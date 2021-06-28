Hoàng Yến không phải là sao nữ duy nhất tố chồng hành hung. Trước " Cô Xuyến ", cũng từng có một nữ diễn viên tố bị chồng cũ bạo hành. Cụ thể, tháng 9/2015, diễn viên Dương Yến Ngọc tung bằng chứng tố chồng cũ đánh đập, hăm dọa cô sau khi ly hôn. Đồng thời, cô còn quyết định kiện chồng cũ và giành lại con trai tại tòa.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt, cầm dao đe dọa. Nữ diễn viên cho biết, cô sẽ không hòa giải mà tiến hành xử lý theo pháp luật. Chưa bàn đến đúng sai của những người trong cuộc, nhưng việc người chồng giở thói vũ phu với nữ diễn viên đã bị cộng đồng lên án nặng nề.

Tuy nhiên, về phía chồng cũ của Dương Yến Ngọc lại phủ nhận chuyện anh hành hung vợ cũ và cho biết chính anh là người chủ động ly hôn vì cựu Á hậu thiếu trách nhiệm với con trai, nợ nần chồng chất. Sau một thời gian ồn ào, Dương Yến Ngọc và chồng cũ giảng hòa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Dương Yến Ngọc và doanh nhân Trần Thông đã kết hôn được hơn 2 năm và có với nhau một cậu con trai (bé Gà). Thế nhưng, cô đã bị chồng đánh đập từ sau khi sinh con được 2 tháng và còn xảy ra nhiều trận đòn roi vì ghen tuông. Tuy nhiên, cô vẫn chịu đựng vì thương con và sợ điều tiếng dư luận ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dương Yến Ngọc trải qua nhiều mối tình và có lẽ ồn ào nhất là chuyện tình với bạn trai kém 12 tuổi năm 2018. Mới công khai chưa được bao lâu, cô đã vội đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình vào tháng 2/2019. Cuộc tình kết thúc không mấy êm đẹp. Dương Yến Ngọc lại một lần nữa tố người đàn ông bên cạnh cô. Theo đó, nữ diễn viên tố tình trẻ lăng nhăng, sau khi chia tay, người yêu cũ lại còn cố nói xấu cô.

Dương Yến Ngọc cùng tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh: Internet

Tình cũ kém 12 tuổi của Dương Yến Ngọc từng chia sẻ, cả hai chia tay vì Dương Yến Ngọc có những đòi hỏi quá đáng nên anh không thể đáp ứng được và cô yêu anh chỉ vì tiền.

Điều gây bất ngờ sau đó là phía Dương Yến Ngọc đã xin lỗi vì đã… dựng chuyện. Cô phân trần vì trầm cảm nên bản thân cố ý chỉ trích, vòi vĩnh để bạn trai cũ cảm thấy chán nản và sợ hãi mà tránh xa. Cô cố ý làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn trai. Dương Yến Ngọc chia sẻ với Dân Trí: "Sự căng thẳng khiến tôi không kiểm soát được hành động, cảm xúc của bản thân và luôn coi Ken như kẻ thù. Tôi tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Ken. Trong lúc lý trí yếu ớt tôi đã viết lên trang cá nhân rằng bạn trai cũ lăng nhăng, không có trách nhiệm là những điều không đúng sự thật. Thời điểm đó, tôi nghĩ đơn giản, để chấm dứt tình cảm của ai đó chỉ có thể làm cho họ ghét mình mà thôi".

Đường tình nhiều lận đận, mối quan hệ với tình trẻ kết thúc nhanh chóng không mấy êm đẹp - Ảnh: Internet

Sau tan vỡ, Dương Yến Ngọc dao kéo gương mặt. Cô không ngại ngần chia sẻ bản thân đã sửa mũi, chỉnh bọng mắt và cấy mỡ lên mặt để đẹp hơn. Năm 2017, Dương Yến Ngọc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới - Mrs World Peace, cô lọt top 8 và đoạt giải Hoa hậu Quý bà châu Á. Trở lại cuộc sống độc thân, Dương Yến Ngọc tập trung kinh doanh và ít khi tham gia sự kiện trong làng giải trí.

Công khai chuyện dao kéo và tham gia cuộc thi nhan sắc, Dương Yến Ngọc đoạt giải Hoa hậu Quý bà châu Á - Ảnh: Internet

Tưởng chừng cuộc đời nữ diễn viên bớt ồn ào từ đó, nhưng Dương Yến Ngọc lại tiếp tục vướng vào không ít những lùm xùm showbiz. Năm 2019, cô bị chỉ trích vì gửi lời chúc mừng Đông Nhi được cầu hôn nhưng lại kém duyên khi nói nữ ca sĩ trong quá khứ đã xấu lại vừa hát dở. Năm 2020, Dương Hoàng Yến gây xôn xao khi quả quyết vợ cũ Hoàng Anh trầm cảm sau sinh, còn Nam Em trầm cảm cấp độ 2, không chữa kịp thời sẽ tâm thần.

Nhan sắc nuột nà của mỹ nữ ngoài 40 trải qua hai đời chồng - Ảnh: Internet

Là một người đẹp cá tính, Dương Yến Ngọc không ít lần dính thị phi. Cô từng chia sẻ: "Tôi sống thật, đôi lúc hơi vô tư, thỉnh thoảng lại hâm hâm, tin người một cách thái quá nên không thể tránh khỏi thị phi. Ai hiểu thì tôi vui, ai không hiểu thì tôi không quan tâm, không giải thích. Nhiều người không dám đối mặt với sai lầm của mình còn tôi thì trái lại, có đối diện mới tu tâm sửa tính được. Tính cách tạo nên số phận mà. Tôi sai ở đâu, tôi sửa ở đó và sửa cho chính các con của tôi nữa. Chúng sẽ có được những bài học sâu sắc từ mẹ.”