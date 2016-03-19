Trĩ là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay, căn bệnh này gây đau đớn và mặc cảm đối với nhiều người. Theo thống kê, 12% dân số thế giới ngày nay bị bệnh trĩ, trong khi 40% dân số bị ảnh hưởng các bệnh liên quan đến ruột già, theo Myilifestyle.

Bệnh trĩ khá phổ biến ở cả nam giới và nữ giới và thường xuất hiện ở độ tuổi 25-50. Nhất là đối với những người mắc bệnh táo bón lâu ngày, người có côngt? việc phải ngồi tại chỗ liên tục và phụ nữ mang thai, trĩ là căn bệnh thường gặp nhất.

Để điều trị bệnh trĩ, có khá nhiều cách để khắc phục. Đối với Tây y, nếu búi trĩ đã sa quá mức, bác sĩ thường khuyên bệnh nhân dùng phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, trong bài viết này, bạn có thể biết được bài thuốc điều trị bệnh trĩ tự nhiên, không tốn kém và không đau đớn.

Phương thuốc này được kết hợp từ khoai tây và dầu ô liu, nhiều người đã sử dụng và cho biết đó là phương pháp tuyệt với nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh trĩ.

Bệnh trĩ là một trong những bệnh phổ biến nhất hiện nay. Theo thống kê, 12% dân số thế giới ngày nay bị bệnh trĩ, trong khi 40% dân số bị ảnh hưởng từ tất cả các bệnh ruột già.

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai tây

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

Thực hiện:

Đối với trĩ ngoại, hãy xay nhuyễn 1 nhúm khoai tây rồi trộn đều với dầu ô liu. Đắp 1 chút hỗn hợp khoai tây và dầu ô liu lên vị trí búi trĩ. Cuối cùng, cố định hỗn hợp bằng cách dán một miếng băng gạc lên hậu môn. Thực hiện trước khi đi ngủ và gỡ bỏ vào sáng hôm sau.

Đối với trĩ nội, cắt khoai tây thành những lát mỏng rồi thái thành từng thanh khoai tây nhỏ. Ngâm thanh khoai tây với muỗng dầu ô liu. Sau khi tắm và chuẩn bị đi ngủ, dùng thanh khoai tây đã ngâm dầu ô liu đẩy vào hậu môn và giữ qua đêm. Nó sẽ làm mềm, giúp giảm sưng đỏ bề mặt búi trĩ giúp lần đi vệ sinh tiếp theo được dễ dàng hơn.

Sau đêm đầu tiên thực hiện, bạn sẽ thoát khỏi cảm giác đau đớn. Kiên trì thực hiện 1 tuần, búi trĩ sẽ bắt đầu co lại dần. Nếu thấy chuyển biến tích cực, hãy áp dụng đến lúc các búi trĩ co hẳn là được.

Chúc bạn sống vui khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-dieu-tri-benh-tri-het-dau-sau-1-dem-co-bui-tri-sau-1-tuan-65574.html