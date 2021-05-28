Mĩ nhân Vbiz làm dâu hào môn: Lánh hào quang showbiz lui về ở ẩn, tập trung 'sự nghiệp' đẻ con, chăm chồng

Sao Việt 28/05/2021 06:27

Các mĩ nhân Vbiz chấp nhận rời hào quang showbiz khi đang đỉnh cao sự nghiệp để lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng đại gia, đời tư kín tiếng những vẫn khiến dân tình trầm trồ trước cuộc sống xa hoa hiếm có của các nàng.

Đặng Thu Thảo

"Thần tiên tỷ tỷ" kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, là một người có gia thế "khủng" sở hữu tập đoàn đa ngành. Ông xã hoa hậu Đặng Thu Thảo là con trai duy nhất của bà Dương Thanh Thủy, người sáng lập tập đoàn Trung Thủy. Anh còn gây chú ý khi từng vào Top 30 người trẻ thành đạt trong cuộc bình chọn của Forbes Việt Nam.

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Từ khi về làm phu nhân của doanh nhân Trung Tín, 'thần tiên tỷ tỷ' rất kín tiếng và chỉ tập trung chăm sóc gia đình - Ảnh: Internet

Từ khi “theo chàng về dinh”, Đặng Thu Thảo ít xuất hiện tại các sự giải trí, nàng hậu cũng ít chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong số những lần hiếm hoi xuất hiện cũng đủ cho dân tình trầm trồ với cuộc sống xa hoa của “thần tiên tỷ tỷ”. Cô sống cùng chồng trong một biệt thự rộng lớn thuộc dạng bề thế tại khu đất đắt đỏ ở TP.HCM. Không chỉ ở nhà sang, nàng hậu còn thường xuyên di chuyển bằng xế hộp đắt tiền.

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Hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nhưng 'thần tiên tỷ tỷ' vẫn không giấu được vẻ giàu sang và hạnh phúc viên mãn của mình - Ảnh: FB

nàng dâu hào môn, Đặng Thu Thảo tận hưởng cuộc sống xa hoa, không lo lắng về kinh tế và chỉ tập trung chăm sóc cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cô cũng tự tay chăm sóc chu đáo, vun vén cho gia đình không kém các sao nữ đảm đang khác của Vbiz.

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Rút khỏi showbiz ồn ào, Đặng Thu Thảo về làm dâu hào môn tận hưởng cuộc sống đúng chất 'thần tiên tỉ tỉ' - Ảnh: FB

Dương Trương Thiên Lý

Năm 2008, Dương Trương Thiên Lý tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên. Với gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối, cô gái 19 tuổi năm ấy đã giành ngôi vị Á hậu 2. Năm 2011, nàng Á hậu bất ngờ rời showbiz và lên xa hoa cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn khi tuổi đời còn rất trẻ.

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Dương Trương Thiên Lý có lẽ là nàng hậu kín tiếng nhất Vbiz, ngoài ra ít ai biết cô và siêu mẫu Lan Khuê cùng làm dâu trong một nhà hào môn - Ảnh: FB

Được biết, ông xã lớn hơn Dương Trương Thiên Lý 27 tuổi là con trai của cố doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hường) và là chủ ngân hàng Nam Á, Tập đoàn Hoàn Cầu - đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe. Ngoài việc là con trai của cố doanh nhân giàu có nổi tiếng với số tài sản khổng lồ, chồng của Dương Trương Thiên Lý còn sở hữu nhiều khu resort, bất động sản quy mô ở Nha Trang.

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Nàng hậu và ông xã cách 27 tuổi quen biết nhau qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, sau 4 năm tìm hiểu thì cả hai về chung một nhà trước sự bất ngờ của khán giả cả nước - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, Dương Trương Thiên Lý hầu như lui về ở ẩn, không còn vấn vương với showbiz, cũng như rất hiếm xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung cho gia đình và "đánh đổi" sự nghiệp bên ngoài bằng cuộc sống hạnh phúc bình yên.

Nàng hậu sống kín tiếng nhưng chỉ nhắc đến gia thế của nhà chồng cô cũng đủ hiểu người đẹp giàu có như thế nào. Ở tuổi ngoài 30, người đẹp có gia đình ấm êm hạnh phúc bên chồng và hai con. Nhiều người nhận xét, người đẹp rút lui khỏi showbiz, kín tiếng khi đang nổi tiếng là một cuộc "đánh đổi" thông minh và khéo léo.

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Lánh hào quang showbiz, Dương Trương Thiên Lý trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã đại gia - Ảnh: FB

Tâm Tít

Là hotgirl đình đám, Tâm Tít là cái tên quen thuộc đối với thế hệ 8X, 9X đời đầu. Năm 2015, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với Chu Ngọc Thành, một thiếu gia hào môn đồng thời là doanh nhân giàu có nức tiếng Hà Thành.

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Sau khi kết hôn, Tâm Tít không còn hoạt động showbiz mà thay vào đó là những hình ảnh tận hưởng cuộc sống sang chảnh được cô nàng thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Ông xã đại gia của Tâm Tít trước đây cũng từng là chàng thiếu gia đào hoa, qua lại với nhiều mĩ nhân Vbiz, nhưng khi đến với Tâm Tít thì anh đã bị chinh phục hoàn toàn. Sau khi kết hôn, Chu Ngọc Thành tỏ ra là người khá chịu chơi khi thường xuyên dành cho vợ hàng loạt quà đắt tiền và những chuyến du lịch sang chảnh.

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Là thiếu phu nhân nhà hào môn, Tâm Tít thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh sang chảnh cùng đồ hiệu 'dát đầy người' - Ảnh: FB
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Xuất thân từ hotgirl, Tâm Tít bây giờ là 'bà hoàng' tận hưởng cuộc sống xa hoa, ấm êm viên mãn bên chồng con - Ảnh: FB

Khi về làm dâu hào môn, Tâm Tít rút lui hoàn toàn khỏi showbiz để chăm lo mái ấm gia đình. Hiện tại, cô đã làm mẹ của hai bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống hiện tại của Tâm Tít có thể xem là khá viên mãn. Cô tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái và hưởng hạnh phúc cùng người chồng điển trai, thành đạt, không bị bận tâm bởi công việc hay chuyện showbiz.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo 30 tuổi vẫn đẹp rạng ngời qua ống kính 'cây nhà lá vườn' của chồng đại gia

Hoa hậu Đặng Thu Thảo 30 tuổi vẫn đẹp rạng ngời qua ống kính 'cây nhà lá vườn' của chồng đại gia

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải loạt ảnh mới của mình do chính chồng cô làm "phó nháy". Nhưng thần thái kiêu sa cùng nét đẹp tự nhiên của "thần tiên tỷ tỷ" mới là điều gây chú ý.

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Từ khóa:   hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng Dương Trương Thiên Lý Tâm Tít

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