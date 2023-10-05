Cứ ăn sáng kiểu này, coi chừng bệnh ung thư ‘tìm đến tận cửa’, bỏ ngay trước khi quá muộn

Sống khỏe 05/10/2023 05:20

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nhưng vì nhịp sống hối hả, nhiều người không quan tâm đến việc ăn sáng. Chính việc làm này gây hại sức khỏe, đặc biệt 4 kiểu ăn sáng dưới đây còn làm tăng nguy cơ ung thư.

Trong một ngày, chúng ta cần duy trì đủ 3 bữa ăn để đáp ứng nguồn năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể. Đặc biệt, buổi sáng là thời gian làm việc và học tập với cường độ cao nhất trong ngày nên không thể thiếu nguồn năng lượng cung cấp từ thực phẩm.

Cứ ăn sáng kiểu này, coi chừng bệnh ung thư ‘tìm đến tận cửa’, bỏ ngay trước khi quá muộn - Ảnh 1
Bữa sáng lý tưởng bao gồm 4 loại thực phẩm: ngũ cốc, thực phẩm từ động vật (thịt, trứng), sữa và các sản phẩm từ sữa, rau củ quả là tốt nhất cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, nhiều chị em chọn nhịn ăn sáng vì cho rằng sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm cần bỏ sớm. Bởi theo các chuyên gia, sau một giấc ngủ dài, cơ thể cần phải bổ sung năng lượng để hoạt động. Nếu bạn nhịn ăn sáng hoặc ăn quá ít, cơ thể sẽ bị bỏ đói và gây ra những rắc rối khác về sức khỏe như rối loạn nội tiết, stress kéo dài, tăng cân, sỏi mật, viêm loét dạ dày…

Nhưng, nếu ăn sáng sai cách cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe, dưới đây là 5 cách ăn sáng làm tăng nguy cơ ung thư, bỏ ngay trước khi quá muộn.

Ăn đồ thừa từ hôm trước

Một số chị em cho rằng nhịn ăn sáng sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm cần bỏ sớm. Bởi theo các chuyên gia, sau một giấc ngủ dài, cơ thể cần phải bổ sung năng lượng để hoạt động. Nếu bạn nhịn ăn sáng hoặc ăn quá ít, cơ thể sẽ bị bỏ đói và gây ra những rắc rối khác về sức khỏe như rối loạn nội tiết, stress kéo dài, tăng cân, sỏi mật, viêm loét dạ dày...

Ăn sáng quá nhiều dầu mỡ

Một số người thích ăn sáng bằng những món chiên rán, chứa nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, đây là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Các thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao nhưng lại không có đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ khiến chúng ta bị thiếu chất mà còn dễ tăng cân, béo phì.

Cứ ăn sáng kiểu này, coi chừng bệnh ung thư ‘tìm đến tận cửa’, bỏ ngay trước khi quá muộn - Ảnh 2
 Ăn sáng bằng những món chiên rán, chứa nhiều dầu mỡ khiến chúng ta bị thiếu chất mà còn dễ tăng cân, béo phì. Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều tinh bột

Trong bữa sáng cần tinh bột để cung cấp năng lượng cho cả ngày. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều tinh bột sẽ là nguyên nhân gây tăng đường huyết, kéo theo sau đó cảm giác trống rỗng, đói bụng đau dạ dày cho bạn.

Ăn đồ ăn cay

Buổi sáng bụng thường trống rỗng nên cố gắng tránh bị kích thích, nhất là khi nạp thực phẩm quá cay sẽ làm tổn thương và tạo gánh nặng cho dạ dày. Đây chắc chắn là một điều cấm kỵ cho bữa sáng.

Uống sinh tố thay bữa sáng

Thói quen của nhiều người là uống một ly sinh tố trái cây vào bữa sáng với mong muốn tốt cho sức khỏe và đẹp da. Tuy nhiên, trong sinh tố trái cây chỉ có đường khiến cho hàm lượng đường trong máu tăng vọt và khiến bạn hưng phấn, bồn chồn không kiểm soát. Thêm vào đó, nước ép trái cây thường có nhiều vitamin A, E, C... khiến cho dịch vị dạ dày của bạn tiết ra nhiều dễ gây bệnh viêm viêm loét dạ dày.

Cứ ăn sáng kiểu này, coi chừng bệnh ung thư ‘tìm đến tận cửa’, bỏ ngay trước khi quá muộn - Ảnh 3
Trong sinh tố trái cây chỉ có đường khiến cho hàm lượng đường trong máu tăng vọt và khiến bạn hưng phấn, bồn chồn không kiểm soát. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng lý tưởng bao gồm 4 loại thực phẩm: ngũ cốc, thực phẩm từ động vật (thịt, trứng), sữa và các sản phẩm từ sữa, rau củ quả là tốt nhất cho sức khỏe. Những bữa sáng này không chỉ giúp bạn kiểm soát đường huyết mà còn giúp bạn thấy no lâu hơn cho đến bữa trưa.

Khung giờ cho bữa sáng thích hợp nhất là vào khoảng 7-8 giờ sáng. Bữa sáng và trưa tốt nhất nên cách nhau 4-5 tiếng.

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