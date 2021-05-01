Thu Thủy gây 'sốc' với cận cảnh gương mặt 'dao kéo', biểu cảm cứng đơ, fan lên tiếng: 'Ai mà chả thay đổi, miễn Thu Thủy thấy vui là được'

Thu Thủy từng thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp và tự tin hơn trước người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng cô đã lạm dụng "dao kéo" quá đà.

Kể từ khi ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng, vẻ ngoài đáng yêu cùng chất giọng tốt đã giúp nữ ca sĩ Thu Thủy có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Sau khi trở lại Vbiz, nữ ca sĩ rộ lên nghi vấn đụng chạm "dao kéo" và cô cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân đã can thiệp thẩm mỹ để xinh đẹp hơn, tự tin hơn. Nhưng gương mặt của nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng khác lạ, không còn nét đẹp tự nhiên như ngày cô mới gia nhập làng giải trí. Trong clip được đăng tải trên Tiktok gần đây, chủ nhân của bài hát "Viên kẹo ngọt" khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì "vẻ đẹp dao kéo" của mình.

Thu Thủy khiến dân tình ngỡ ngàng bởi góc cận gương mặt 'dao kéo' của mình - Ảnh chụp màn hình Nhiều người từng tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên ngày nào của cô nàng - Ảnh chụp màn hình Sau khi đoạn clip ngắn được đăng tải, nhiều người buông lời chê bai nhan sắc của nữ ca sĩ "Phẫu thuật thẩm mỹ quá không dòm ra luôn", "Xui quá không nhận ra Thu thủy", hay không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên nhắc đến cả ông xã của Thu Thủy: "Mặt sửa quá! Được cả hai vợ chồng". Nhiều người buông lời chê bai nhan sắc của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Song song đó, nhiều người hâm mộ cũng dành nhiều tình cảm yêu mến và lên tiếng bênh vực nghi vấn lạm dụng "dao kéo" của cô nàng như: "Ai là fan từ xưa giờ cũng già rồi đúng không, nên chắc chẳng nông cạn đi chê người ta đâu. Còn người ngoài làm ơn đừng nói lời tổn thương người phụ nữ", "Chị vẫn xinh quá", "Không phải fan trung thành thắm thiết gì hết, nhưng là khán giả cũ. Ai mà chả thay đổi nên diện mạo không quan trọng. Miễn Thu Thủy thấy vui là được"... Mặc kệ ngoài kia người ta bàn tán thế nào, người đẹp vẫn luôn tự tin tỏa sáng trong mắt người hâm mộ, đồng thời khiến nhiều người không quên được giọng hát trời cho của cô "Mê giọng hát của chị lắm".

Người đẹp vẫn luôn xinh đẹp trong mắt người hâm mộ mà còn được yêu quý bởi giọng hát trời cho của cô - Ảnh chụp màn hình Trong một bức ảnh gần đây, Thu Thủy chụp cùng cô con gái nhỏ của mình. Gương mặt của cô vẫn được đánh giá là đẹp mộc mạc và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cô nàng khoe chụp cận gương mặt vẫn tươi tắn và xinh đẹp của mình - Ảnh FBNV Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nữ ca sĩ được chia sẻ gần đây - Ảnh FBNV Sau cuộc hôn nhân đầu sóng gió, bà mẹ hai con Thu Thủy hiện đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ bên chồng trẻ Kin Nguyễn.

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