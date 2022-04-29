Tiết lộ ý nghĩa trong cách trang trí tại lễ cưới, Phương Trinh Jolie khiến cho những người làm mẹ nghe được phải đồng cảm: 'Tất cả là vì con'

Phận làm mẹ, ai cũng đều muốn làm những gì tốt nhất cho con cái và Phương Trinh Jolie cũng không phải là ngoại lệ.
- Đám cưới hoành tráng không khác buổi tiệc trọng đại của các nhân vật cấp cao, sương sương 88 cây vàng và 2 tỷ kim cương, netizen thắc mắc: Phương Trinh Jolie và Lý Bình giàu cỡ nào?
- Phương Trinh Jolie tiết lộ về nguồn tiền tổ chức đám cưới, bật mí về kế hoạch sinh con trong tương lai
Dù đã diễn ra được vài ngày, nhưng những thông tin xoay quanh về đám cưới đình đám của cặp đôi Lý Bình và Phương Trinh Jolie vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, cô nàng cũng vừa tiết lộ ý nghĩa trong việc trang trí tại lễ cưới, phần đông người sau khi nghe xong đều sẽ phải cảm động trước tình cảm lớn lao mà người đẹp dành cho cô con gái bé nhỏ của mình.
Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, cô viết: ''3 gốc cây cổ thụ ở sảnh tượng trưng gia đình mình: Ba Bình - Mẹ Trinh - Mia. Bong bóng xà phòng, bong bóng, khói lạnh, cây điều ước trên sân khấu, bánh kem khổng lồ, màn sao lung linh ngàn vì sao, món quà hoạt hình nhỏ xinh trên bàn tiệc và con như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Tất cả là món quà ba mẹ dành cho con - Mia''.
Có thể thấy, Phương Trinh Jolie rất yêu thương cô con gái bé nhỏ Mia của mình. Bằng chứng là trong dịp trọng đại của bản thân, cô nàng vẫn muốn trang trí mọi thứ tại lễ cưới có liên quan đến con của mình.