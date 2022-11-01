Thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe thường gặp của dân văn phòng

Phần lớn dân văn phòng đếu mắc một số lỗi này, việc đó ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nhưng ít ai chú ý đến và sửa đổi.
- Sở hữu đôi chân thon gọn "thẳng như kiếm nhật" chỉ với việc đi bộ đúng cách
- Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn "ưu ái" hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh
Ngồi khoanh chân lên ghế
Ngồi khoanh chân là một trong những tư thế thường thấy của người làm văn phòng. Việc thay đổi cách ngồi này có thể giúp dân văn phòng cảm thấy thoải mái tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài thì thói quen này cũng gây lên những tác động xấu khiến cột sống bị ảnh hưởng.
Khoảng cách từ mắt đến máy tính sai vị trí
Mắt phải thẳng hàng với một điểm trên màn hình, nằm ở khoảng 5-7 cm dưới mép trên của màn hình. Duy trì khoảng cách từ mắt đến màn hình khoảng 50 cm. Như vậy, đầu bạn sẽ giữ thẳng, không bị nghiêng hoặc cúi về phía trước.
Bên cạnh đó, nếu màn hình được đặt ở vị trí chính xác, bạn sẽ có thể nhìn tốt hơn, cổ và lưng sẽ được thoải mái và thư giãn.
Nhịn đi tiểu
Do đang mải mê với công việc nên nhiều người thường cố gắng nhịn đi tiểu để hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Tuy nhiên, nếu chỉ nhịn tiểu một vài lần thì không có gì quá nghiêm trọng, nhưng khi tạo thành thói quen cá nhân thì nó sẽ trở thành tật xấu gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe của dân văn phòng. Nhịn tiểu nhiều có thể làm hỏng cơ thắt, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang và một số vấn đề khác. Thêm nữa, thói quen này còn có thể phá hỏng cơ vòng và khiến cho các cơ không thể đàn hồi, kéo theo đó là chứng tiểu tiện mất kiểm soát, gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của bạn.
Chân không đặt chạm đất
Điều chỉnh độ cao ghế phù hợp để toàn bộ lòng bàn chân đặt ngang với mặt sàn, đùi và cẳng chân tạo thành góc quá 90 độ một chút, lưng thẳng. Các chuyên gia cũng khuyên nên cởi giày, đặc biệt là giày có gót để tạo sự thoải mái cho chân.
Không sử dụng vật dụng hỗ trợ
Khó có thể khó duy trì một tư thế chuẩn xác khi ngồi ở bàn làm việc nên bạn hãy tận dụng các vật dụng hỗ trợ phù hợp như tấm tựa lưng, đệm lót ghế ngồi, miếng kê chân... để duy trì tư thế thoải mái nhất cho cơ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công việc mà vẫn đảm bảo sức khỏe.