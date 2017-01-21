Đây là thời điểm uống thuốc tốt nhất ai cũng cần biết

Đói ăn rau, đau uống thuốc , đây là câu nói mà chúng ta đã thuộc nằm lòng ngay từ hồi còn nhỏ. Là con người, có ai tránh được quy luật sinh, lão, bệnh, tử? Thuốc là thứ giúp bạn vượt qua bệnh tật. Theo lẽ thường, chúng ta chạy ngay ra tiệm thuốc tây hoặc đến bệnh viện mỗi khi mắc bệnh. Bạn cần uống thuốc ngay lập tức để trị bệnh, đó là điều tất yếu. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc mà có thể bạn chưa biết.

Do đó, điều quan trọng là bạn cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Nếu không chắc có nên ăn gì trước khi uống thuốc không, hãy hỏi lại bác sĩ, y tá hay dược sĩ để tránh rước họa vào thân. Trong trường hợp bạn bị tiêu chảy hay nôn mửa, nó có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc.

Thuốc phát huy tác dụng trong cơ thể trong 1 khoảng thời gian cụ thể. Vì thế, bạn phải uống những loại thuốc khác nhau vào những khoảng thời gian không giống nhau. Việc cơ thể cần bao lâu để hấp thụ dược lực và phát huy hiệu quả cũng khác nhau. Với nhiều loại thuốc, bạn cần uống theo đúng lộ trình để đảm bảo khả năng chữa bệnh của nó là tốt nhất. Ví dụ, thuốc giảm đau sẽ hiệu quả nhất nếu bạn uống thường xuyên. Một số loại thuốc cần được uống khi no bụng trong khi một số nên được uống khi bụng đói.

Ngoài ra, một số thực phẩm và đồ uống có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, thậm chí khiến bạn gặp nguy hiểm chết người. Chẳng hạn, bưởi có thể ảnh hưởng tới nhiều loại thuốc như thuốc hạ mỡ máu. Nếu uống một trong những loại thuốc này, bạn không nên ăn bưởi hay uống nước ép bưởi.

Sau đây là thời điểm uống tốt nhất để một số loại thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất:

Những loại thuốc nên uống khi bụng đói

Các loại thuốc trị cường giáp và nhược giáp, cũng như thuốc trị loãng xương nên được uống vào buổi sáng lúc bụng đói, trước khi ăn sáng nửa tiếng đồng hồ. Bạn cũng cần tránh uống thêm bất kỳ loại thuốc bổ nào trong 2 giờ sau đó vì chúng có thể ảnh hưởng tới dược lực.

Những loại thuốc nên uống vào giờ ăn trưa

Thuốc bổ sung canxi, magie và vitamin D nên được uống vào giờ ăn trưa. Tuy nhiên bạn không được uống hơn 500mg viên bổ sung canxi 1 lần. Bạn cần chia làm hai đợt, uống thêm 1 đợt vào bữa tối.

Những loại thuốc nên uống lúc đi ngủ

Với những loại thuốc như thuốc cao huyết áp và mỡ máu, bạn nên uống vào giờ đi ngủ vì khi này chúng sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.