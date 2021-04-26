Nghệ sĩ Vbiz trồng chơi ăn thiệt, thành nông dân chính hiệu khi rau trái 'lặc lè', nhìn mà phát ham

Sau ánh hào quang của sân khấu, ít ai ngờ rằng những người nghệ sĩ cũng có cuộc sống vô cùng bình dân và giản dị.

Việc chăm sóc vườn nhà không chỉ là nơi giúp các nghệ sĩ có thêm nguồn thức ăn sạch mà còn để nghỉ dưỡng, thư giãn. Cùng điểm qua dàn sao trở thành "nông dân thứ thiệt" trong việc trồng trọt nhé! Nghệ sĩ Hoài Linh

Dạo gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh "ở ẩn" ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình mà lại quay Vlog ngày ngày chăm sóc khu vườn trái cây xum xuê. Anh Bốn có cả một khu vườn lớn để thỏa mãn sở thích trồng cây ăn quả của mình. Trong vườn, không thiếu thứ gì từ khổ qua, đu đủ, rau dền, cải... đến các loại cây kiểng đắt tiền có giá hàng tỷ đồng. Vườn rau đầy ấp, xanh tươi khiến nhiều người trầm trồ của nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh FBNV Cay me 'siêu to khổng lồ' đáng giá bạc tỷ tại khu vườn nhà nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình Cây đu đủ nhà anh Bốn sai trĩu cành - Ảnh chụp màn hình Cây khổ qua sai quả được nam danh hài giới thiệu trong Vlog gần đây - Ảnh chụp màn hình Khu vườn không chỉ là nơi giúp nam danh hài có thêm nguồn thức ăn sạch mà còn để an yên và an dưỡng tuổi già. Lối sống giản dị và dân dã của Hoài Linh khiến không ít người luôn ngưỡng mộ và trầm trồ ngợi khen.

Nữ diễn viên Việt Trinh Việt Trinh không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Hiện tại, nữ diễn viên có một khu vườn rộng lớn, trồng nhiều cây ăn trái ở Bình Dương. Không chỉ trồng rau, cây ăn trái, mà 'người đẹp Tây Đô' còn trồng rất nhiều hoa xinh để trang trí cho vườn nhà - Ảnh FBNV Không gian sống của ngôi nhà ngập tràn màu xanh của thiên nhiên - Ảnh FBNV Nữ diễn viên thường dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho vườn cây của mình - Ảnh FBNV Cây dâu đến mùa cho trái trĩu cành nhìn mà phát ham - Ảnh FBNV Việt Trinh dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc vườn nhà và thu hoạch các loại rau trái do cô trồng. Nữ diễn viên ví mình như một người nông dân thực thụ, yêu công việc chăm sóc cây và sống gần gũi với thiên nhiên. Cặp đôi ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh Cặp đôi đã biến khoảng sân rộng của ngôi nhà thành không gian xanh mát với vườn rau trái không thiếu thứ gì, phục vụ những bữa ăn ngon và sạch cho gia đình. Cặp đôi trồng đủ loại rau như mướp, rau muống, cải, mồng tơi, cà chua... Bà xã Công Vinh không ít lần chia sẻ hình ảnh thu hoạch thành quả cùng chồng và con gái trong khu vườn nhà mình - Ảnh FBNV Vườn rau xum xuê, xanh tươi mơm mởm của Thủy Tiên - Ảnh FBNV Đôi vợ chồng trồng nhiều rau, cây ăn quả trong khoảng sân vườn rộng - Ảnh FBNV Vườn cây nhà Thủy Tiên nhìn 'sương sương' đã thấy 'không thiếu món gì' - Ảnh FBNV Dưới bàn tay chăm bẵm của các nghệ sĩ, vườn cây trái luôn xanh tốt và xum xuê. Lối sống giản dị và dân dã của các nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước.

Giữa lúc bị bà Nguyễn Phương Hằng 'gọi tên', Hoài Linh bất ngờ chia sẻ động thái mới trên mạng xã hội khiến dư luận 'sốc' Mới đây, danh hài Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân của mình thành tích ấn tượng với hơn 1 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube chỉ sau một thời gian ngắn. Được biết, hiếm có người nghệ sĩ nổi tiếng nào có được thành tích “khủng” đến vậy.

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