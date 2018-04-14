Tuy nhiên, thay vì đi khám bác sĩ, hầu hết phụ nữ thường lựa chọn các phương pháp xông, ngâm, tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu tự xử lý không đúng cách, không những bệnh không thể khỏi mà còn có thể xuất hiện những diễn biến khác phức tạp hơn.

Nhiều chị em bị t? vi êm nhiễm phụ khoa tái phát nhiều lần và những bệnh phụ khoa này lại chữa mãi không khỏi. Tất cả bệnh phụ khoa lâu ngày không khỏi đều bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt và vệ sinh không đúng cách.

Vậy làm sao để phòng tránh bệnh phụ khoa? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những thói quen xấu cần tránh để phòng ngừa bệnh phụ khoa.

Không đi khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục

Không ít phụ nữ trẻ nghĩ rằng chỉ cần đến bác sĩ phụ khoa khi gặp các vấn đề về tình dục hay sức khỏe sinh sản. Do vậy, khi bộ phận sinh dục gặp phải vấn đề, họ thường không coi trọng và không cần chữa trị. Điều này là hoàn toàn sai và có thể gây ra những bệnh phụ khoa lâu ngày khó chữa khỏi sau này.

Thụt rửa âm đạo bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Khi chị em sử dụng các sản phẩm làm sạch âm đạo ở bên ngoài, rất có thể hóa chất trong sản phẩm không phù hợp gây mất cân bằng độ pH tự nhiên cho âm đạo. Chưa nói đến việc đưa hóa chất vào thụt rửa âm đạo có thể gây kích ứng cho vùng da nhạy cảm này.

Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ ở ngoài âm đạo và chỉ thụt rửa bằng những loại dung dịch được bác sĩ khuyên dùng. Nếu chưa tìm được một loại dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa và hạn chế sử dụng quá nhiều lần trong 1 ngày.

Cần lựa chọn dung dịch vệ sinh phụ nữ nhẹ dịu và phù hợp với bản thân - Ảnh: Internet

Không thực hành tình dục an toàn

Bác sĩ phụ khoa là người có thể hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn, tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn nên sử dụng thuốc ngừa thai, bao cao su và tiến hành kiểm tra sức khỏe phụ khoa thường xuyên để đảm bảo mình và bạn tình không bị các bệnh lây nhiễm.

Không tiết lộ cho bác sĩ lịch sử y khoa

Khi bạn đến khám phụ khoa, điều quan trọng là bạn cần cung cấp cho bác sĩ đầy đủ thông tin về lịch sử y khoa của mình. Bởi lẽ, một căn bệnh khác lại là nguyên nhân gây ra các vấn đề phụ khoa cho bạn. Ví dụ như huyết áp cao hoặc bệnh tiểu đường có thể gây khô âm đạo và rối loạn chức năng sinh dục.

Nên trình bày rõ tình trạng sức khỏe bản thân khi đi khám phụ khoa - Ảnh: Internet

Bỏ qua các triệu chứng tiền kinh nguyệt

Thông thường, nhiều chị em phụ nữ gặp phải các triệu chứng như sưng đau bầu ngực, đau bụng dưới, đau lưng, thay đổi cảm xúc,... trước kỳ kinh nguyệt, người ta gọi đó là hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này vượt quá sức chịu đựng khiến bạn đau quằn quại, rất có thể đây là biểu hiện của bệnh lý trong cơ quan sinh dục. Vì vậy, thay vì bỏ qua các triệu chứng trên, bạn nên tới gặp bác sĩ phụ khoa để được điều trị kịp thời.