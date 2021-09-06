'Rèn' dáng mùa giãn cách, 'nữ hoàng nội y' hào phóng phô diễn vòng một 'tràn màn hình' muốn 'tụt' cả đường huyết

Ngọc Trinh tự tin khoe trọn những đường cong nóng bỏng mặc cho việc cô nhận mình là cô bé "xổ sữa" do tăng cân sau những ngày giãn cách ở nhà.
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Vào những ngày giãn cách xã hội do Covid-19, Ngọc Trinh dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện thể thao và giữ dáng của mình. Mới đây, người đẹp gây ấn tượng mạnh với loạt ảnh khoe dáng mướt mắt, đặc biệt là vòng một đẫy đà trong bộ trang phục thể thao ôm sát cơ thể.
Trên trang Facebook cá nhân, nữ hoàng nội y của Vbiz không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh chụp cận mặt và khoe khéo "đôi gò bồng đào" căng tràn của mình. Cô nàng còn đăng kèm dòng trạng thái đầy hưng phấn "Tôi hết hình up rồi, tui up hình này được không mấy bà. Chủ nhật vui vẻ". Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng "bão like" cùng với đó là lời khen "có cánh" không ngớt.
Có thể thấy, Ngọc Trinh là một trong những sao Việt chăm chỉ giữ vóc dáng bởi cô nàng thường xuyên tập yoga với nhiều kĩ năng khó. Vậy nên, người đẹp luôn diện những "bộ cánh" cắt xẻ cực bạo và phô diễn trọn đường cong cùng làn da "trắng như sứ" của mình. Không chỉ cánh đàn ông, các chị em nhìn vào dáng vóc của cô nàng cũng phải trầm trồ.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ cần một số kĩ năng tạo dáng "thượng thừa" của mình, Ngọc Trinh càng ghi điểm khi xuất hiện trong lần này.
Vào mùa dịch, Ngọc Trinh không thể đi tập luyện thể thao nên cô nàng từng than thở vòng eo 56cm đã tăng thành 59cm. Vậy nên, cô đã nỗ lực ăn kiêng và kết hợp nhiều môn thể dục để lấy lại vóc dáng thon gọn trước đây.