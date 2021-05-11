Mỹ nhân Việt tiêu tiền của bạn trai: Cô thoải mái ‘bào’, lương tâm không cắn rứt, nàng cho ngược lại, chỉ cần ‘anh yêu em’

Ngọc Trinh thẳng thắn chia sẻ những chuyện riêng tư của mình với bạn trai mà nhiều người đẹp khác không tiết lộ như chuyện tiêu tiền của bạn trai . Về chuyện này, Ngọc Trinh xem đó là rất bình thường, cô thẳng thắn: "Tiêu tiền của người yêu chứ đâu phải ra đường xin tiền người lạ".

Người đẹp được biết đến như "yêu nữ hàng hiệu" của showbiz Việt. Không chỉ những lần mua sắm trang phục hàng tỷ đồng mà những chuyến du lịch sang chảnh hay sở thích siêu xe của cô nàng cũng luôn khiến dân mạng trầm trồ. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc Ngọc Trinh làm gì mà có nhiều tiền thế trong khi show diễn không nhiều. "Nữ hoàng nội y" từng tiết lộ một nguồn "thu nhập" khác của cô chính là từ người yêu.

Trước đây, Ngọc Trinh cũng từng rất nổi tiếng với câu nói: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". Theo đó, cô không giấu giếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai và cũng chính nhờ sự hỗ trợ này từ người yêu đã giúp Ngọc Trinh cùng gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn.

Để làm bạn trai của Ngọc Trinh, phải từ giàu đến rất giàu - Ảnh: FB

Mai Phương Thúy

Là hoa hậu duy nhất dám thừa nhận công khai rằng mình thoải mái tiêu tiền bạn trai cho, đối với Mai Phương Thúy, đó là chuyện bình thường vì là bạn trai chứ không phải người lạ. Nàng hậu cũng là người giỏi kiếm tiền nhưng "bạn trai chịu để tôi bào thì tôi xài, không thì thôi. Anh ấy cũng lo cho tôi nhiều".

'Tiền của em là của em, tiền của anh ấy sau này em hy vọng sẽ là của em nốt. Mà không được thì thôi!' - Ảnh: FB

Mai Phương Thúy cũng từng khẳng định, khi tiêu tiền do mình làm ra cô sẽ phải suy nghĩ, nhưng với tiền của bạn trai, cô thẳng thắn: "Tôi tiêu tiền của bạn trai không cần nghĩ và cũng không có tiếc… Bạn trai cho bao nhiêu xin bấy nhiêu, không ép. Nói chung cũng không quá nhiều nên tôi đi ngủ không bị lương tâm cắn rứt là mình đào mỏ quá".

Mai Phương Thúy thoải mái tiêu tiền của bạn trai nhưng không nhiều nên lương tâm không cắn rứt là mình đào mỏ quá - Ảnh: FB

Ngoài ra, không chỉ là những chi phí bình thường, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn thoải mái mượn tiền của bạn trai để đầu tư: "Đôi lúc cần huy động vốn, thay vì vay ngân hàng, tôi sẽ vay bạn trai. Vay tiền xong, vui vẻ tôi lấy luôn, không thì tôi trả lại".

Hari Won

Trường hợp Hari Won thì lại khác, khi còn quen người cũ, cô thường xuyên nhận được những khoản tiền từ anh. Mỗi lần như vậy, nữ ca sĩ cũng không từ chối. Tuy nhiên, nhận tiền nhưng cô không tiêu mà đem đi gửi tiết kiệm. Khi hai người chia tay, cô mang sổ tiết kiệm trả lại cho anh không thiếu một đồng nào. Hari cho rằng, đó là việc nên làm và rất "ngầu" nhưng với người cũ, hành động đó khiến anh buồn và trách cô là người tính toán trong chuyện tình cảm.

Hari Won từng nhận tiền của người yêu cũ nhưng không tiêu một đồng nào, giữ nguyên để gửi tiết kiệm - Ảnh: FB

Tuy nhiên, khi quen Trấn Thành thì cô đã thay đổi suy nghĩ. Trấn Thành nói với Hari Won, khi ai đó tặng gì cho cô nghĩa là cô có giá trị trong mắt họ và cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thế nên, cô không nên ngại ngần. Từ đó, Hari bắt đầu biết nhận và cởi mở hơn trong vấn đề này.

Hari Won: 'Cuộc đời tôi làm gì cũng sai, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai' - Ảnh: FB

Diệu Nhi

“Chỉ cần anh yêu em, thế giới để em lo” đúng là câu nói dành cho tình yêu của Diệu Nhi – Anh Tú. Trong chuyện tiền bạc, Diệu Nhi không nhận tiền từ bạn trai như các mỹ nhân khác mà ngược lại cô còn cho đi.

Không những không nhận tiền, Diệu Nhi còn cho ngược lại, lo cho bạn trai bất cứ thứ gì anh cần - Ảnh: FB

Diệu Nhi hơn Anh Tú 2 tuổi, cô có phần trưởng thành hơn và cũng có thu nhập nhỉnh hơn bạn trai. Diệu Nhi từng tuyên bố sẽ lo cho người yêu đầy đủ, chỉ cần anh yêu cô thôi, những chuyện khác để cô lo. Những lời này chắc chắn không phải là đùa bởi Diệu Nhi đã rơm rớm khi nói ra, còn Anh Tú cũng không giấu được sự xúc động.

'Chỉ cần anh yêu em, thế giới để em lo' - Ảnh: Internet

Để tìm được một cô gái thứ hai trong showbiz dám nói và dám làm những điều này như Diệu Nhi là rất hiếm và Anh Tú đúng là chàng trai may mắn vì có người luôn yêu thương và nghĩ đến anh nhiều như vậy.