Ăn tỏi với mật ong khi đói suốt 1 tuần, cô gái ‘há hốc miệng’ khi nhận được kết quả

Sống khỏe 02/12/2016 13:28

Nếu bạn kiên trì ăn tỏi trộn với mật ong trong suốt 7 ngày, điều tuyệt vời sẽ đến với cơ thể bạn, theo healthexpertgroup.

Tỏi là một trong những loại thực phẩm tự nhiên phổ biến nhất hiện nay và nó là một phần thiết yếu trong hầu hết các món ăn đặc sản trên thế giới. Mặc dù có mùi nồng đặc trưng nhưng  tỏi là vô cùng hiệu quả trong việc điều trị nhiều căn bệnh khác nhau, đặc biệt là khi được ăn sống.

Loại củ này được coi là loại kháng sinh tự nhiên có khả năng ngăn chặn và xử lý hầu hết tất cả các bệnh. Nó vô cùng hiệu quả trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đau tim, bệnh tim mạch vành và làm giảm nồng độ cholesterol.

Tỏi cũng giúp chữa lành một số bệnh nhẹ như cảm lạnh thông thường, cúm, sốt, nhiễm nấm và tiêu chảy. Ngoài ra, tỏi có hiệu quả trong việc kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường, tuyến tiền liệt và viêm xương khớp. Hơn nữa, tỏi còn thường được dùng để loại bỏ độc tố và tăng cường khả năng miễn dịch trong cơ thể.

Ăn tỏi với mật ong khi đói suốt 1 tuần, cô gái ‘há hốc miệng’ khi nhận được kết quả - Ảnh 1

Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng tỏi dưới dạng thô. Bạn chỉ cần nghiền nát tỏi và thêm vào các món ăn để tạo ra mùi vị hấp dẫn.

Muốn tăng cường khả năng miễn dịch và nâng cao sức khỏe của bạn đến mức tối ưu, bạn nên thường xuyên sử dụng hỗn hợp mật ong hoa cà phê và tỏi.

Dưới đây là cách bạn có thể chuẩn bị:

Nguyên liệu:

-    2 củ tỏi

-    1 muỗng canh mật ong

Thực hiện:

Băm hoặc xay nhuyễn tỏi rồi cho vào một hũ thủy tinh. Tiếp đến, cho vào hũ 1 muỗng canh mật ong rồi khuấy thật đều. Mỗi ngày, bạn nên dùng 1 muỗng hỗn hợp tỏi và mật ong.

Ăn tỏi với mật ong khi đói suốt 1 tuần, cô gái ‘há hốc miệng’ khi nhận được kết quả - Ảnh 2

Hỗn hợp này sẽ giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể bạn, chống xơ vữa động mạch - một trong những nguyên nhân gây tai biến mạch máu não. Đặc biệt, nó sẽ có hiệu quả giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa và làm dịu cổ họng bị đau; điều trị bệnh cúm và các triệu chứng cảm lạnh. 

Hỗn hợp này là hoàn toàn tự nhiên và có hiệu quả đối với hầu hết mọi người. Bạn có thể thực hiện số lượng nhiều hơn theo tỷ lệ 2:1 (2 củ tỏi và 1 muỗng canh mật ong) và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Thật bất ngờ, sau 1 tuần sử dụng  bạn có thể kiểm tra lại mức cholesterol và huyết áp của mình, chắc chắn chúng sẽ được ổn định một cách đáng kể.

 

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Từ khóa:   mật ong

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