Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng

Sao Việt 08/01/2022 11:17

Ngọc Trinh khiến dân tình bấn loạn khi khoe loạt ảnh diện bikini siêu nóng bỏng lên mạng xã hội.

Trong showbiz Việt, khó ai vượt mặt được Ngọc Trinh ở độ chịu chơi và sở thích diện bikini lạ mắt. "Nữ hoàng nội y" sở hữu vóc dáng chuẩn từng centimet và thần thái gợi cảm. Luôn chiếm trọn "spotlight" mỗi khi xuất hiện, người đẹp khiến netizen không khỏi trầm trồ trước những màn thả dáng đỉnh cao trong những thiết kế táo bạo.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục "làm nóng" trang Instagram của mình với loạt ảnh mới. Mỹ nhân gốc Trà Vinh xuất hiện trong bộ bikini lạ mắt, ôm sát cơ thể. Thiết kế này càng làm nổi bật làn da không tỳ vết của cô nàng trong từng shoot hình. "Nữ hoàng nội y" khoe trọn 3 vòng nóng bỏng, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn đẹp như tượng tạc.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh diện bikini và chụp một bộ ảnh xịn sò như thế. Loạt khoảnh khắc táo bạo thế này đã giúp Ngọc Trinh xây dựng hình tượng "nữ hoàng nội y", ngày càng được nhiều người ngưỡng mộ về vóc dáng.

Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng - Ảnh 1

Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng - Ảnh 2

Ngọc Trinh nóng bỏng nghẹt thở trong bộ ảnh mới

Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng - Ảnh 3
Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng - Ảnh 4

Ngọc Trinh ngày càng hở bạo, khoe dáng cực đỉnh trong bộ ảnh mới siêu nóng bỏng - Ảnh 5

Lần này cô nàng gây nhức mắt với nội y bé tẹo, o ép vòng một nghẹt thở

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên

Ngọc Trinh vừa tung trọn bộ ảnh mới ra lò, khoe trọn ba vòng chuẩn chỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y #Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 24 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"