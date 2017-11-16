Cách chữa bong gân ngón tay hiệu quả chỉ sau 3 bước đơn giản

Thường xuyên vận động bàn tay khiến bạn dễ rơi vào tình trạng bị bong gân. Để chữa bong gân ngón tay nhanh chóng nhất, bạn hãy áp dụng ngay những biện pháp dưới đây nhé.

Bong gân ngón tay là một dạng bong gân ở các khớp xương.Thông thường, bong gân là do hoạt động mạnh thường thấy trong thể thao, đặc biệt là các môn sử dụng vận động ở đôi tay nhiều như bóng chuyền, bóng rổ...Cách chữa bong gân ngón tay đơn giản hơn so với những vị trí khác, vì vốn dĩ mức độ ảnh hưởng lên ngón tay có diện tích nhỏ hơn mà nếu không cần điều trị phức tạp là nó có thể lành lại. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi hoạt động của bạn diễn ra bình thường trở lại thì hãy nên áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây của chúng tôi nhé. Xử lý bong gân ngón tay tại nhà kip thời Khi ngón tay bị sưng phù, có cảm giác đau nhức khó chịu thì đó chính là biểu hiện của bong gân. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà bạn chăm sóc ngón tay của mình. Nếu như ngón tay dường như bị tê liệt, sưng to và xuất hiện bầm tím thì bạn nên đi khám bác sĩ ngay để đảm bảo an toàn.

Còn những trường hợp nhẹ hơn do căng dây chằng hay chỉ bị tổn thương mức độ thấp hơn thì bạn có thể tự mình thực hiện các bước cơ bản trong điều trị gong gân tay chân. Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là cách đầu tiên buộc bạn nên thực hiện nếu như muốn ngón tay bị bong gân sớm được phục hồi. Bạn không nên để ngón tay đang bị tổn thương phải vận động, vì như vậy vết thương sẽ càng xấu đi. Do đó, hạn chế các công việc cần khởi động tay nhiều như ngôi máy tính hay chơi các môn thể thao nhé.