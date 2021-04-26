Nghệ sĩ Vbiz trồng chơi ăn thiệt, thành nông dân chính hiệu khi rau trái 'lặc lè', nhìn mà phát ham

Sau ánh hào quang của sân khấu, ít ai ngờ rằng những người nghệ sĩ cũng có cuộc sống vô cùng bình dân và giản dị.
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Việc chăm sóc vườn nhà không chỉ là nơi giúp các nghệ sĩ có thêm nguồn thức ăn sạch mà còn để nghỉ dưỡng, thư giãn. Cùng điểm qua dàn sao trở thành "nông dân thứ thiệt" trong việc trồng trọt nhé!
Nghệ sĩ Hoài Linh
Dạo gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh "ở ẩn" ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình mà lại quay Vlog ngày ngày chăm sóc khu vườn trái cây xum xuê. Anh Bốn có cả một khu vườn lớn để thỏa mãn sở thích trồng cây ăn quả của mình. Trong vườn, không thiếu thứ gì từ khổ qua, đu đủ, rau dền, cải... đến các loại cây kiểng đắt tiền có giá hàng tỷ đồng.
Khu vườn không chỉ là nơi giúp nam danh hài có thêm nguồn thức ăn sạch mà còn để an yên và an dưỡng tuổi già. Lối sống giản dị và dân dã của Hoài Linh khiến không ít người luôn ngưỡng mộ và trầm trồ ngợi khen.
Nữ diễn viên Việt Trinh
Việt Trinh không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Hiện tại, nữ diễn viên có một khu vườn rộng lớn, trồng nhiều cây ăn trái ở Bình Dương.
Việt Trinh dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc vườn nhà và thu hoạch các loại rau trái do cô trồng. Nữ diễn viên ví mình như một người nông dân thực thụ, yêu công việc chăm sóc cây và sống gần gũi với thiên nhiên.
Cặp đôi ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh
Cặp đôi đã biến khoảng sân rộng của ngôi nhà thành không gian xanh mát với vườn rau trái không thiếu thứ gì, phục vụ những bữa ăn ngon và sạch cho gia đình. Cặp đôi trồng đủ loại rau như mướp, rau muống, cải, mồng tơi, cà chua...
Dưới bàn tay chăm bẵm của các nghệ sĩ, vườn cây trái luôn xanh tốt và xum xuê. Lối sống giản dị và dân dã của các nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước.