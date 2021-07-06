'Toát mồ hôi hột' với người yêu cũ Trịnh Thăng Bình, thân hình chuẩn đẹp như thần tượng xứ sở kim chi

Liz Kim Cương sinh năm 1993, từng đoạt quán quân cuộc thi Bạn là ngôi sao 2017. Nữ ca sĩ được đánh giá là một giọng ca nội lực và đầy tiềm năng trên con đường nghệ thuật. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cựu thành viên nhóm nhạc LIME còn sở hữu thân hình gợi cảm, thon gọn và săn chắc. Dạo gần đây, không phô bày cơ thể quá đà mà thay vào đó cô nàng thường lựa chọn trang phục tinh tế, tôn đường cong cơ thể. Tình cũ của Trịnh Thăng Bình thực sự đã chứng minh "phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai".

Được đánh giá là một nữ ca sĩ đầy tiềm năng, cô nàng đã gặt hái được kha khá thành công cho mình - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng trong âm nhạc - Ảnh: FBNV

Không chỉ hát hay, nhảy đẹp, tình cũ của Trịnh Thanh Bình - Liz Kim Cương còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Nhờ lợi thế về sắc chuẩn đẹp, người đẹp 9x thường xuyên phô diễn đường cong cơ thể qua những bộ trang phục áo tắm hai mảnh, hay ôm sát vừa tôn vòng một đẫy đà, vòng eo "con kiến", hông nở nang và ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả.