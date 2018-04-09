Cảnh báo: Chị em đang rước bệnh vào người vì thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm này

Sống khỏe 09/04/2018 17:36

Nhiều chị em đang mắc phải những thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm sau đây khiến sức khỏe ngày càng xuống dốc mà không hề hay biết.

Giấy vệ sinh là một vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại giấy vệ sinh không rõ nguồn gốc, kém chất lượng dễ gây hại cho sức khỏe.

Cảnh báo: Chị em đang rước bệnh vào người vì thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm này - Ảnh 1
Có nhiều thói quen sử dụng giấy vệ sinh tưởng vô hại nhưng lại là nguyên nhân khiến sức khỏe ngày càng kém - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ đang phạm phải những thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm khiến cơ thể đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm 

Dùng giấy vệ sinh làm sạch "cô bé"

Sử dụng giấy vệ sinh làm sạch vùng kín là thói quen của nhiều chị em giúp cho khu vực nhạy cảm luôn được khô ráo, sạch sẽ tránh vi khuẩn xâm nhập.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tulane (Mỹ), việc dùng giấy vệ sinh làm sạch vùng kín chính là một trong những thủ phạm gây ra các bệnh phụ khoa.

Cảnh báo: Chị em đang rước bệnh vào người vì thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm này - Ảnh 2
Dùng giấy vệ sinh kém chất lượng lau vùng kín làm một trong những thói quen sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu chị em sử dụng nhầm những loại giấy kém chất lượng thì nguy cơ mắc bệnh lại càng cao hơn. Nguyên nhân là những loại giấy vệ sinh không rõ nguồn gốc thường được tái chế và chứa lượng lớn vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào "cô bé" từ đó gây viêm nhiễm.

Ngoài ra, những loại giấy vệ sinh kém chất lượng thường sần sùi nên nếu lau quá mạnh có thể làm trầy xước hậu môn thậm chí là gây ra bệnh trĩ nếu thường xuyên sử dụng.

Dự trữ giấy vệ sinh trong túi xách

Không ít chị em có thói quen để sẵn một ít giấy vệ sinh trong túi xách để dùng khi có việc cần. Tuy nhiên, giấy vệ sinh khi tiếp xúc với một số vật dụng trong túi xách như tiền, điện thoại, chìa khóa... sẽ tích tụ nhiều vi khuẩn.

Dùng giấy vệ sinh thay giấy ăn

Hiện nay, các quán ăn vỉa hè đều hay sử dụng các loại giấy vệ sinh tái chế rẻ tiền, kém chất lượng làm giấy ăn cho khách hàng. Khi bạn dùng những loại giấy này để lau muỗng đũa hay chùi miệng sẽ gián tiếp đưa vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể.

Cảnh báo: Chị em đang rước bệnh vào người vì thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm này - Ảnh 3
Không nên dùng giấy vệ sinh lau chùi đũa muỗng trước khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để vệ sinh đũa muỗng ở các quán ăn trước khi dùng là dùng chanh thay vì giấy vệ sinh.

Cách lựa chọn và sử dụng giấy vệ sinh an toàn

- Hãy chọn các loại giấy vệ sinh cao cấp hoặc giấy ăn để vệ sinh "cô bé" sau mỗi lần đi vệ sinh. Bên cạnh đó, dù dùng giấy vệ sinh hay giấy ăn, các chị em đều phải tuân thủ quy trình từ trước ra sau (lau vùng kín trước rồi mới đến hậu môn). 

Cảnh báo: Chị em đang rước bệnh vào người vì thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm này - Ảnh 4
Dùng giấy vệ sinh lau vùng kín đúng chiều sẽ hạn chế vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào âm đạo - Ảnh minh họa: Internet

- Giấy vệ sinh phải được bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, còn nguyên bao bì và có nơi sản xuất rõ ràng. Ngoài ra, dùng đến đâu thì tháo bọc đến đó, tuyệt đối không để giấy bên ngoài quá lâu.

- Nên chọn giấy vệ sinh có màu trắng tự nhiên, tránh những loại có màu sắc sặc sỡ hay mùi thơm để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nếu đang mắc phải những thói quen sử dụng giấy vệ sinh sai lầm ở trên, các chị em nên nhanh chóng thay đổi để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!

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