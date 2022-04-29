Tiết lộ ý nghĩa trong cách trang trí tại lễ cưới, Phương Trinh Jolie khiến cho những người làm mẹ nghe được phải đồng cảm: 'Tất cả là vì con'

Phận làm mẹ, ai cũng đều muốn làm những gì tốt nhất cho con cái và Phương Trinh Jolie cũng không phải là ngoại lệ.

Dù đã diễn ra được vài ngày, nhưng những thông tin xoay quanh về đám cưới đình đám của cặp đôi Lý Bình và Phương Trinh Jolie vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, cô nàng cũng vừa tiết lộ ý nghĩa trong việc trang trí tại lễ cưới, phần đông người sau khi nghe xong đều sẽ phải cảm động trước tình cảm lớn lao mà người đẹp dành cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Phương Trinh Jolie ân cần chăm sóc con gái Mia tại lễ cưới - Ảnh: Internet

Bài viết của cô nàng nói về ý nghĩa của việc trang trí tại lễ cưới trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, cô viết: ''3 gốc cây cổ thụ ở sảnh tượng trưng gia đình mình: Ba Bình - Mẹ Trinh - Mia. Bong bóng xà phòng, bong bóng, khói lạnh, cây điều ước trên sân khấu, bánh kem khổng lồ, màn sao lung linh ngàn vì sao, món quà hoạt hình nhỏ xinh trên bàn tiệc và con như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Tất cả là món quà ba mẹ dành cho con - Mia''.

Gia đình hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Phương Trinh Jolie rất yêu thương cô con gái bé nhỏ Mia của mình. Bằng chứng là trong dịp trọng đại của bản thân, cô nàng vẫn muốn trang trí mọi thứ tại lễ cưới có liên quan đến con của mình.

Trước khi 'gây choáng' với đám cưới bạc tỷ, Phương Trinh Jolie từng có quá khứ đầy trắc trở: Mẹ mất không có nơi đặt quan tài, vất vả theo đuổi đam mê Nhắc đến Phương Trinh Jolie, công chúng sẽ nhớ tới một nữ nghệ sĩ đa tài, mang hình ảnh hiện đại, quyến rũ và đầy năng lượng. Song, ít ai biết rằng cô từng có một quá khứ với không ít những kỉ niệm buồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-y-nghia-trong-cach-trang-tri-tai-le-cuoi-phuong-trinh-jolie-khien-cho-nhung-nguoi-lam-me-nghe-duoc-phai-dong-cam-tat-ca-la-vi-con-465437.html