Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên

Sao Việt 07/01/2022 08:00

Ngọc Trinh vừa tung trọn bộ ảnh mới ra lò, khoe trọn ba vòng chuẩn chỉnh.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y" thế nên từ lâu việc Ngọc Trinh ăn mặc hở hang để trưng trổ 3 vòng cơ thể là điều bình thường đối với người hâm mộ. Ấy thế nhưng, điều này cũng chính là con dao hai lưỡi khiến Ngọc Trinh có nhiều pha lộ hàng thiếu tinh tế trước mắt nhiều người.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, chân dài gốc Trà Vinh vừa chiêu đãi dân tình một bữa tiệc "thịnh soạn" với bộ ảnh mới nhất. Người đẹp tạo nhiều dáng pose khác nhau, uốn éo hết cỡ khoe đường cong "sắc nét" và 3 vòng "căng đét" vạn người mê. Đáng chú ý, làn da bánh mật căng bóng còn làm visual Ngọc Trinh nổi bật hơn gấp bội.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng để lộ ảnh hậu trường với chiếc bra bé xíu không ôm khít khiến vòng một của cô nàng như chạy sang 2 bên. Kiểu quần "lừa tình" này càng khiến Nữ hoàng nội y trông như không có mảnh vải che thân. Tuy nhiên so với ảnh đã chỉnh sửa lại có phần kém săn chắc hơn

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên - Ảnh 2

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên - Ảnh 4

Ngọc Trinh uốn éo khoe ba vòng căng đét, làn da bánh mật mướt mắt khiến CĐM đứng ngồi không yên - Ảnh 5

Có vẻ như mỗi ngày Ngọc Trinh càng hở bạo hơn

Ảnh: FBNV

Từ khóa:   Ngọc Trinh bikini clip nữ hoàng nội y

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