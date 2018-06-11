Buồn nôn không rõ nguyên nhân: Triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm, tuyệt đối đừng chủ quan

Sống khỏe 11/06/2018 11:04

Thường xuyên có cảm giác buồn nôn mà không biết rõ nguyên nhân, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ vì đây có thể là triệu chứng của một số căn bệnh nguy hiểm.

Buồn nôn là triệu chứng mà hầu hết mọi người đều từng gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này như say tàu xe, mang thai, khó tiêu... Thông thường, cảm giác buồn nôn sẽ nhanh chóng qua đi, vì thế nhiều người chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, trong một số trường hợp buồn nôn có thể là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm.

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Buồn nôn có thể là triệu chứng của một số căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường xuyên có cảm giác buồn nôn hay nôn mửa không rõ lý do, bạn nên đến gặp bác sĩ sớm để tìm hiểu nguyên nhân.

Buồn nôn là triệu chứng của những bệnh gì?

Viêm dạ dày

Nếu có những triệu chứng như buồn nôn, chướng bụng, ợ nóng sau khi ăn, đôi khi có cảm giác nóng rát như lửa đốt ở vùng bụng trên, đây là dấu hiệu của bệnh viêm loét dạ dày. Nếu không sớm điều trị có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là ung thư.

Buồn nôn không rõ nguyên nhân: Triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm, tuyệt đối đừng chủ quan - Ảnh 2
Viêm dạ dày có thể khiến người bệnh cảm thấy buồn nôn thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Để bảo vệ dạ dày cũng như khắc phục tình trạng này, bạn nên thực hiện chế độ ăn uống khoa học, tránh xa những món ăn chứa nhiều chất béo, có vị quá cay hoặc chua.

Bệnh tim

Hầu hết mọi người đều cho rằng buồn nôn bất thường là triệu chứng của những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa mà không ngờ rằng đây còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim.

Mỗi buổi sáng, nếu bạn cảm thấy buồn nôn, ra nhiều mồ hôi, tim đập chậm và khó thở, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

Hệ thống tiền đình gặp vấn đề

Mỗi khi thay đổi tư thế đột ngột, bạn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Ngoài ra, còn có một số triệu chứng khác như mất thăng bằng, ù tai... đây là tín hiệu cho thấy hệ thống tiền đình của bạn đang gặp rắc rối.

Buồn nôn không rõ nguyên nhân: Triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm, tuyệt đối đừng chủ quan - Ảnh 3
Buồn ói, nôn mửa thường xuyên là một trong những dấu hiệu hệ thống tiền đình đang hoạt động kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng. Bệnh này có thể điều trị dễ dàng nếu tuân thủ theo đúng lời dặn dò của bác sĩ chuyên khoa.

Căng thẳng, stress

Những người rơi vào tình trạng căng thẳng, lo âu, stress kéo dài thường sẽ cảm thấy buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi... Các chuyên gia cho biết, stress có thể làm rối loạn hoạt động của hệ thần kinh và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, từ đó khiến cơ thể bài xích thức ăn được nạp vào.

Điều này làm dạ dày của người bệnh quặn lên kèm theo cảm giác buồn nôn liên tục. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi thậm chí suy nhược nặng.

Bệnh về túi mật

Những bệnh nhân gặp vấn đề về túi mật sẽ có cảm giác đau thắt vùng bụng bên phải kèm theo triệu chứng buồn nôn, nhất là trong bữa ăn. Để phòng bệnh, bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn mỡ, thịt đỏ, lòng đỏ trứng và bổ sung thêm nhiều rau xanh.

Buồn nôn không rõ nguyên nhân: Triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm, tuyệt đối đừng chủ quan - Ảnh 4
Các bệnh liên quan đến túi mật có thể gây buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường xuyên buồn nôn không rõ lý do, bạn tuyệt đối không được chủ quan vì đó có thể là triệu chứng của một trong những căn bệnh nguy hiểm kể trên. Tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra sớm.

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