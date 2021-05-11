Mỹ nhân Việt tiêu tiền của bạn trai: Cô thoải mái ‘bào’, lương tâm không cắn rứt, nàng cho ngược lại, chỉ cần ‘anh yêu em’

Sao Việt 11/05/2021 16:29

Tiền bạc vốn là chuyện nhạy cảm, đặc biệt là tiền của người yêu. Đối với các mỹ nhân Vbiz, mỗi người lại có một cách tiêu tiền của bạn trai khác nhau.

Ngọc Trinh

Người đẹp được biết đến như "yêu nữ hàng hiệu" của showbiz Việt. Không chỉ những lần mua sắm trang phục hàng tỷ đồng mà những chuyến du lịch sang chảnh hay sở thích siêu xe của cô nàng cũng luôn khiến dân mạng trầm trồ. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc Ngọc Trinh làm gì mà có nhiều tiền thế trong khi show diễn không nhiều. "Nữ hoàng nội y" từng tiết lộ một nguồn "thu nhập" khác của cô chính là từ người yêu. 

Ngọc Trinh thẳng thắn chia sẻ những chuyện riêng tư của mình với bạn trai mà nhiều người đẹp khác không tiết lộ như chuyện tiêu tiền của bạn trai. Về chuyện này, Ngọc Trinh xem đó là rất bình thường, cô thẳng thắn: "Tiêu tiền của người yêu chứ đâu phải ra đường xin tiền người lạ". 

tieu tien cua ban trai 1
Đối với Ngọc Trinh, nhận tiền của bạn trai thì tại sao phải ngại, tiêu tiền của người yêu chứ đâu phải ra đường xin tiền người lạ - Ảnh: FB

Trước đây, Ngọc Trinh cũng từng rất nổi tiếng với câu nói: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". Theo đó, cô không giấu giếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai và cũng chính nhờ sự hỗ trợ này từ người yêu đã giúp Ngọc Trinh cùng gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn. 

 

tieu tien cua ban trai 2
Để làm bạn trai của Ngọc Trinh, phải từ giàu đến rất giàu - Ảnh: FB

Mai Phương Thúy

Là hoa hậu duy nhất dám thừa nhận công khai rằng mình thoải mái tiêu tiền bạn trai cho, đối với Mai Phương Thúy, đó là chuyện bình thường vì là bạn trai chứ không phải người lạ. Nàng hậu cũng là người giỏi kiếm tiền nhưng "bạn trai chịu để tôi bào thì tôi xài, không thì thôi. Anh ấy cũng lo cho tôi nhiều".

tieu tien cua ban trai 3
'Tiền của em là của em, tiền của anh ấy sau này em hy vọng sẽ là của em nốt. Mà không được thì thôi!' - Ảnh: FB

Mai Phương Thúy cũng từng khẳng định, khi tiêu tiền do mình làm ra cô sẽ phải suy nghĩ, nhưng với tiền của bạn trai, cô thẳng thắn: "Tôi tiêu tiền của bạn trai không cần nghĩ và cũng không có tiếc… Bạn trai cho bao nhiêu xin bấy nhiêu, không ép. Nói chung cũng không quá nhiều nên tôi đi ngủ không bị lương tâm cắn rứt là mình đào mỏ quá".

tieu tien cua ban trai 4
Mai Phương Thúy thoải mái tiêu tiền của bạn trai nhưng không nhiều nên lương tâm không cắn rứt là mình đào mỏ quá - Ảnh: FB

Ngoài ra, không chỉ là những chi phí bình thường, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn thoải mái mượn tiền của bạn trai để đầu tư: "Đôi lúc cần huy động vốn, thay vì vay ngân hàng, tôi sẽ vay bạn trai. Vay tiền xong, vui vẻ tôi lấy luôn, không thì tôi trả lại".

Hari Won

Trường hợp Hari Won thì lại khác, khi còn quen người cũ, cô thường xuyên nhận được những khoản tiền từ anh. Mỗi lần như vậy, nữ ca sĩ cũng không từ chối. Tuy nhiên, nhận tiền nhưng cô không tiêu mà đem đi gửi tiết kiệm. Khi hai người chia tay, cô mang sổ tiết kiệm trả lại cho anh không thiếu một đồng nào. Hari cho rằng, đó là việc nên làm và rất "ngầu" nhưng với người cũ, hành động đó khiến anh buồn và trách cô là người tính toán trong chuyện tình cảm.

tieu tien cua ban trai 5
Hari Won từng nhận tiền của người yêu cũ nhưng không tiêu một đồng nào, giữ nguyên để gửi tiết kiệm - Ảnh: FB

Tuy nhiên, khi quen Trấn Thành thì cô đã thay đổi suy nghĩ. Trấn Thành nói với Hari Won, khi ai đó tặng gì cho cô nghĩa là cô có giá trị trong mắt họ và cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thế nên, cô không nên ngại ngần. Từ đó, Hari bắt đầu biết nhận và cởi mở hơn trong vấn đề này.

tieu tien cua ban trai 6
Hari Won: 'Cuộc đời tôi làm gì cũng sai, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai' - Ảnh: FB

Diệu Nhi

“Chỉ cần anh yêu em, thế giới để em lo” đúng là câu nói dành cho tình yêu của Diệu Nhi – Anh Tú. Trong chuyện tiền bạc, Diệu Nhi không nhận tiền từ bạn trai như các mỹ nhân khác mà ngược lại cô còn cho đi.

tieu tien cua ban trai 7
Không những không nhận tiền, Diệu Nhi còn cho ngược lại, lo cho bạn trai bất cứ thứ gì anh cần - Ảnh: FB

Diệu Nhi hơn Anh Tú 2 tuổi, cô có phần trưởng thành hơn và cũng có thu nhập nhỉnh hơn bạn trai. Diệu Nhi từng tuyên bố sẽ lo cho người yêu đầy đủ, chỉ cần anh yêu cô thôi, những chuyện khác để cô lo. Những lời này chắc chắn không phải là đùa bởi Diệu Nhi đã rơm rớm khi nói ra, còn Anh Tú cũng không giấu được sự xúc động.

tieu tien cua ban trai 8
'Chỉ cần anh yêu em, thế giới để em lo' - Ảnh: Internet

Để tìm được một cô gái thứ hai trong showbiz dám nói và dám làm những điều này như Diệu Nhi là rất hiếm và Anh Tú đúng là chàng trai may mắn vì có người luôn yêu thương và nghĩ đến anh nhiều như vậy.

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Mới đây nàng hậu đã đăng tải bức ảnh "thả dáng bên hồ", khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng như ngày mới đăng quang.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Ngọc Trinh Mai Phương Thuý ca sĩ Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"