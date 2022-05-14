Top các sao nam Việt sở hữu thân hình như HLV thể hình khiến hội chị em đổ rầm rầm

Đan Nguyên là một ca sỹ sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng giọng hát ấn tượng. Nhưng anh cũng được biết đến là một nam thần cơ bắp của Vbiz.

Nhưng cũng chính vẻ ngoài cơ bắp đó đã khiến anh không ít lần gặp rắc rối. Cụ thể là anh từng bị fan nữ lên sân khấu sờ, hôn lên ngực. Để có được body 6 múi, rắn như đá tảng Đan Nguyên đã phải chăm chỉ tập luyện với các bài tập hạng nặng.

Trước khi trở thành đại úy Duy Kiên trong bộ phim remake "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, Song Luân đã được biết đến là một trong những sao nam sở hữu thân hình đầy cơ bắp và cơ bụng 6 múi thu hút.

Chính vì vậy, nhiều khán giả đã vô cùng mong chờ được xem tận mắt vóc dáng săn chắc của Song Luân trong bộ phim.

Không làm khán giả thất vọng, Song Luân đã khoe triệt để cơ bụng hoàn hảo của mình trong "Hậu duệ mặt trời" và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Kim Lý

Anh sinh năm 1983, sau vai diễn trong 'Hương Ga', anh gây ấn tượng không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi ngoại hình điển trai, nam tính. Nam diễn viên có gương mặt cuốn hút và thân hình 6 múi đẹp chuẩn HLV thể hình.

Kim Lý từng có thời gian dài học khiêu vũ ở Thụy Điển, kết hợp với chế độ ăn uống và thể dục nghiêm ngặt, anh ghi điểm với thân hình vạm vỡ, săn chắc.

Để có được vóc dáng đẹp như vậy, Kim Lý chia sẻ mỗi ngày anh đều dành khoảng 30 phút đến 1 giờ cho việc tập luyện thể thao. Chồng ca sĩ Hà Hồ chia sẻ thường ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước để tăng cường quá trình trao đổi chất. "Chế độ ăn uống hợp lý là vô cùng quan trọng, quyết định việc có được thân hình đẹp. Thông thường một bữa ăn của tôi bao gồm 70% là protein, 20% carb và 10% là chất béo. Tôi luôn ăn trước 8 giờ tối và hạn chế tối đa những đồ ăn, thức uống không có lợi cho sức khoẻ cùng những thói quen xấu", nam diễn viên tiết lộ.