Bé gái bị đau bụng, tắc ruột vì chứng ‘nghiện ăn tóc’

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi bị tắc ruột vì ăn tóc.

Theo thông tin từ Bệnh viện, 2 búi tóc có kích thước lớn 10 cm và 15 cm vón cục trong dạ dày, tạo thành dị vật gây tắc ruột bé gái 11 tuổi. Bác sĩ Châu Văn Việt, Trưởng khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết bệnh nhi nhập viện ngày 2/2 với triệu chứng đau bụng từng cơn và nôn. Kết quả X-quang bụng cho thấy bé bị tắc ruột. Đội ngũ bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và lấy ra 2 búi tóc từ ruột bé. Người nhà cho biết bé bị "nghiện ăn tóc", lâu ngày xảy ra tình trạng nguy hiểm như trên.

Hình ảnh 2 búi tóc được lấy ra từ ruột bé gái - Ảnh: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc chứng nhổ tóc (trichotillomania) hay rối loạn nhổ tóc (hair-pulling disorder), được coi là một bệnh lý tâm thần. Bệnh lí này cần trải qua phẫu thuật lấy tóc và điều trị tâm lý, bổ sung vi chất để ngăn ngừa thói quen ăn tóc. Việc điều trị cần cải thiện cả hành vi lẫn tinh thần đứa trẻ. Vì vậy, bác sĩ chuyên môn khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chú tâm đến con mình nhiều hơn để sớm phát hiện và điều trị cho trẻ, tránh dẫn đến những sự việc đau lòng. Liên quan đến chứng "nghiện ăn tóc", trước đó 12/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết cũng đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bé gái (8 tuổi, ngụ Q.7, TP HCM) bị tắc ruột do ăn tóc. Trước nhập viện 5 ngày, em cũng có dấu hiệu đau từng cơn liên tục kèm ói dịch xanh, vàng. Tại khoa Ngoại, qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, X-Quang bụng, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán tắc ruột và phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

Chứng nhổ tóc thường có các biểu hiện khá đặc trưng như tự nhổ tóc của mình, chối bỏ hành vi nhổ tóc. Trẻ em thường thực hiện lén lút khi không có người lớn, né tránh các tình huống xã hội để được nhổ tóc riêng tư và không bị xấu hổ. Ở những trẻ mắc chứng nhổ tóc, thường thêm chứng ăn tóc (trichophagia), từ đó tạo ra dị vật lông hay tóc trong dạ dày, ruột. Bệnh chỉ được phát hiện khi có triệu chứng tắc ruột như đau bụng, nôn, hay xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân bị mắc Hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy… Nguyên nhân hội chứng chưa được xác định, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức, hoặc có thể là do thiếu sắt hay mắc bệnh celiac.

Những bệnh trẻ em thường gặp vào mùa Đông Trẻ em là đối tượng rất dễ nhiễm một số bệnh về đường hô hấp vào mùa Đông nên các bậc cha mẹ cần chú ý việc chăm sóc sức khỏe cho con trẻ, tránh việc con bị ốm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-bi-dau-bung-tac-ruot-vi-chung-nghien-an-toc-395224.html