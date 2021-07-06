'Toát mồ hôi hột' với người yêu cũ Trịnh Thăng Bình, thân hình chuẩn đẹp như thần tượng xứ sở kim chi

Không chỉ là một nữ ca sĩ xinh đẹp và đa tài, Liz Kim Cương còn được chú ý nhờ thân hình trẻ trung, chuẩn không cần chỉnh hậu chia tay nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình.
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Liz Kim Cương sinh năm 1993, từng đoạt quán quân cuộc thi Bạn là ngôi sao 2017. Nữ ca sĩ được đánh giá là một giọng ca nội lực và đầy tiềm năng trên con đường nghệ thuật. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cựu thành viên nhóm nhạc LIME còn sở hữu thân hình gợi cảm, thon gọn và săn chắc. Dạo gần đây, không phô bày cơ thể quá đà mà thay vào đó cô nàng thường lựa chọn trang phục tinh tế, tôn đường cong cơ thể. Tình cũ của Trịnh Thăng Bình thực sự đã chứng minh "phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai".
Không chỉ hát hay, nhảy đẹp, tình cũ của Trịnh Thanh Bình - Liz Kim Cương còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Nhờ lợi thế về sắc chuẩn đẹp, người đẹp 9x thường xuyên phô diễn đường cong cơ thể qua những bộ trang phục áo tắm hai mảnh, hay ôm sát vừa tôn vòng một đẫy đà, vòng eo "con kiến", hông nở nang và ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả.
Để có vóc dáng cân đối, cô nàng đã phải trải qua thời kì giảm 10kg khi cô bắt đầu áp dụng luyện tập thể hình như gym, tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội và kết hợp chế độ dinh dưỡng đúng chuẩn dành cho các thần tượng K-pop. Tuy nhiên, cô nàng đã phải mất 1 năm đầu mới có thể thích nghi được với chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt. Cụ thể, về chế độ dinh dưỡng, nữ ca sĩ thường ăn đồ luộc, hấp, không ăn nhiều dầu mỡ, không tinh bột và gia vị.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, người đẹp đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật như: "Khác biệt to lớn", "Em cần một người quan tâm",... và một vài bài hát đã dẫn đầu ở một số bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, cô vẫn đang ấp ủ và dự định sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và đầu tư hơn.