Giấc ngủ trưa giúp giảm cân hiệu quả hơn bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 08/11/2022 13:00

Hiện nay với lượng công việc dày đặc nhiều người đã bỏ quên giấc ngủ trưa. Nhưng thực tế giấc ngủ trưa mang lại nhiều lợi ích cho công việc cũng như sức khoẻ của chúng ta.

1. Tầm quan trọng của ngủ trưa

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Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, ngủ trưa vào lúc này khiến tinh thần thoải mái, giải tỏa mọi áp lực, mệt mỏi. Nguồn năng lượng được tiếp thêm sẵn sàng cho ngày làm việc mới.

Ảnh minh họa: Internet

  • Khôi phục tinh thần, tăng cường năng lượng sau một buổi sáng học tập và làm việc

Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, ngủ trưa vào lúc này khiến tinh thần thoải mái, giải tỏa mọi áp lực, mệt mỏi. Nguồn năng lượng được tiếp thêm sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Nếu bạn không được chợp mắt, buổi làm việc tiếp theo của bạn sẽ trở nên mệt mỏi. Cơ thể rơi vào trạng thái chậm chạp, thiếu tập trung và mang lại hiệu quả làm việc kém.

  •  Là thời gian để não bộ được nghỉ ngơi

Ngoài việc phục hồi tinh thần, tiếp thêm nhiều năng lượng. Một lợi ích khác của giấc ngủ không thể không kể đến là nó chính là liều thuốc hữu hiệu cho não bộ. Trong giai đoạn này, não bộ được nghỉ ngơi để giảm bớt mệt mỏi trong học tập và làm việc. Theo nghiên cứu, một giấc ngủ ngắn sẽ mang lại sự tỉnh táo và tập trung gấp nhiều lần so với việc sử dụng cà phê hay trà. Ngoài ra, giấc ngủ trưa còn thực sự tốt cho sự phát triển trí não của trẻ đang phát triển, góp phần giúp bé thông minh hơn.

  • Làm giảm nguy cơ mắc bệnh

Sau bữa trưa, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ, để bạn có thời gian nghỉ ngơi, giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng cho bữa sáng. Nếu không phải như vậy thì có lẽ nó quá lớn, đó là điều duy nhất có thể làm được.

2. Ngủ trưa thế nào để giảm cân?

  • Khung giờ ngủ trưa hợp lý

Các chuyên gia khuyến khích các bạn nên có cho mình một giấc ngủ bắt đầu vào lúc 10 giờ tối. Vì đây được xem là khoảng thời gian thích hợp để các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, được đào thải những chất độc có trong cơ thể. Trong khi đó, buổi trưa trong khoảng từ 13 – 14 giờ là thời gian thích hợp để đi ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ buổi trưa chỉ tốt nhất khi nó kéo dài trong khoảng từ 20 – 30 phút. Không nên ngủ trưa quá nhiều.

  • Tránh xa các thiết bị điện tử

Hãy tắt các thiết bị di động, máy tính… trước khi bước vào giấc ngủ trưa ít nhất 5 phút. Bạn có thể để chúng xa tầm tay của mình khi ngủ, hoặc tốt hơn là không động tới chúng trong khoảng 10 - 15 phút trước khi đi ngủ trưa. Nó giúp não bộ cũng như toàn bộ cơ thể được thư giãn, giúp quá trình trao đổi chất, sản sinh hormone leptin… tốt hơn và giảm cân hiệu quả hơn khi ngủ.

  • Bữa ăn phù hợp

Bữa ăn trưa cũng tác động rất nhiều đến giấc ngủ trưa. Hạn chế những món quá nhiều dầu mỡ, nhiều đạm, đồ ngọt, chất kích thích hay caffeine… vào bữa trưa để giấc ngủ ngắn của bạn có hiệu quả tốt nhất.

3. Những lưu ý khi thực hiện giấc ngủ trưa

Giấc ngủ trưa giúp giảm cân hiệu quả hơn bạn đã biết chưa? - Ảnh 2

Cần duy trì thói quen ngủ trưa với khoảng thời gian hợp lý theo tình trạng thể chất, tinh thần và tính chất công việc

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, thắc mắc ngủ trưa trong bao lâu là đủ vẫn là vấn đề còn nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Do đó, cần duy trì thói quen ngủ trưa với khoảng thời gian hợp lý theo tình trạng thể chất, tinh thần và tính chất công việc, ngoài ra cần lưu ý:

  • Không được kéo dài giấc ngủ trong khoảng thời gian quá dài hoặc ngủ sau 15 giờ để tránh những tác dụng phụ không muốn,  tiêu biểu là việc mất ngủ vào ban đêm. 

  • Trước khi bước giấc ngủ nên giữ tinh thần thoải mái, lựa chọn nơi ngủ yên tĩnh, có ánh sáng và nhiệt độ phù hợp.

  • Tránh thói quen ăn quá no hoặc sử dụng chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá hoặc cà phê trước khi ngủ.

  • Chọn tư thế ngủ khoa học, tránh việc nằm sai tư thế dẫn đến mỏi mệt, đau nhức sau khi tỉnh giấc.

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