'Toát mồ hôi hột' với người yêu cũ Trịnh Thăng Bình, thân hình chuẩn đẹp như thần tượng xứ sở kim chi

Sao Việt 06/07/2021 06:30

Không chỉ là một nữ ca sĩ xinh đẹp và đa tài, Liz Kim Cương còn được chú ý nhờ thân hình trẻ trung, chuẩn không cần chỉnh hậu chia tay nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Liz Kim Cương sinh năm 1993, từng đoạt quán quân cuộc thi Bạn là ngôi sao 2017. Nữ ca sĩ được đánh giá là một giọng ca nội lực và đầy tiềm năng trên con đường nghệ thuật. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cựu thành viên nhóm nhạc LIME còn sở hữu thân hình gợi cảm, thon gọn và săn chắc. Dạo gần đây, không phô bày cơ thể quá đà mà thay vào đó cô nàng thường lựa chọn trang phục tinh tế, tôn đường cong cơ thể. Tình cũ của Trịnh Thăng Bình thực sự đã chứng minh "phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai".

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Được đánh giá là một nữ ca sĩ đầy tiềm năng, cô nàng đã gặt hái được kha khá thành công cho mình - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng trong âm nhạc - Ảnh: FBNV

Không chỉ hát hay, nhảy đẹp, tình cũ của Trịnh Thanh Bình - Liz Kim Cương còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Nhờ lợi thế về sắc chuẩn đẹp, người đẹp 9x thường xuyên phô diễn đường cong cơ thể qua những bộ trang phục áo tắm hai mảnh, hay ôm sát vừa tôn vòng một đẫy đà, vòng eo "con kiến", hông nở nang và ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả.

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Người đẹp thường xuyên phô diễn đường cong cơ thể qua những bộ trang phục áo tắm hai mảnh - Ảnh: FBNV
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Sở hữu vóc dáng thon gọn, cô nàng nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả chú ý và yêu mến ngay từ những ngày đầu ra mắt - Ảnh: FBNV
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Cô nàng dễ dàng 'hack' chiều qua qua những bộ bikini tôn dáng - Ảnh: FBNV

Để có vóc dáng cân đối, cô nàng đã phải trải qua thời kì giảm 10kg khi cô bắt đầu áp dụng luyện tập thể hình như gym, tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội và kết hợp chế độ dinh dưỡng đúng chuẩn dành cho các thần tượng K-pop. Tuy nhiên, cô nàng đã phải mất 1 năm đầu mới có thể thích nghi được với chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt. Cụ thể, về chế độ dinh dưỡng, nữ ca sĩ thường ăn đồ luộc, hấp, không ăn nhiều dầu mỡ, không tinh bột và gia vị.

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Không chỉ ca hát, cô nàng còn trau dồi vũ đạo để rèn luyện sức bền - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ thường tranh thủ tập luyện giữ dáng mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: FBNV

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, người đẹp đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật như: "Khác biệt to lớn", "Em cần một người quan tâm",... và một vài bài hát đã dẫn đầu ở một số bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, cô vẫn đang ấp ủ và dự định sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và đầu tư hơn. 

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Từ khóa:   Liz Kim Cương Nữ ca sĩ Việt Trịnh Thăng Bình

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