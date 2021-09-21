Sao Việt 24h: Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp, Thanh Hằng nhí nhố 'lên đồ' đón Trung Thu

Sao Việt 21/09/2021 11:35

Diễn viên Ốc Thanh Vân khoe bộ ảnh kỉ niệm chụp hình cùng ông xã Trí Rùa và chia sẻ những dòng tâm sự trong hôn nhân của cô. Đông Nhi lại tiếp tục có những bức hình 'dìm hàng' tiểu công chúa Winne, nhưng vì quá đáng yêu nên ai ai cũng mê tít.

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Hồ Quang Hiếu đón sinh nhật tuổi mới bằng những dòng tâm sự ngắn trên trang cá nhân của mình. Ảnh: FBNV
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Jun Phạm chia sẻ khoarh khắc được cô em Ninh Dương Lan Ngọc đắp mặt nạ cho mình. Ảnh: FBNV
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Siêu mẫu Hà Anh khoe con gái đón Trung Thu tại nhà cực dễ thương. Ảnh: FBNV
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Isaac bất chấp mọi phong cách và vẫn rất đẹp trai khiên bao trái tim fan girl đứng ngồi không yên. Ảnh: FBNV
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Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp nấu một sữa bắp trông 'rất gì và này nọ' Ảnh: FBNV
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Đông Nhi lại tiếp tục có những bức hình 'dìm hàng' tiểu công chúa Winne, nhưng vì quá đáng yêu nên ai ai cũng mê tít. Ảnh: FBNV
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Siêu mẫu Thanh Hằng khoe bộ ảnh 'nhí nhố' bên những chiếc lồng đèn đón một mùa Trung Thu tại nhà. Ảnh: FBNV
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Diễn viên Ốc Thanh Vân khoe bộ ảnh kỉ niệm chụp hình cùng ông xã Trí Rùa và chia sẻ những dòng tâm sự trong hôn nhân của cô. Ảnh: FBNV
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Bảo Anh với caption 'Tập nhưng cũng không quên bật đèn chụp chiếc ảnh đăng Facebook'. Ảnh: FBNV
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Vợ chồng diễn viên Kha Ly và Thanh Duy tổ chức sinh nhật tuổi mới cho con trai cưng tại quê nhà. Ảnh: FBNV

 

Sao Việt 24h: Lệ Quyên khoe trọn gương mặt 'thần thái' cùng với nhan sắc cực đỉnh, Mai Phương Thúy tạo dáng cực sexy khiến ai nấy đều trầm trồ

Sao Việt 24h: Lệ Quyên khoe trọn gương mặt 'thần thái' cùng với nhan sắc cực đỉnh, Mai Phương Thúy tạo dáng cực sexy khiến ai nấy đều trầm trồ

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cũng đã tổ chức 1 buổi cúng tổ nghề ngay tại nhà đơn giản. Nàng hậu Kỳ Duyên tung nguyên bộ ảnh ăn chơi ở Đà Lạt khi chưa có dịch, có vẻ như nàng hậu đã 'thèm' được vi vu đó đây lắm rồi.

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Từ khóa:   Sao Việt 24h nữ ca sĩ Bảo Anh Siêu mẫu Thanh Hằng

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