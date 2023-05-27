Phản ứng bất ngờ của netizen sau khi 'Họa mi tóc nâu' làm điều kỳ diệu

Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đã đăng tải bài viết chia sẻ về cảm nhận của bản thân sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía người nghe, khiến nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ.

Sau thời gian nghỉ ngơi từ khi kết thúc bộ phim "Người giữ thời gian", mới đây, nữ ca sĩ phát hành những ca khúc mà cô đã thể hiện trong đêm nhạc online "My Soul 1981" vào mỗi thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên YouTube và các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Tất cả đều là những ca khúc từng được nhiều khán giả yêu thích và nóng lòng chờ đợi để được nghe trọn vẹn. Ca khúc đầu tiên mà Mỹ Tâm phát hành là một sáng tác của Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh mang tên "Anh, thế giới và em" Trước khi phát hành bản audio cho ca khúc "The Light", Mỹ Tâm chia sẻ: "Bạn có thể đang đau khổ, đang loay hoay, hay ở trong trạng thái cùng cực nào đó mà chỉ có một mình bản thân ta mới có thể thấu rõ. Đừng trông đợi ai sẽ hiểu và thương ta, hãy thương chính mình và vượt qua tất cả, vì trong mọi con đường, đi hết khoảng đen tối sẽ có ánh sáng chờ đợi ta phía trước. Nhất định là thế!

Bài hát này sẽ là người bạn thân thiết ôm nỗi đau của bạn vào lòng và cùng bạn vượt qua những khó khăn trắc trở… Hãy vui lên và bước ra ánh sáng các bạn nhé!". "The Light" là ca khúc đã từng được Mỹ Tâm trình diễn trong show "Tri Âm", với giai điệu mạnh mẽ cùng giọng hát live ấn tượng, ca khúc này đã nhanh chóng để lại cho người xem nhiều ấn tượng và cũng được người hâm mộ liên tục yêu cầu hát lại khi có dịp giao lưu với Mỹ Tâm. Thậm chí, trong những lần gặp gỡ khán giả trong chuỗi cinetour vừa qua, nữ ca sĩ cũng đã không ít lần hát chay bài hát này để gửi tặng đến người hâm mộ.

Nữ ca sĩ trong chuỗi cinetour vừa qua Sau đó, Mỹ Tâm đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân chia sẻ về cảm nhận của bản thân sau khi bản audio ca khúc The Light được ra mắt. Theo đó, Mỹ Tâm cho biết, sau khi ca khúc này được phát hành, nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người nghe, điều này đã khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động. Mỹ Tâm cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi ca khúc The Light được đón nhận một cách tích cực Mới đây, diễn viên Mai Tài Phến tổ chức buổi tiệc đón tuổi mới, sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong khiến người hâm mộ chú ý vì cả 2 vướng tin đồn yêu nhau vài năm qua. Những hình ảnh được chia sẻ, Mỹ Tâm diện đầm đen thanh lịch đến chúc mừng sinh nhật Mai Tài Phến. Nữ ca sĩ thoải mái cười đùa, đứng sát "bạn trai tin đồn" chụp ảnh kỷ niệm. Trong khi đó, Mai Tài Phến gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ. Mỹ Tâm xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Mai Tài Phến Trước đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã hợp tác cùng nhau trong dự án âm nhạc "Đừng hỏi em". Sau đó, cả hai tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh". Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò.

Netizen bất ngờ khi người hâm mộ Mỹ Tâm bất ngờ nhắn gửi một thông điệp đặc biệt đến Võ Hạ Trâm Mới đây nhiều người hâm mộ bất ngờ chú ý thông điệp đặc biệt từ fan của nữu ca sĩ Mỹ Tâm gửi đến Võ Hạ Trâm

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