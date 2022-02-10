Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân

Sao Việt 10/02/2022 23:12

Thân hình rắn chắc, khỏe khoắn của Tú Hảo nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tú Hảo tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996 tại Khánh Hòa. Bước ra từ cuộc thi The Face 2017, Tú Hảo gây ấn tượng bởi phong cách thời trang cá tính, cùng gương mặt sắc nét.

Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 1

Sau khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi, Tú Hảo không hoạt động quá sôi nổi nhưng vẫn giữ được chất riêng và có nhiều fan yêu mến. Đặc biệt, cô không thay đổi nhiều về mặt ngoại hình dù đã 5 năm kể từ The Face 2017 kết thúc.

Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 2

Tú Hảo khẳng định bản thân không "dao kéo" kể cả khi bị chê một số vòng trên cơ thể chưa đủ gợi cảm, cuốn hút. Tú Hảo cho biết, cô rất sợ đau và muốn giữ những đường nét vốn có của mình. Bù lại người đẹp sinh năm 1996 rất chăm chỉ luyện tập và áp dụng chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học để cải thiện vóc dáng.

Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 3

Thế nên trong suốt nhiều năm qua, dù không sở hữu đường cong S nóng bỏng, gợi cảm như nhiều người đẹp khác nhưng Tú Hảo vẫn gây ấn tượng với body săn chắc, khoẻ khoắn và cuốn hút.

Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 4

Mới đây, cô chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh chụp bikini gợi cảm và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. "Body đỉnh của chóp", "Sexy quá", "Dù vòng 1 hạn chế nhưng Tú Hảo vẫn quyến rũ, gợi cảm"... là một số bình luận về bức ảnh.

Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 5
Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 6
Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 7
Tú Hảo The Face diện bikini khoe thân hình nóng bỏng gây sốt MXH sau 5 năm giành ngôi vị quán quân - Ảnh 8

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Tú Hảo tú hảo the face The Face

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