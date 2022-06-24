Tình trạng bệnh này thường mất nhiều năm để phát triển đến giai đoạn tệ nhất, và mặc dù việc điều trị có thể giúp làm chậm sự tiến triển của nó, nhưng hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị hoàn toàn.

Chứng xơ gan có thể dẫn đến suy gan, cuối cùng sẽ khiến gan ngừng hoạt động và gây ra những hậu quả tàn khốc có thể đe dọa đến tính mạng.

Các triệu chứng có thể không rõ ràng trong giai đoạn đầu của bệnh xơ gan, tuy nhiên, khi gan bị tổn thương nhiều hơn, sẽ xuất hiện sáu dấu hiệu nhận biết bất thường khá rõ ràng.

Ở Anh, hầu hết các nguyên nhân gây xơ gan là do uống quá nhiều rượu trong nhiều năm, bị nhiễm viêm gan trong thời gian dài và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, một dạng nặng hơn của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Theo Crossroad Hospice, khi bệnh gan của một người chuyển sang giai đoạn xơ gan, tổn thương đã trở nên không thể phục hồi và được chẩn đoán là giai đoạn cuối.

Khi gan bị tổn thương do xơ gan, nó không thể tự đào thải các chất độc ra khỏi máu như một lá gan khỏe mạnh bình thường có thể làm.

Các chất độc này sau đó sẽ tích tụ trong não khiến tinh thần bị rối loạn và khó tập trung.

Medicine.net cảnh báo: “Những người mắc bệnh xơ gan thường chỉ có tuổi thọ từ 6 đến 20 năm”.

Cơ quan y tế, nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cuối đời cho bệnh nhân đã liệt kê các dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị xơ gan:

Mệt mỏi

Ăn mất ngon

Yếu đuối

Buồn nôn và ói mửa

Đau bụng và chướng bụng

Ngứa

NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc) giải thích rằng khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thảo luận về bệnh xơ gan, họ thường chỉ chỉ ra "bệnh gan giai đoạn cuối".

Chẩn đoán xác nhận thêm điều này sẽ bao gồm xét nghiệm máu, quét và sinh thiết gan.

Nếu xơ gan được xác định thì bạn có thể được giới thiệu đến bác sĩ gan mật.

Hiện không có cách chữa trị cho tổn thương gan trên diện rộng, vì vậy việc điều trị sẽ tập trung chủ yếu vào việc giúp kiểm soát các triệu chứng và cố gắng làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Bằng cách phát hiện các dấu hiệu trước khi tình trạng của bạn trở thành xơ gan, bạn có thể cứu sống lá gan của mình.

Điều này có thể dễ dàng đạt được bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

NHS khuyên: “Hãy cố gắng có một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây, rau, protein và carbohydrate, nhưng ít chất béo, đường và muối”.

Cơ quan y tế quốc gia cho biết thêm: “Hãy ăn những phần thức ăn nhỏ hơn và uống nước thay vì đồ uống ngọt.

“Nếu bạn hút thuốc, hãy dừng lại vì nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về gan.”

Hãy chăm uống nước

Hãy đảm bảo rằng bạn đang uống rượu theo các hướng dẫn được khuyến nghị, điều này cũng sẽ giúp giảm nhẹ một số tình trạng bệnh.

Các chuyên gia khẳng định rằng không có mức độ uống rượu nào là hoàn toàn an toàn, tuy nhiên, việc tuân thủ các nguyên tắc đóng vai trò tiêu chuẩn và giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn.

Bạn nên uống không quá 14 đơn vị rượu mỗi tuần, và điều đó có thể kéo dài trong ba ngày hoặc hơn.

Điều này tương đương với khoảng sáu ly rượu vừa hoặc sáu vại bia.

Theo Mirror