Sao Việt 24h: Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp, Thanh Hằng nhí nhố 'lên đồ' đón Trung Thu

Diễn viên Ốc Thanh Vân khoe bộ ảnh kỉ niệm chụp hình cùng ông xã Trí Rùa và chia sẻ những dòng tâm sự trong hôn nhân của cô. Đông Nhi lại tiếp tục có những bức hình 'dìm hàng' tiểu công chúa Winne, nhưng vì quá đáng yêu nên ai ai cũng mê tít.

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