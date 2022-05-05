Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha'

Kể từ khi ly hôn với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh rất đi chăm đi show và tập trung cho công việc khi cho ra mắt một số sản phẩm mới được khá nhiều người ủng hộ. Không chỉ vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ cũng được nhiều fan hâm mộ để mắt đến, bởi dạo gần đây cô nàng liên tục bị lộ hint hẹn hò với một người đàn ông lạ mặt.

Bức hình bắt trọn khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng người tình tin đồn - Ảnh: Group Thế Giới Showbiz

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh "ăn sập" Hà Nội cùng dòng trạng thái: "Về quê là tha hồ ăn uống…Dù có đi bốn phương trời… Người Hà Nội nhìn hình là biết ăn món gì ở đâu ngay…"