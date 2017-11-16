Cách chữa bong gân ngón tay hiệu quả chỉ sau 3 bước đơn giản

Thường xuyên vận động bàn tay khiến bạn dễ rơi vào tình trạng bị bong gân. Để chữa bong gân ngón tay nhanh chóng nhất, bạn hãy áp dụng ngay những biện pháp dưới đây nhé.
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Bong gân ngón tay là một dạng bong gân ở các khớp xương.Thông thường, bong gân là do hoạt động mạnh thường thấy trong thể thao, đặc biệt là các môn sử dụng vận động ở đôi tay nhiều như bóng chuyền, bóng rổ...Cách chữa bong gân ngón tay đơn giản hơn so với những vị trí khác, vì vốn dĩ mức độ ảnh hưởng lên ngón tay có diện tích nhỏ hơn mà nếu không cần điều trị phức tạp là nó có thể lành lại. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi hoạt động của bạn diễn ra bình thường trở lại thì hãy nên áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây của chúng tôi nhé.
Xử lý bong gân ngón tay tại nhà kip thời
Khi ngón tay bị sưng phù, có cảm giác đau nhức khó chịu thì đó chính là biểu hiện của bong gân. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà bạn chăm sóc ngón tay của mình. Nếu như ngón tay dường như bị tê liệt, sưng to và xuất hiện bầm tím thì bạn nên đi khám bác sĩ ngay để đảm bảo an toàn.
Còn những trường hợp nhẹ hơn do căng dây chằng hay chỉ bị tổn thương mức độ thấp hơn thì bạn có thể tự mình thực hiện các bước cơ bản trong điều trị gong gân tay chân.
Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là cách đầu tiên buộc bạn nên thực hiện nếu như muốn ngón tay bị bong gân sớm được phục hồi. Bạn không nên để ngón tay đang bị tổn thương phải vận động, vì như vậy vết thương sẽ càng xấu đi. Do đó, hạn chế các công việc cần khởi động tay nhiều như ngôi máy tính hay chơi các môn thể thao nhé.
Chườm đá lạnh là biện pháp tại chỗ mà ngay sau khi bị bong gân bạn nên chườm ngay vào vết thương. Đá lạnh sẽ giúp tê liệt tế bào tạm thời, giúp giảm cảm giác đau và giảm sưng phù hiệu quả. Bạn hãy chườm đá liên tục bất cứ lúc nào bạn muốn cho đến khi bạn thấy vết sưng và cơn đau nhức giảm bớt đi.
Bạn nên dùng băng cuốn cố định cũng như bảo vệ ngón tay chịu tác động bất ngờ từ những yếu tố bên ngoài.
Điều trị bong gân ngón tay từ thiên nhiên
Các loại thảo dược hay thực phẩm tự nhiên có khả năng chữa bong gân ngón tay khá hiệu quả. Đây là biện pháp mà trong dân gian người xưa vẫn thường hay sử dụng. Để giúp ngón tay của bạn trở về trạng thái bình thường nhanh chóng. Dưới đây là một vài bài thuốc đắp gợi ý cho bạn áp dụng.
Trị bong gân bằng lá náng
Lá náng hoa trắng là một loại thuốc hay dùng trong đông y có tính hàn giúp giảm đau mạnh mẽ và tiêu sưng khá hiệu quả.
Bạn hãy dùng lá náng kết hợp với lá ngải cứu, lá bạc thau giã nhuyễn rồi đắp lên vị trí ngón tay bị bong gân. Dùng khăn quấn cố định lại, giữ khoảng 2 – 3 tiếng rồi gỡ ra rửa sạch lại với nước ấm.
Trị bong gân với hành khô
Dùng hành khô băm nhuyễn rồi bọc lại trong miếng gạc sau đó đắp lên vùng da bị bong gân. Hành có tính nóng nên giúp giảm đau, tiêu sưng hiệu quả. Áp dụng đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả nhanh chóng nhé.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu hạnh nhân, tinh dầu tỏi, mật ong và bột lá chanh áp dụng lên vùng bị bong gân. Bạn sẽ thấy cảm giác dễ chịu, giảm đau và sưng chỉ sau vài lần điều trị
Dùng thuốc tây trị bong gân ngón tay
Aspirin là loại thuốc tây có khả năng giảm đau mạnh mẽ và nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng thuốc này để giảm đau trong thời gian ban đầu. Sau đó nên thăm khám bác sĩ để dùng thuốc đặc trị sao cho đúng nhất nhé.
Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp quá trình chữa trị bong gân ngón tay và có thể áp dụng với các khớp chân, tay khác của bạn diễn ra hiệu quả và nhanh chóng nhất.