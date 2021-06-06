MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: U60 như gái 30 nhờ ‘sống càng không lo sợ, bản thân càng trẻ hơn’

Dù đã U60 nhưng sắc vóc của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì quá trẻ trung và quyến rũ so với tuổi thật của mình. Nhiều người còn gọi MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là "mỹ nhân không tuổi".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, là một MC hải ngoại nổi tiếng gắn với chương trình Paris by Night đặc sắc được khán giả ủng hộ trong suốt 20 năm qua. Bên cạnh là một MC nổi tiếng, cô còn là một mỹ nhân nổi danh về cả xuất thân, tài năng và cuộc sống đời tư. Nhắc đến MC hải ngoại, không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên Kỳ Duyên là ái nữ của ông Nguyễn Cao Kỳ (từng làm Thủ tướng, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa) và bà Đặng Tuyết Mai (Hoa khôi Sài Gòn nức tiếng trước năm 1975). Trước khi là một MC nổi tiếng, nghề chính của Kỳ Duyên là luật sư, ngoài ra cô cũng từng gắn với sự nghiệp ca hát.

Xuất thân 'không phải dạng vừa' nhưng MC Kỳ Duyên chưa từng coi mình là công chúa, cô vẫn miệt mài lao động như bao người bình thường khác Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng đa năng đa tài, có sự nghiệp thành công. Thế nhưng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình duyên của cô lại lận đận bấy nhiêu. Hai lần kết hôn và hai lần ly hôn, Kỳ Duyên làm bà mẹ đơn thân với hai cô con gái dễ thương. Tuy nhiên, với bản tính là một người mạnh mẽ cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu mối quan hệ mới với người tình thứ 3 chính là đàn em điển trai David Duy Hân kém cô 8 tuổi. Hai lần đổ vỡ, Kỳ Duyên thấy sợ hôn nhân, nhưng không gì có thể cản cô sống với tình yêu của mình Kỳ Duyên và Duy Hân được xem là cặp đôi đẹp trong giới nghệ sĩ hải ngoại nhiều năm qua. Chia sẻ về tình yêu của mình, Kỳ Duyên cho hay: “Ở tuổi này, tôi mới thật sự tự tin và hiểu thế nào là tình yêu chân thật. Chân thật là mình không cần giữ, nó vẫn nằm đó. Tôi có nhiều người bạn đời, nhưng có nghĩa là bạn suốt đời, không chỉ gói gọn trong tình yêu. Còn trong tình yêu, tôi càng nhẹ nhàng hơn. Tôi không nắm giữ ai và cũng không muốn ai nắm giữ mình”.

Tuy nhiên, cặp đôi từng dính phải nghi vấn chia tay sau 10 năm. Về tin đồn này, Kỳ Duyên chia sẻ: “Chúng tôi cho nhau tự do. Vì công việc, cả hai vẫn gặp nhau. Tôi không cho mối quan hệ của mình và anh ấy một tên gọi gì. Mối quan hệ của chúng tôi nếu gọi là một cặp thì cũng không đủ”. Tuy không kết hôn, nhưng cặp đôi có hơn 10 năm gắn bó thắm thiết và mãi là bạn đời của nhau Là một trong những MC hải ngoại được nhiều người yêu quý, Kỳ Duyên không chỉ duyên dáng trong cách dẫn dắt trên sân khấu, cô còn gây ấn tượng bởi nhan sắc “không tuổi”. Dù đã ngoài 50 nhưng nữ MC vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp và thần thái sang trọng không thể lẫn vào ai. U60 nhưng ngoại hình, thần sắc không kém mĩ nhân trẻ tuổi nào Ở tuổi 56, MC hải ngoại vẫn thường xuyên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, khiến nhiều cô gái trẻ ghen tỵ với thân hình nuột nà, đường cong rõ nét đầy quyến rũ. Bà mẹ nổi tiếng lại thường xuyên diện trang phục ôm sát, tôn lên ba vòng gợi cảm. Body thon gọn, đường cong sắc nét đầy quyến rũ, thần sắc rạng ngời như gái còn son Người ta U60 lên chức bà thì Kỳ Duyên vẫn là một mĩ nhân đầy cuốn hút. Đúng chất một sexy lady! Nói về bí quyết giữ gìn sắc vóc, MC Kỳ Duyên thẳng thắn: “Xin trả lời ngắn gọn, muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ. Ăn ít và ăn đúng. Tập nhiều và tập đều. Chỉ có thế thôi. Chẳng có bí quyết gì cả. Câu hỏi cần đặt ra là bạn có thật sự muốn điều đó không? Nếu bạn thật sự muốn xuống cân để giữ dáng thì bạn có hy sinh bỏ qua ly chè hấp dẫn kia và chịu khó dành thì giờ tập thể thao không? Không đổ mồ hôi công sức thì sẽ không có sự thành công. Câu này có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ trên đời”. Khó có thể tin đây là phụ nữ U60, Kỳ Duyên xứng danh 'mĩ nhân không tuổi' "Tôi không bao giờ nghĩ mình đã già hay còn trẻ. Càng lớn tuổi, tôi càng thoải mái về tinh thần. Trải qua quá nhiều thăng trầm, tôi thấy lên - xuống trong đời cũng như nhau. Mình sống càng không lo sợ, bản thân càng trẻ hơn. Tôi có thể U60 nhưng bên trong mình chỉ ngoài 30 tuổi thôi" - MC Kỳ Duyên chia sẻ. Ảnh: FBNV

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