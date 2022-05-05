Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha'

Sao Việt 05/05/2022 15:19

Mối quan hệ giữa Phạm Quỳnh Anh và tình trẻ đang là chủ đề được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Kể từ khi ly hôn với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh rất đi chăm đi show và tập trung cho công việc khi cho ra mắt một số sản phẩm mới được khá nhiều người ủng hộ. Không chỉ vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ cũng được nhiều fan hâm mộ để mắt đến, bởi dạo gần đây cô nàng liên tục bị lộ hint hẹn hò với một người đàn ông lạ mặt. 

Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 1
Bức hình bắt trọn khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng người tình tin đồn - Ảnh: Group Thế Giới Showbiz

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh "ăn sập" Hà Nội cùng dòng trạng thái: "Về quê là tha hồ ăn uống…Dù có đi bốn phương trời… Người Hà Nội nhìn hình là biết ăn món gì ở đâu ngay…"

Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 2
Bài đăng của nữ ca sĩ trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 3
Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 4
Tấm hình khiến netizen tin chắc giọng ca sinh năm 1984 đang mang thai đứa con thứ 3 - Ảnh: chụp màn hình

Dù khoe rất nhiều món ăn và cảnh đẹp ở Thủ Đô Hà Nội, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là vòng 2 bất thường của giọng ca ''Càng Xa Càng Nhớ''. Chứng kiến hình ảnh đó, một số bộ phận netizen tin rằng cô nàng đang mang thai đứa con thứ 3 trong mình khi liên tiếp lựa chọn những bộ đồ rộng nhằm che đi phần bụng của mình. 

Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 5
Một số bình luận của fan bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Thậm chí một số người còn tự tin khẳng định giọng ca sinh năm 1984, đã mang thai được 6 đến 7 tháng và cha của đứa bé rất có thể là người đàn ông lạ mặt bị bắt gặp mới đây khi đang đi ăn cùng Phạm Quỳnh Anh. 

Sau khoảnh khắc tình cảm bên tình trẻ, netizen phát hiện thêm chi tiết lạ trên người Phạm Quỳnh Anh: 'Bụng vượt mặt rồi nha' - Ảnh 6
Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Tất nhiên, tất cả mới chỉ là phỏng đoán từ phía người hâm mộ và vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào được đưa ra từ phía vợ cũ Quang Huy. Netizen cũng hy vọng sau những mất mát đã trải qua, cô nàng sẽ có thể tìm được cho mình một bến đỗ vững chắc hơn.   

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