Netizen phản ứng mạnh 'ca sĩ toàn năng và hoàn mỹ hơi sai', Chi Pu vội vàng xoá bài chia sẻ sau vài giờ?

Sao Việt 30/06/2021 17:15

Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ netizen, Chi Pu phải nhanh tay xóa bài chia sẻ có nội dung khen mình là "ca sĩ toàn năng".

Từ khi lấn sân sang con đường ca hát, Chi Pu đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng lại lần nữa gây nhiều xôn xao khi chia sẻ một bài viết về mình có xuất hiện dòng chữ "Ca sĩ toàn năng". Từ điều này, đã làm làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều. Không ít cộng đồng mạng đã tràn vào "cà khịa" nữ ca sĩ.

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Bài chia sẻ trên trang cá nhân của Chi Pu nhận nhiều bình luận trái chiều của netizen - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bình luận, đa số ý kiến đều cảm thấy "sai sai" vì cho rằng Chi Pu hợp với diễn viên còn danh hiệu "ca sĩ toàn năng" thì có lẽ quá sức đối với cô nàng. Bên cạnh đó, nhiều bình luận "khắc nghiệt" hơn bằng cách đăng tải những đoạn cắt khoảnh khắc Chi Pu hát chênh phô. Sau khi nhận vô số những tranh cãi trên mạng xã hội, hiện bài chia sẻ này đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của Chi Pu.

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Bình luận 'cà khịa' từ netizen dành cho Chi Pu - Ảnh: Chụp màn hình  

Một điều phải công nhận, các sản phẩm âm nhạc mà Chi Pu cho ra mắt được đầu tư chỉn chu và phong cách mới lạ. Thế nhưng, giọng hát live của cô nàng vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi. Sau MV Cung Đàn Vỡ Đôi ra mắt 1 năm trước thì tới nay, Chi Pu vẫn chưa tiếp tục tung ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào.

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Giọng hát live của Chi Pu vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi - Ảnh: Internet
Đường cong nóng bỏng của Chi Pu ở tuổi 28

Đường cong nóng bỏng của Chi Pu ở tuổi 28

Càng ngày Chi Pu càng trở nên táo bạo và quyến rũ hơn.

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