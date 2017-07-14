Thói quen ăn uống không điều độ, tính chất công việc thường ngồi một chỗ, ít vận động, tiếp xúc với máy móc, thiết bị điện tử khiến thần kinh dễ bị căng thẳng... là những "cơ hội" tốt để bệnh dạ dày "hỏi thăm" dân văn phòng.

Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh rất phổ biến, đây là căn bệnh không nguy hiểm nên nhiều người chủ quan. Theo thống kê, tại các nước phương Tây, tỷ lệ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng chiếm 10% dân số, còn tại Việt Nam, tỷ lệ này là khoảng 26% và là một trong số các căn bệnh đứng đầu trong các bệnh đường tiêu hóa.

Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh không gây tử vong nhưng nếu không điều trị dứt điểm và tuân thủ chế độ dự phòng, bệnh rất dễ tái phát hoặc dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng khác. Một số biến chứng của viêm loét dạ dày tá tràng bạn có thể gặp phải khi bị bệnh lý bao gồm: xuất huyết dạ dày, ung thư dạ dày hay thủng dạ dày…

TTND.BSCKII.TS. Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam khuyên, nếu bị bệnh dạ dày, cần ăn chậm, nhai kỹ, không nên vừa ăn vừa làm việc hoặc xem máy tính, cần ăn những thực phẩm mềm, dễ tiêu, tránh đồ chua, cay, các chất kích thích, nhất là khi đói.

Với những người chưa bị bệnh, có thể ăn theo cách trên để phòng bệnh, chú ý không ăn thực phẩm cứng, nhiều cạnh (như cơm cháy hay các loại xương nhỏ), không nên ăn quá no hoặc để dạ dày quá đói. Khi cần phải đi uống rượu bia, cần ăn một chút thức ăn trước khi uống rượu để tránh gây hại cho dạ dày.

TS. Siêm khuyến cáo, giấc ngủ rất quan trọng với những người làm việc văn phòng, cần đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày vì ngủ cũng là một cách giảm stress, giảm căng thẳng thần kinh, tốt nhất nên ngủ đúng giờ và đủ giấc.

Tuy nhiên, khi vừa ăn xong, không nên ngủ ngay bởi như vậy sẽ khiến thức ăn khó tiêu hóa. Nên vận động bằng các bài tập thể dục thể thao rất tốt cho bộ máy tiêu hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-giup-dan-van-phong-thoat-benh-dau-da-day-219288.html