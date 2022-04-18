Cắn móng tay thường xuất hiện khi còn nhỏ và có thể dần dần hết khi lớn lên, nhưng một số người vẫn phải vật lộn với nó ngay cả khi đã trưởng thành.

Một số người có xu hướng cắn móng tay không mục đích khi căng thẳng. Đây cũng là những hành vi không tự nguyện được kích hoạt bởi căng thẳng hay lo lắng.

Hơn nữa, vấn đề này có xu hướng xảy ra trong gia đình và thường được thấy ở các cặp song sinh giống hệt nhau.

Gần 60% trẻ em thỉnh thoảng cắn móng tay, nhưng một số trẻ bỏ thói quen này khi bước vào tuổi vị thành niên, giảm tỷ lệ mắc bệnh xuống còn 45%. Con số này tiếp tục giảm xuống còn 21% khi dân số bị ảnh hưởng bước vào tuổi trưởng thành.

Tại sao Cắn móng tay có hại cho sức khỏe

Cắn móng tay có thể gây hại cho sức khỏe của bạn theo những cách sau:

1. Tăng nguy cơ nhiễm trùng

Móng tay của bạn là nơi trú ngụ rất nhiều vi trùng, bụi bẩn và các tạp chất khác được chuyển đến miệng và sau đó đến dạ dày của bạn. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng miệng và đường tiêu hóa.

Ví dụ, móng tay thường chứa vi khuẩn gây bệnh có thể gây nhiễm trùng dạ dày nghiêm trọng, chẳng hạn như E. coli và salmonella.

Cắn cũng gây rách da quanh móng tay, bong tróc lớp biểu bì và làm bong tróc lớp men móng. Kết quả là lớp móng tiếp xúc với vi trùng có thể lây nhiễm sang mô mềm.

Một trong những bệnh nhiễm trùng như vậy là paronychia, ảnh hưởng đến vùng da xung quanh móng tay của bạn và được đặc trưng bởi sưng, đỏ và mủ. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm để điều trị các bệnh nhiễm trùng móng.

2. Gây tổn thương răng

Cắn móng tay trong thời gian dài cũng có thể làm hỏng và yếu răng của bạn. Việc mài liên tục trên bề mặt cứng của móng tay dần dần làm mòn men răng của bạn và thậm chí có thể làm răng bạn dịch chuyển trong miệng. Điều này dẫn đến sai khớp cắn của răng hoặc răng mọc lệch.

Nếu bạn đeo niềng răng, lực và ma sát do cắn móng tay có thể làm hỏng thiết bị có dây mắc răng hoặc dịch chuyển nó ra khỏi vị trí, điều này có thể làm hỏng sự liên kết răng của bạn.

3. Có thể dẫn đến móng tay mọc ngược

Những người có thói quen cắn móng tay thường dễ hư bị móng tay hoặc móng tay mọc ngược. Móng tay bị úng là những mảnh da bị rách lởm chởm, nhọn và cứng, nhô ra khỏi viền móng tay, trong khi móng tay mọc ngược lại phát triển bên trong da xung quanh móng tay, gây đau và nhiễm trùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Móng tay úng và móng mọc ngược khiến bạn dễ bị nhiễm trùng lây lan nhanh trừ khi được điều trị bằng thuốc kháng sinh, chẳng hạn như viêm mô tế bào. Điều này là do cả hai tình trạng này đều làm tổn thương hàng rào bảo vệ da của bạn, tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập vào mô bên dưới, gây ra nhiễm trùng.

4. Có thể gây biến dạng móng

Ảnh minh họa: Internet

Cắn móng tay có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho mô mềm bên dưới móng tay của bạn, là nguyên nhân gây ra 90% sự phát triển của việc móng tay bị úng.

Chấn thương thể chất do ma sát răng liên tục vào móng có thể dẫn đến hình thành các rãnh ngang sâu trên móng.

5. Có thể làm hỏng lớp móng và cản trở sự phát triển của móng

Cắn móng tay quá nhiều có thể làm bong móng, làm lộ lớp móng, điều này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ mầm móng chịu trách nhiệm cho sự phát triển của móng. Thêm vào đó, mô bên dưới móng tay của bạn hiện đang dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn, điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của móng tay.

6. Làm giảm chất lượng cuộc sống

Vệ sinh móng tay kém ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của bạn. Móng tay bị sứt mẻ, bẩn hoặc ố vàng, lớp biểu bì bị rách và vùng da bị tổn thương xung quanh móng tay có thể khiến bạn tự ti về bàn tay của mình, đặc biệt là khi tiếp xúc với người khác trong môi trường cá nhân hoặc công việc. Sự tự ý thức này làm tăng lo lắng và căng thẳng, có thể khiến bạn cắn móng tay.

Bàn tay và móng tay được chăm sóc cẩn thận có thể khiến bạn cảm thấy hấp dẫn hơn, điều này sẽ củng cố sự tự tin của bạn.

Tự chăm sóc bàn tay và mẹo giúp bạn ngừa việc cắn móng tay

Cắn móng tay thường là một sự thôi thúc bắt buộc, không tự chủ và khó kiểm soát, nhưng có những điều bạn có thể làm để loại bỏ thói quen này và tránh các vấn đề sức khỏe liên quan.

Dưới đây là một số mẹo tự chăm sóc và các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp bạn duy trì móng tay chắc khỏe, có thể mang lại cho bạn đôi bàn tay đẹp và tăng cường sự tự tin cho bạn:

Cắt và dũa móng tay thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn mang theo đồ cắt móng bên mình.

Dùng bàn chải hoặc nước rửa tay và nước để làm sạch kỹ mặt dưới của móng tay trong quá trình rửa tay.

Đảm bảo vệ sinh tối ưu bằng cách làm sạch và tiệt trùng tất cả các dụng cụ làm móng của bạn trước và sau mỗi lần sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ rút lớp biểu bì của bạn ra, vì điều này có thể làm rách da xung quanh, làm bong móng và lộ lớp móng. Thay vào đó, hãy cẩn thận cắt những phần bị phát triển quá mức bằng một chiếc kéo hoặc đẩy chúng trở lại bằng dụng cụ đẩy lớp biểu bì, đây là một công cụ giống như que được thiết kế đặc biệt cho mục đích này.

Đừng mạnh tay nhổ móng tay hoặc móng mọc ngược vì điều này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Dùng đồ chuyên dụng cắt móng để loại bỏ móng tay móng chân và hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu chuyên nghiệp nếu móng tay mọc ngược.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên đi làm móng tay để giữ cho móng của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất.

Tập yoga, thiền và các hoạt động khác để làm dịu tâm trí và cơ thể của bạn. Giảm căng thẳng, lo lắng và những tác nhân gây ra như vậy sẽ vô tình giúp bạn kiềm chế cơn thèm muốn cắn móng tay.

Mang găng tay, móng tay giả hoặc để răng không thể xuyên qua lớp vỏ bên ngoài vào móng tay. Điều này sẽ vô tình ngăn cản việc cắn móng tay.

Tiếp tục hoạt động. Ngoài việc giữ cho bạn thể chất khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên còn giúp giải phóng các hormone hạnh phúc, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Ít căng thẳng hơn sẽ giúp bạn kiểm soát các khuynh hướng thần kinh của mình, chẳng hạn như bắt buộc phải cắn móng tay. Bạn có thể thực hiện bất kỳ hình thức tập thể dục nào phù hợp với mình, nhưng mục đích là phải thực hiện thường xuyên.

Bước đầu tiên để ngừng cắn móng tay là hiểu tại sao bạn lại cắn móng tay. Hành vi ép buộc này bắt nguồn từ một số dạng căng thẳng hoặc lo lắng bị kìm nén cần được giải quyết hoặc quản lý để thoát khỏi thói quen.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thói quen này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Sẽ cần rất nhiều kiên nhẫn và nỗ lực chuyên tâm để vượt qua những khuynh hướng cố thủ sâu sắc như vậy, đặc biệt là vì chúng không tự nguyện.

Bạn sẽ phải từ từ rèn luyện tâm trí để thoát khỏi những hành vi mặc định như vậy. Hãy thử các mẹo được đề cập ở trên để bắt đầu hành trình này, nhưng nếu chúng không mang lại kết quả nào, hãy tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.

Theo Emedihealth