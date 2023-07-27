Cà phê muối là cà phê được cho thêm muối với một lượng nhất định mà không làm thay đổi nhiều đến hương vị tổng quát của cà phê. Thay vào đó, muối sẽ dung hòa bớt vị đắng và góp phần làm tăng hương vị cho đồ uống.

- Giảm vị đắng của hạt cà phê: Vị mặn của muối có thể ức chế vị đắng và vị chua của cà phê, nhờ đó khi uống cà phê bạn sẽ cảm nhận bớt vị đắng và tạo cảm giác ngon miệng hơn khi uống.

Nói một cách khác, thay vì bạn cho đường hoặc sữa vào cà phê, thì việc sử dụng muối sẽ giúp:

- Làm hương vị thêm phong phú: Sự xuất hiện của muối trong cà phê sẽ giúp giải phóng các ion natri, từ đó khơi dậy được hương vị đặc biệt trong cà phê. Điều này giúp bạn cảm nhận được nhiều hương vị hơn khi uống cà phê.

Uống quá nhiều cà phê muối dễ bị bệnh huyết áp, tim?

Tuy nhiên, không vì yêu thích món đồ uống này mà nạp vào cơ thể mỗi ngày. Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo BS Nguyễn Thị Kim Hải - Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, công thức cà phê muối hiện nay có khoảng 2-3g muối trong một ly, trong khi lượng muối khuyến nghị cho một người trưởng thành không vượt quá 5g muối trong một ngày.

Do đó, khi sử dụng 2-3 ly cà phê muối trong một ngày tức là đã vượt quá lượng muối cho phép, vì chưa kể lượng muối chúng ta ăn trong ngày đến từ các thực phẩm, các gia vị nêm nếm...

Bên cạnh đó, lớp kem béo trên ly cà phê muối tạo thêm phần hấp dẫn, tuy nhiên, kem béo thường có chứa lớp dầu thực vật hydro hóa nhằm tăng hương vị và bảo quản thực phẩm lâu hơn. Loại dầu này lại gây béo phì nhanh chóng và gây ra nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường... Do đó, nếu thường xuyên sử dụng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ngoài ra, trong một ly cà phê muối còn có khoảng 20-25ml sữa đặc, tương đương với 10g đường. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cũng khuyến nghị lượng đường đơn giản chúng ta ăn vào hằng ngày đối với nữ không vượt quá 24g/ngày, đối với nam không vượt quá 54g/ngày.

Do đó đối với nữ giới, khi sử dụng 2-3 ly cà phê muối một ngày đã vượt quá lượng đường bổ sung trong một ngày và làm tăng các bệnh lý về tim mạch bao gồm các vấn đề thừa cân, béo phì, nguy cơ của bệnh lý tiểu đường…

Nếu chúng ta coi cà phê muối là thức uống vui và lâu lâu sử dụng thì không có ảnh hưởng gì về mặt sức khỏe. Nếu trong nhóm ghiền cà phê và sử dụng 2-3 ly một ngày thì bác sĩ khuyến nghị nên sử dụng cà phê truyền thống thay cho cà phê muối.

Uống cà phê thế nào cho an toàn?

- Tốt nhất đừng cho quá nhiều đường, sữa vào cà phê

- Không nên uống 1 lượng quá nhiều café trong 1 ngày.

- Không uống cà phê khi bụng rỗng.

- Uống ly cà phê đầu tiên sau khi vừa thức dậy.

- Uống ly cà phê thứ hai sau khi cơ thể mệt mỏi.

- Tuyệt đối không uống cà phê sau 3h chiều.