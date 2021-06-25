Lộ nhiều bằng chứng Hari Won mang thai khiến người hâm mộ vui mừng khôn xiết?

Sao Việt 25/06/2021 11:36

Thời gian gần đây, Hari Won liên tục bị soi ra nhiều bằng chứng đang mang thai như tấm ảnh siêu âm, vòng 2 to bất thường,... Tuy nhiên, phía chính chủ vẫn chưa lên tiếng trả lời cho sự việc này.

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ được yêu thích nhất. Sau nhiều năm kết hôn, cả 2 vẫn giữ được sự mặn nồng, hạnh phúc. Khán giả cũng không ít lần phải "ghen tị" khi chứng kiến những khoảnh khắc họ cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào, hành động lãng mạn trên sóng truyền hình hay video hậu trường.

Mới đây, trong ngày sinh nhật của Hari Won, người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi Trấn Thành đã tự tay trang trí bữa tiệc nhỏ tại gia dành cho vợ. Bên cạnh đó, một chi tiết gây chú ý hơn là phía trên bó hoa Hari cầm còn có một bức ảnh nhỏ được cho rằng đây là hình siêu âm thai nhi. Chính điều này đã làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ đã có tin vui.

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Phía trên bó hoa Hari cầm có một bức ảnh được cho rằng đây là hình siêu âm thai nhi - Ảnh: FBNV

Sau khi nghi vấn rầm rộ lên, thay vì Trấn Thành sẽ lên tiếng phủ nhận như những lần trước nhưng không. Nam danh hài tình cờ lại chia sẻ một bài đăng bày tỏ niềm vui trên các trang cá nhân của mình. Điều này còn làm khán giả vui mừng tin rằng nghi vấn Hari Won có tin vui là thật. Trên Facebook cá nhân, nam MC nổi tiếng chia sẻ rằng: "Vụ gì mà vui dữ vậy ta???". Đồng thời trên Instagram, Trấn Thành lại nói rằng: "Hôm nay vui!" 

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Trấn Thành bày tỏ niềm vui sau nghi vấn Hari Won có tin vui đang rầm rộ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng mong ngóng mà không ngừng hỏi chuyện liên quan tới việc Hari Won có em bé: "Chắc hai anh chị có baby", "trai hai gái vậy, cậu nói con cháu nó vui cùng nào", "có thành viên mới rồi",...

Dạo gần đây, trong thời gian giãn cách, nữ ca sĩ lại rất ít chia sẻ hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Nếu có, cũng chỉ là những đoạn clip hài hước hay ghi lại một buổi nấu ăn tại nhà. Việc này khiến khán giả lại không ngừng đồn đoán rằng phải chăng Hari ngại lên hình vì mang thai cơ thể có phần "nở nang" hơn. Đặc biệt, trong video đươc nữ ca sĩ đăng tải vào ngày 21/6 vừa qua, khán giả soi thấy vòng 2 của Hari có phần "nhô ra" hơn bình thường.

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Khán giả soi vòng 2 của Hari có phần lớn hơn bình thường - Ảnh: Cắt từ clip

Từ những chi tiết nhỏ này, người hâm mộ đặt ra nghi vấn Hari Won mang thai cũng là điều hợp lý. Việc Hari Won đã có "tin vui" hay chưa, chúng ta đành phải đợi người trong cuộc lên tiếng mà thôi. Nhiều người háo hức chờ đợi và mong chờ "quả ngọt" đầu tiên được kết tinh sau nhiều năm mặn nồng của cặp đôi này.  

Trấn Thành đăng trạng thái 'hôm nay vui dữ' sau tin đồn Hari Won mang thai

Trấn Thành đăng trạng thái 'hôm nay vui dữ' sau tin đồn Hari Won mang thai

Mới đây Trấn Thành khiến người hâm mộ say đứ đừ vì tổ chức cho vợ 1 party sinh nhật nho nhỏ tại gia rất lãng mạn. Điều khiến CĐM chú ý là chi tiết nghi vấn nữ ca sĩ Hàn Quốc mang thai.

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