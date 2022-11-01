Thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe thường gặp của dân văn phòng

Luyện tập 01/11/2022 17:28

Phần lớn dân văn phòng đếu mắc một số lỗi này, việc đó ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nhưng ít ai chú ý đến và sửa đổi.

Ngồi khoanh chân lên ghế

Ngồi khoanh chân là một trong những tư thế thường thấy của người làm văn phòng. Việc thay đổi cách ngồi này có thể giúp dân văn phòng cảm thấy thoải mái tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài thì thói quen này cũng gây lên những tác động xấu khiến cột sống bị ảnh hưởng.

Khoảng cách từ mắt đến máy tính sai vị trí

Mắt phải thẳng hàng với một điểm trên màn hình, nằm ở khoảng 5-7 cm dưới mép trên của màn hình. Duy trì khoảng cách từ mắt đến màn hình khoảng 50 cm. Như vậy, đầu bạn sẽ giữ thẳng, không bị nghiêng hoặc cúi về phía trước.

Bên cạnh đó, nếu màn hình được đặt ở vị trí chính xác, bạn sẽ có thể nhìn tốt hơn, cổ và lưng sẽ được thoải mái và thư giãn.

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Ảnh minh họa: Internet

Nhịn đi tiểu

Do đang mải mê với công việc nên nhiều người thường cố gắng nhịn đi tiểu để hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Tuy nhiên, nếu chỉ nhịn tiểu một vài lần thì không có gì quá nghiêm trọng, nhưng khi tạo thành thói quen cá nhân thì nó sẽ trở thành tật xấu gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe của dân văn phòng. Nhịn tiểu nhiều có thể làm hỏng cơ thắt, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang và một số vấn đề khác. Thêm nữa, thói quen này còn có thể phá hỏng cơ vòng và khiến cho các cơ không thể đàn hồi, kéo theo đó là chứng tiểu tiện mất kiểm soát, gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Chân không đặt chạm đất

Điều chỉnh độ cao ghế phù hợp để toàn bộ lòng bàn chân đặt ngang với mặt sàn, đùi và cẳng chân tạo thành góc quá 90 độ một chút, lưng thẳng. Các chuyên gia cũng khuyên nên cởi giày, đặc biệt là giày có gót để tạo sự thoải mái cho chân.

Không sử dụng vật dụng hỗ trợ

Khó có thể khó duy trì một tư thế chuẩn xác khi ngồi ở bàn làm việc nên bạn hãy tận dụng các vật dụng hỗ trợ phù hợp như tấm tựa lưng, đệm lót ghế ngồi, miếng kê chân... để duy trì tư thế thoải mái nhất cho cơ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công việc mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị "rút cạn" năng lượng

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị "rút cạn" năng lượng

Cho đến gần đây, hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng bữa sáng lành mạnh là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giữ cho cơ thể khỏe mạnh diễn ra suốt cả ngày. 

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Từ khóa:   sức khỏe dân văn phòng thói quen xấu của dân văn phòng

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