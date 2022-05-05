Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha'

Mối quan hệ giữa Phạm Quỳnh Anh và tình trẻ đang là chủ đề được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.
- Giữa tin đồn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cư dân mạng khi bị bảo 'đừng che bụng nữa'
- Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu
Kể từ khi ly hôn với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh rất đi chăm đi show và tập trung cho công việc khi cho ra mắt một số sản phẩm mới được khá nhiều người ủng hộ. Không chỉ vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ cũng được nhiều fan hâm mộ để mắt đến, bởi dạo gần đây cô nàng liên tục bị lộ hint hẹn hò với một người đàn ông lạ mặt.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh "ăn sập" Hà Nội cùng dòng trạng thái: "Về quê là tha hồ ăn uống…Dù có đi bốn phương trời… Người Hà Nội nhìn hình là biết ăn món gì ở đâu ngay…"
Dù khoe rất nhiều món ăn và cảnh đẹp ở Thủ Đô Hà Nội, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là vòng 2 bất thường của giọng ca ''Càng Xa Càng Nhớ''. Chứng kiến hình ảnh đó, một số bộ phận netizen tin rằng cô nàng đang mang thai đứa con thứ 3 trong mình khi liên tiếp lựa chọn những bộ đồ rộng nhằm che đi phần bụng của mình.
Thậm chí một số người còn tự tin khẳng định giọng ca sinh năm 1984, đã mang thai được 6 đến 7 tháng và cha của đứa bé rất có thể là người đàn ông lạ mặt bị bắt gặp mới đây khi đang đi ăn cùng Phạm Quỳnh Anh.
Tất nhiên, tất cả mới chỉ là phỏng đoán từ phía người hâm mộ và vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào được đưa ra từ phía vợ cũ Quang Huy. Netizen cũng hy vọng sau những mất mát đã trải qua, cô nàng sẽ có thể tìm được cho mình một bến đỗ vững chắc hơn.