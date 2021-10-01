Loạt ảnh 'xôi thịt' của Phí Phương Anh bị đào lại sau khi lên 'bảng vàng rác mạng' của VTV

Phí Phương Anh lên top tìm kiếm google sau khi MV được cho là ca từ nhảm nhí của cô lên sóng, thậm chí còn bị VTV "tuýt còi".

Tối 29/9, VTV1 đã lên sóng chương trình "Đối Diện: Dọn Rác Trên Không Gian Mạng". Nữ ca sĩ Phí Phương Anh không may "số nhọ" khi vừa mới tung MV debut "Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em" thì ngay lập tức đã được "liệt" vào "bảng vàng dọn rác" trên bản tin thời sự của VTV. Theo đó, chương trình đánh giá bài hát của người đẹp gốc Hà thành chứa ca từ hết sức nhảm nhí. Ngay lập tức, đề tài trên được cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên MXH.

Động thái đầu tiên của Phí Phương Anh sau khi bị VTV "tuýt còi" là vẫn bình thản đăng ảnh khoe body hut hút trong bộ đầm ôm sát trọn cơ thể. Ngoài ra cùng với động thái đó là loạt ảnh "xôi thịt" khoe body của "cô Phí" bị đào lại trên mạng xã hội.

Phí Phương Anh có động thái đầu tiên sau khi bị VTV nhắc tên trên phóng sự. Ảnh: IG

Trước đó, tối 26/9, Phí Phương Anh đã khiến netizen một phen nhốn nháo khi đăng tải bức ảnh cô nàng diện bộ bikini nóng hừng hực. Với body chuẩn chỉnh cùng những đường cong nuột nà e ấp sau lớp vải nhỏ xíu, Phí Phương Anh đã thu hút mọi ánh nhìn, đúng chất Quán quân "The Face Vietnam". Ngoài ra các bức ảnh khác của Phí Phương Anh trong những bộ bikini cũng "nóng bỏng mắt" không kém.

Loạt ảnh 'xôi thịt' của Phí Phương Anh bị cư dân mạng 'đào' lại sau khi bị VTV 'tuýt còi'. Ảnh: IG

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