5 triệu chứng tưởng đơn giản nhưng lại là dấu hiệu cảnh báo khối u ác tính

Sống khỏe 03/12/2019 04:51

Khi cơ thể bạn có dấu hiệu bất thường hay một bộ phận nào đó đau kéo dài, hãy đến bệnh viện ngay để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo khối u ác tính.

Các bác sĩ chỉ ra rằng có những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại là dấu hiệu cảnh báo khối u ác tính cực kỳ nguy hiểm mà mọi người nên đề phòng.

1. Móng tay có vệt đen theo chiều dọc

Có những dấu hiệu bất thường trên móng tay mà bạn không nên bỏ qua. Thực tế, có nhiều người phát hiện trên móng tay có những đường dọc màu nâu, màu đen giống các vết bầm trên móng.

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Những vết bầm tím trên tay màu nâu hoặc đen theo chiều dọc là dấu hiệu bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những vệt đen trên móng tay không gây ra hiện tượng đau hay ngứa. Tuy nhiên, khi các vệt nâu hay đen trên móng tay dần lan rộng ra thì đó là dấu hiệu của bệnh ung thư móng tay mà bạn cần lưu ý.

2. Vấn đề về mắt

Những vấn đề về mắt thường chỉ được phát hiện trong quá trình khám mắt. Nếu có khối u ác tính quanh tế bào trong mắt, người bị bệnh sẽ gặp các vấn đề về tầm nhìn, mờ mắt và dần bị mất thị lực.

3. Thường xuyên chuột rút, đau khớp

Các vấn đề liên quan đến ruột như tiêu chảy, táo bón và chuột rút, đau ở vùng ruột thường xuyên là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Ruột chứa các tế bào biểu bì tạo sắc tố, do vậy có thể ẩn chứa khối u ác tính về da mà người bệnh cần lưu ý.

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Triệu chứng đau khớp cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp các triệu chứng giống viêm khớp như: đau khớp, đầu gối hay hông có dấu hiệu đau bất thường thì bạn nên tới khám bác sĩ. Bởi đó có thể là dấu hiệu các khối u ác tính đang lan rộng.

4. Vấn đề đường thở, ho kéo dài

Lúc khối u ác tính đã di căn, có dấu hiệu lan rộng sang phổi, người bệnh sẽ gặp tình trạng hơi thở ngắn hoặc ho dai dẳng. 

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Ho kéo dài là dấu hiệu nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

5. Cục nổi dưới da

Trên thực tế, người bệnh vốn khó có thể nhìn thấy những cục nổi dưới da. Tuy nhiên, nếu thấy những cục nổi xuất hiện dưới cổ, cánh tay, thậm chí là ở háng thì đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng ung thư đã lan rộng, bạn cần lập tức đến bệnh viện để được điều trị sớm.

Trên đây là 5 triệu chứng tưởng đơn giản nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Nếu có những triệu chứng trên, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm ung thư và điều trị kịp thời. 

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