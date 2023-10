'Rèn' dáng mùa giãn cách, 'nữ hoàng nội y' hào phóng phô diễn vòng một 'tràn màn hình' muốn 'tụt' cả đường huyết

Vào những ngày giãn cách xã hội do Covid-19, Ngọc Trinh dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện thể thao và giữ dáng của mình. Mới đây, người đẹp gây ấn tượng mạnh với loạt ảnh khoe dáng mướt mắt, đặc biệt là vòng một đẫy đà trong bộ trang phục thể thao ôm sát cơ thể.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ hoàng nội y của Vbiz không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh chụp cận mặt và khoe khéo "đôi gò bồng đào" căng tràn của mình. Cô nàng còn đăng kèm dòng trạng thái đầy hưng phấn "Tôi hết hình up rồi, tui up hình này được không mấy bà. Chủ nhật vui vẻ". Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng "bão like" cùng với đó là lời khen "có cánh" không ngớt.