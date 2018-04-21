Điểm danh 5 bí kíp chữa ngủ ngáy bằng mẹo hiệu quả nhanh

Ngủ ngáy là một tật xấu khiến người khác khó chịu. Đây cũng là một trong 3 nguyên nhân phổ biến dẫn đến ly hôn tại Hoa Kỳ và Anh Quốc. Bạn đang là người bị tật xấu này hay là “nạn nhân” của họ? Bạn đang cảm thấy rất khó chịu? Bạn muốn có một vài “mánh” để vượt qua sự khó chịu này và ngon giấc hơn. Đừng lo lắng, đã có 5 bí kíp chữa ngủ ngáy bằng mẹo hiệu quả nhanh sau đây.

Ảnh hưởng xấu của việc ngủ ngáy -Ảnh: Internet Một số nguyên nhân dấn đến việc ngủ ngáy có thể kể đến gồm: thừa cân, mệt mỏi, lão hóa và lưỡi to hơn bình thường. Bạn có thể chữa ngủ ngáy bằng mẹo đơn giản và hiệu quả tức thì như sau: 1. Điều chỉnh tư thế nằm Tư thế nằm nghiêng giúp hạn chế việc ngủ ngáy -Ảnh: Internet Khi nằm ngửa, vòm miệng mềm và lưỡi sẽ gây tác động đè cổ họng gây cản trở hơi thở và tạo ra những âm thanh khó chịu.

Tuy nhiên, nếu bạn nằm nghiêng thì sẽ giúp cổ họng luôn mở và tránh gây những âm thanh trên. 2. Thở bằng mũi Thở bằng miệng khi ngủ gây ngáy -Ảnh: Internet Thở bằng miệng dễ gây tiếng ngáy, bạn có thể điều chỉnh bằng cách hít thở sâu bằng mũi trước khi đi ngủ. Hơn thế nữa, nó cũng giúp cải thiện giấc ngủ. Lưu ý vệ sinh mũi sạch sẽ trước khi lên giường nhé!

Nên thở bằng mũi khi ngủ -Ảnh: Internet 3. Nút tai Bạn có thể dùng nút bịt tai để có thể có những giấc ngủ ngon hơn. Nhưng đừng quá làm dụng vì đôi tai của bạn cũng cần được nghỉ ngơi. Dùng nút tai giúp giảm ngủ ngáy hiệu quả -Ảnh: Internet 4. Dùng miếng dán chống ngáy Dùng miếng dán chống ngáy -Ảnh: Internet Miếng dán chống ngáy là vật dụng thể giúp người thường ngủ ngáy giảm đáng kể âm thanh và tần suất ngáy trong đêm. 5. Dùng liệu pháp tự nhiên Áp dụng những liệu pháp tự nhiên là một trong những lựa chọn tối ưu cho người ngủ ngáy. Tinh chất bạc hà có khả năng chống viêm, giảm sưng màng trong lớp lót của họng và lỗ mũi. Uống hỗn hợp nước bạc hà trước khi đi ngủ là cách giúp thúc đẩy việc thở dễ dàng và trơn tru và dễ ngủ hơn. Tinh chất bạc hà -Ảnh: Internet Dầu ô liu có hiệu quả chống viêm mạnh và giảm sưng giúp làm dịu các mô trên đường hô hấp.Bạn có thể uống hai ngụm dầu ô liu trước khi đi ngủ để dễ dàng hít thở không khí. Dùng dầu ô liu là cách hiệu quả để chữa ngáy -Ảnh: Internet Bạn có thể thêm một ít dầu tinh khiết bạch đàn vào tô nước nóng lớn và hít hơi tỏa ra. Mùi bạch đàn lan tỏa trong không khí sẽ giúp sạch đường mũi. Nhớ giữ khăn trên đầu. Hãy áp dụng phương pháp này hàng ngày trước khi đi ngủ.

Dùng nghệ là cách chữa viêm và trị ngáy ngủ từ dân gian. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bạn hãy lấy một ly sữa ấm, thêm 2 muỗng cà phê bột nghệ.

Nhai 1-2 tép tỏi sau đó uống một cốc nước cũng là một cách hỗ trợ chữa ngáy. Nhai tỏi sau đó uống nước giúp làm sạch đường thở -Ảnh: Internet Dùng mật ong cũng là một cách chữa chứng ngáy ngủ hiệu quả. Bạn hòa 1 muỗng canh mật ong vào ly nước ấm và uống trước khi đi ngủ.

Một phương thuốc tuyệt vời để chữa bệnh ngáy ngủ là dùng hạt cỏ cà ri. Bạn chỉ cần ngâm hạt cỏ cà ri trong nước nửa giờ và uống trước khi đi ngủ.

Gừng có hiệu quả mở rộng khoang mũi và giúp giảm sưng, giúp chữa chứng ngáy ngủ. Bên cạnh đó, trà gừng còn có tính kháng khuẩn và chống viêm giúp cổ họng dịu hơn và bôi trơn các mô. Do vậy, bạnhãy dùng trà gừng hàng ngày nhé!

10 giải pháp tuyệt vời cho những người mắc chứng ngủ ngáy Nếu bạn ngủ ngáy hoặc phải chung giường với ai đó mắc chứng ngáy ngủ, hãy tham khảo 10 giải pháp dưới đây để có được một giấc ngủ trọn vẹn hơn.

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