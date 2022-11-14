Chữa nhiệt miệng tại nhà với 5 loại thực phẩm vô cùng quen thuộc

Sống khỏe 14/11/2022 03:13

Có thể bạn chưa biết nhưng 5 loại thực phẩm này sẽ hỗ trợ bạn phần nào nếu bạn đang bị nhiệt miệng đấy.

Rau ngót

Rau ngót có khả năng giải nhiệt nhiệt cơ thể, hỗ trợ điều trị nhiệt miệng hiệu quả. Bạn có thể nấu canh rau ngót kết hợp với các loại rau mồng tơi, rau đay để ăn hằng ngày.

Ngoài ra, bạn có thể ép lấy nước cốt rau ngót tươi rồi hòa với mật ong và dùng tăm bông thấm hỗn hợp này chấm vào vết loét. Ngày làm 2-3 lần, liên tục trong 2-3 ngày. Vết nhiệt miệng sẽ nhanh chóng biến mất.

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Ảnh minh họa: Internet

Rau má

Rau má có khả năng làm lành vết thương và giảm stress, do đó mà nó có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa trị nhiệt miệng.

Trong cây rau má có chứa hóa chất triterpenoids, có tác dụng làm lành vết thương, vết lở loét rất nhanh, tăng cường chất chống oxy hóa tại vị trí vết thương, vết lở loét.

Nếu bị nhiệt miệng thì cách tốt nhất là chúng ta giã nhuyễn, vắt lấy nước uống mà không cần phải tuân thủ nguyên tắc về số lượng hay thời gian sử dụng.

Mật ong

Mật ong được cho khắc tinh của chứng nhiệt miệng. Mật ong có tính kháng khuẩn, chống viêm nên giúp tiêu diệt vi khuẩn và tái tạo các mô nên chữa lành các vết loét miệng rất hiệu quả. Đối với nhiệt miệng, mật ong có tác dụng lớn có thể chữa lành những vết loét, sưng đỏ trong khoang miệng cực kỳ hiệu nghiệm. Theo nghiên cứu nếu sử dụng mật ong nguyên chất bôi lên các vết lở, loét miệng liên tục trong 8 ngày, mỗi ngày thực hiện vài lần thì vết loét sẽ khỏi hoàn toàn mà không hề gây ra biến chứng.

Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng thuyên giảm cơn đau nhanh chóng, hiệu quả hơn các biện pháp chữa nhiệt miệng khác. Dung dịch mật ong 30% đã có thể ức chế hoặc tiêu diệt hầu hết các loại nấm và vi khuẩn, lại có vị ngọt dễ chịu.

Nước khế

Lấy 2-3 quả khế tươi, giã nát, đổ ngập nước và đun sôi một lúc rồi tắt bếp. Chờ nước khế nguội thì đổ ra cốc. Mỗi lần dùng ngậm một ngụm nước khế và nuốt dần. Dùng nhiều lần trong ngày.

Lưu ý, loại kế chua giúp sinh tân dịch nhiều hơn, thanh nhiệt tốt hơn so với khế ngọt.

Chữa nhiệt miệng tại nhà với 5 loại thực phẩm vô cùng quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá

Rau diếp cá từ lâu đã được sử dụng rộng rãi như một loại rau gia vị giúp kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị cho món ăn, tạo cảm giác ngon miệng. Nhưng ít ai biết đến tác dụng tuyệt vời của nó trong việc chữa bệnh nhiệt miệng. Diếp cá có vị cay, hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng. Không những thế, gần đây Y học đã nghiên cứu cho thấy trong rau diếp cá có tính kháng khuẩn, tiêu diệt ký sinh trùng, do đó nó có tác dụng rất tuyệt vời trong việc điều trị nhiệt miệng.

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