăn quá nhiều chất béo bão hòa sẽ dẫn đến tăng mỡ nội tạng. Muốn có vòng 2 'phẳng lỳ', giảm nguy cơ mắc bệnh bạn nên giữ cho mình những thói quen ăn sáng này.

Vùng bụng tích tụ nhiều chất béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Đặc biệt là dân công sở có lối sống ít vận động, lại hay tụ tập ăn uống, uống nhiều bia rượu,… thì nguy cơ tích mỡ vùng bụng càng cao hơn.

Đối với những người có 5 thói quen ăn sáng này, mỡ nội tạng sẽ có rất ít cơ hội làm phiền. Từ đó giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch.

Bắt đầu ăn sáng với một cốc nước

Giảm mỡ nội tạng và tránh xa các bệnh mãn tính về tim mạch chỉ với những thói quen ăn sáng cực quen thuộc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống một cốc nước lọc vào buổi sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất trong này. Ít ai biết rằng, thứ nước dễ kiếm này còn giúp đốt cháy mỡ nội tạng vào buổi sáng.

Theo TS Blanca Garcia (chuyên gia dinh dưỡng RDN của HealthCanal) thói quen ăn sáng với một cốc nước là cách tốt nhất để bắt đầu những thói quen lành mạnh trong ngày.

Việc uống nước giúp cơ thể bù nước sau nhiều giờ nhịn ăn. Nhờ vậy dạ dày có đủ nước để chuẩn bị nhào thức ăn.

Bữa sáng có nhiều chất xơ

Giảm mỡ nội tạng và tránh xa các bệnh mãn tính về tim mạch chỉ với những thói quen ăn sáng cực quen thuộc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều chất xơ vào buổi sáng giúp giảm lượng đường và chất béo được hấp thụ. Đường và chất béo chính là nguyên nhân khiến mỡ nội tạng tích tụ ở vùng bụng.

Bạn có thể lựa chọn các thực phẩm giàu chất xơ như rau, ngũ cốc nguyên hạt. Đặc biệt nên ăn thêm rau trong bữa sáng để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ăn bột yến mạch

Giảm mỡ nội tạng và tránh xa các bệnh mãn tính về tim mạch chỉ với những thói quen ăn sáng cực quen thuộc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn bột yến mạch vào bữa sáng có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều chất béo trong thời gian dài.

TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements) cho biết, một bữa sáng nguyên hạt và đầy đủ protein có thể giúp giảm chất béo bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

Nhờ đó bạn sẽ không bị ăn quá nhiều vào buổi sáng đồng thời đây cũng là bữa sáng giàu dinh dưỡng thay vì giàu calo.

Bột yến mạch giàu chất xơ và chất dinh dưỡng, sẽ là bữa ăn sáng tuyệt vời thay thế cho bánh ngọt ăn sáng chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Khi ăn, bạn có thể kết hợp với các loại hạt, quế, quả việt quất, dâu tây, chuối để tăng công dụng giảm mỡ nội tạng.

Thay thế các món ăn sáng có lớp phủ kém lành mạnh bằng các lựa chọn lành mạnh hơn

Bạn cần biết rằng lớp phủ trong món ăn sáng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng mỡ nội tạng mà bạn đốt cháy. Chẳng hạn như sô cô la, trái cây sấy khô, đường nâu,… chính là những chất phủ có thể tạo nên một bữa ăn không lành mạnh. Bạn nên thay đổi các thành phần này bằng những thành phần khác giàu dinh dưỡng hơn.

Tránh thức ăn sáng chế biến sẵn

Thức ăn sáng chế biến sẵn mang đến sự tiện lợi và cũng rất ngon miệng. Thế nhưng chúng không giúp bạn đốt cháy chất béo nội tạng vào buổi sáng.

Theo TSS Julia Glanz (làm việc tại living.fit) thì nhiều người có xu hướng ăn thức ăn nhanh hoặc đồ ăn tiện lợi vào bữa sáng. Nếu bạn nằm trong số này thì hãy thay đổi ngay bằng những bữa sáng lành mạnh hơn như trái cây và sữa chua, yến mạch với protein nạc hoặc sinh tố.

Đảm bảo ăn các loại thực phẩm nguyên chất, tránh càng nhiều đường và chất béo càng tốt để loại bỏ mỡ nội tạng.

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