Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng

Ngọc Trinh khiến dân tình bấn loạn khi khoe loạt ảnh diện bikini siêu nóng bỏng lên mạng xã hội.

Trong showbiz Việt, khó ai vượt mặt được Ngọc Trinh ở độ chịu chơi và sở thích diện bikini lạ mắt. "Nữ hoàng nội y" sở hữu vóc dáng chuẩn từng centimet và thần thái gợi cảm. Luôn chiếm trọn "spotlight" mỗi khi xuất hiện, người đẹp khiến netizen không khỏi trầm trồ trước những màn thả dáng đỉnh cao trong những thiết kế táo bạo.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục "làm nóng" trang Instagram của mình với loạt ảnh mới. Mỹ nhân gốc Trà Vinh xuất hiện trong bộ bikini lạ mắt, ôm sát cơ thể. Thiết kế này càng làm nổi bật làn da không tỳ vết của cô nàng trong từng shoot hình. "Nữ hoàng nội y" khoe trọn 3 vòng nóng bỏng, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn đẹp như tượng tạc.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh diện bikini và chụp một bộ ảnh xịn sò như thế. Loạt khoảnh khắc táo bạo thế này đã giúp Ngọc Trinh xây dựng hình tượng "nữ hoàng nội y", ngày càng được nhiều người ngưỡng mộ về vóc dáng.

Ngọc Trinh nóng bỏng nghẹt thở trong bộ ảnh mới

Lần này cô nàng gây nhức mắt với nội y bé tẹo, o ép vòng một nghẹt thở

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