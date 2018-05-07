Đánh bại đôi chân bốc mùi với công thức trị hôi chân tại nhà từ củ gừng

Sống khỏe 07/05/2018 09:27

Dù có dùng loại nước hoa hay xịt khử mùi đắt tiền nào thì bạn cũng khó có thể giấu được mùi hôi chân khi đi giày, nhưng với cách trị từ củ gừng tại nhà dưới đây, bạn sẽ không còn lo ngại về đôi chân bốc mùi nữa.

Một đôi chân bốc mùi là nỗi ám ảnh không chỉ với riêng bản thân bạn mà còn khiến cho những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi ngột ngạt. Bạn đừng để mùi hôi chân làm mất đi sự tự tin của bản thân mà hãy trị bệnh ngay tại nhà với những cách cực kỳ đơn giản, tiết kiệm.

Nhưng trước khi đến với cách trị hôi chân hiệu quả từ củ gừng, hãy tìm hiểu một số nguyên do chính gây hôi chân để phòng tránh nhé!

Đánh bại đôi chân bốc mùi với công thức trị hôi chân tại nhà từ củ gừng - Ảnh 1

Đôi chân bốc mùi khiến người khác ái ngại khi tới gần - Ảnh: Internet

Nguyên nhân gây hôi chân

Hôi chân bắt nguồn từ việc bạn thường xuyên sử dụng những đôi tất có chất liệu pha nilon, cộng với việc mang giày da bí bách cả ngày khiến chân không thoát khí, dẫn tới tiết nhiều mồ hôi và bốc mùi.

Ngoài ra, việc vệ sinh chân kém cũng khiến cho chân bạn không mấy sạch sẽ, thơm tho. Bởi lẽ, chúng ta thường chỉ tập trung làm sạch da mặt, da cơ thể mà ít khi chú ý đến các biện pháp làm sạch và chăm sóc cho đôi bàn chân. Việc ngâm chân và kì cọ chân sạch sẽ mỗi ngày sẽ giúp lưu thông máu không chỉ ngăn ngừa hôi chân mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Yếu tố cuối cùng dẫn tới bệnh hôi chân là do cơ địa, điều này thì rất khó để tránh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể điều chỉnh bằng cách hạn chế các thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi. Ăn nhiều rau và uống nhiều nước là một cách giúp tuyến mồ hôi của bạn bớt mùi và giảm tình trạng hôi chân.

Đánh bại đôi chân bốc mùi với công thức trị hôi chân tại nhà từ củ gừng - Ảnh 2

Hôi chân là tình trạng chung mà nhiều người gặp phải - Ảnh: Internet

Cách trị hôi chân bằng gừng

Sử dụng gừng tươi là cách trị mùi hôi chân nhanh nhất và không tốn kém. Gừng mang đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, do đó mà những loại vi khuẩn gây mùi hôi chân sẽ được loại bỏ. Gừng cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sản xuất dermicidin là một loại protein kiểm soát mồ hôi và ngăn ngừa sự phát triển của nấm trên da.

Gừng cũng giúp thấm hút mồ hôi rất tốt và giữ cho đôi chân của bạn luôn khô thoáng. Dưới đây là cách trị hôi chân bằng gừng ngay tại nhà bạn nên tham khảo để lấy lại sự tự tin khi đến chỗ đông người.

Đánh bại đôi chân bốc mùi với công thức trị hôi chân tại nhà từ củ gừng - Ảnh 3

Gừng tươi giúp trị hôi chân tại nhà hiệu quả - Ảnh: Internet

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch 1 củ gừng lớn, sau đó chia củ gừng thành nhiều miếng nhỏ, đem xay nhuyễn

Bước 2: Đun sôi 1 cốc nước nhỏ khoảng 200ml, sau đó cho gừng đã xay nhuyễn vào và vặn nhỏ lửa để sôi lăn tăn trong 10-15 phút tiếp theo

Bước 3: Lọc nước gừng vừa đun qua 1 cái rây, đợi nguội rồi đổ vào một chiếc bình thủy tinh kín, bảo quản nơi khô ráo

Bước 4: Ngâm chân với nước muối nóng già khoảng 20 phút rồi kì chân thật sạch

Bước 5: Xoa bóp chân với nước gừng đã chuẩn bị khoảng 10 phút đến khi cảm thấy bàn chân nóng dần lên

Bước 6: Chuẩn bị 1 đôi tất mỏng với chất liệu thoáng khí để đi vào chân trước khi đi ngủ, cho nước gừng thấm vào chân qua đêm

Bước 7: Sáng hôm sau, bạn nên rửa lại chân bằng nước ấm và thoa thêm 1 chút dầu dừa để đôi chân mềm mại hơn.

Thực hiện xoa bóp chân hàng ngày với nước gừng sẽ giúp khử mùi hôi chân của bạn và về lâu dài, tình trạng này sẽ không còn lặp lại trong tương lai, giúp bạn khỏi bệnh hôi chân mà không cần phải dùng thuốc hay xịt khử mùi.

Bị hôi chân không chỉ do cơ địa, những thói quen hàng ngày cũng là nguyên nhân gây ra

Bị hôi chân không chỉ do cơ địa, những thói quen hàng ngày cũng là nguyên nhân gây ra

Những thói quen sau có thể chính là nguyên nhân gây mùi hôi chân khó chịu đấy nhé.

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